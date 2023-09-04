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Новини За кордоном
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Президент ПАР Рамафоса заявив, що розслідування не виявило фактів постачання зброї до Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рамафоса

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що спеціальна комісія не виявила фактів передачі зброї Росії в грудні 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Рамафоси, жодного дозволу на експорт зброї з країни не було видано, а корабель пришвартовувався в порту, щоб доставити обладнання для Південної Африки, замовлене південноафриканською компанією із закупівель озброєнь Armscor.

Президент сказав, що не може розкрити подробиці вивантаженого обладнання, оскільки це може поставити під загрозу важливі військові операції та життя південноафриканських солдатів.

"Якщо розглянути всі питання, жодне зі звинувачень щодо постачання зброї в Росію не підтверджено. Жодна з осіб, які висунули ці звинувачення, не змогла надати жодних доказів на підтримку звинувачень, висунутих проти нашої країни", - підсумував він.

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Посол США в ПАР Рубен Брігеті заявляв, що в грудні 2022 року на борт російського корабля, який пришвартувався до військово-морської бази в Саймонстауні, завантажили зброю.

Такі звинувачення викликали дипломатичний конфлікт між США, ПАР та Росією та поставили під сумнів нейтральну позицію ПАР щодо війни в Україні. При цьому в Білому домі відмовилися підтверджувати інформацію про постачання зброї з ПАР до Росії.

Тоді у відповідь на звинувачення Рамафоса заявив про створення спеціальної комісії, що мала розслідувати це питання.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
Ага шота типа сомалийские пираты провели расследование и не обнаружили пиратов возле берегов Сомали.
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04.09.2023 01:54
+6
Польський тижневик зобразив Папу Римського на російському

https://glavcom.ua/world/observe/polskij-tizhnevik-zobraziv-papu-rimskoho-na-rosijskomu-tanku-953975.html
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04.09.2023 03:19
+5
У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ПІДІРВАЛИ КАФЕ З т.зв."РОСІЙСЬКИМИ ОФІЦЕРАМИ" в лаптях.

Детонувало понад півтори години. Полум'я перекинулось на два Камази рашистів і техніку колаборантів", - повідомив у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.
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04.09.2023 06:30
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Ага шота типа сомалийские пираты провели расследование и не обнаружили пиратов возле берегов Сомали.
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04.09.2023 01:54 Відповісти
100%
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04.09.2023 03:00 Відповісти
І в BRICS хочеться і з США та Європою дружити - коротше - крутяться.
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04.09.2023 02:02 Відповісти
На три стула сразу сидеть не получится...
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04.09.2023 03:01 Відповісти
Польський тижневик зобразив Папу Римського на російському

https://glavcom.ua/world/observe/polskij-tizhnevik-zobraziv-papu-rimskoho-na-rosijskomu-tanku-953975.html
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04.09.2023 03:19 Відповісти
хотів би ще застати другого понтіфіка поляка )
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04.09.2023 04:36 Відповісти
не спіймали то не злодій - а що ж воно скаже інше
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04.09.2023 06:22 Відповісти
Ну прям ангел во плоти. Когда то ОБСЕ ничего не видело.не слышало ,не обнаруживало!
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04.09.2023 06:26 Відповісти
У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ПІДІРВАЛИ КАФЕ З т.зв."РОСІЙСЬКИМИ ОФІЦЕРАМИ" в лаптях.

Детонувало понад півтори години. Полум'я перекинулось на два Камази рашистів і техніку колаборантів", - повідомив у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.
показати весь коментар
04.09.2023 06:30 Відповісти
...полудурок с пальмы,ты чем расследовал???? А что задержала таможня в Польше в контейнерах,если не оружие....
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04.09.2023 08:44 Відповісти
Комісія з кола рамафоси, корабель рф з відключеним gps, зайшов на військову базу і довго там пробув. Звісно що бреше, бо наслідки за порушення санкцій не хоче.
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04.09.2023 09:09 Відповісти
 
 