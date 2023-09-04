Президент ПАР Рамафоса заявив, що розслідування не виявило фактів постачання зброї до Росії

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що спеціальна комісія не виявила фактів передачі зброї Росії в грудні 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Рамафоси, жодного дозволу на експорт зброї з країни не було видано, а корабель пришвартовувався в порту, щоб доставити обладнання для Південної Африки, замовлене південноафриканською компанією із закупівель озброєнь Armscor.

Президент сказав, що не може розкрити подробиці вивантаженого обладнання, оскільки це може поставити під загрозу важливі військові операції та життя південноафриканських солдатів.

"Якщо розглянути всі питання, жодне зі звинувачень щодо постачання зброї в Росію не підтверджено. Жодна з осіб, які висунули ці звинувачення, не змогла надати жодних доказів на підтримку звинувачень, висунутих проти нашої країни", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент ПАР Рамафоса закликав Путіна відновити "зернову угоду": "Прийшли сюди не для того, щоб просити якісь "дари" для Африканського континенту"

Посол США в ПАР Рубен Брігеті заявляв, що в грудні 2022 року на борт російського корабля, який пришвартувався до військово-морської бази в Саймонстауні, завантажили зброю.

Такі звинувачення викликали дипломатичний конфлікт між США, ПАР та Росією та поставили під сумнів нейтральну позицію ПАР щодо війни в Україні. При цьому в Білому домі відмовилися підтверджувати інформацію про постачання зброї з ПАР до Росії.

Тоді у відповідь на звинувачення Рамафоса заявив про створення спеціальної комісії, що мала розслідувати це питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура ПАР отримала ордер на арешт Путіна в разі його візиту