Окупанти на захоплених територіях намагаються створити "ТРО" з місцевих мешканців, - ОК "Південь"

Росіяни на окупованих територіях намагаються за рахунок примусово паспортизованих громадян створити так звані "загони територіальної оборони".

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Приїздять у нашу зону відповідальності уже більш "потріпані" підрозділи, які потерпали на гарячих точках, і намагаються тут відновити злагодження своє. Але наша бойова робота не дає їм такого передиху, ми продовжуємо свою роботу. Контрбатарейно їх тероризуємо у відповідь. Вони своєю чергою намагаються поповнювати ресурс із місцевого населення, в тому числі тих, кого насильно паспортизували", - сказала Гуменюк.

За її словами, наразі підрозділи росіян виснажені, тож окупанти намагаються збирати так звані загони територіальної оборони, переконуючи місцевих, що вони будуть потрібні тільки на цій території.

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