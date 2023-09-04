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обстріл (21130) Одеська область (2492) дрони (2507)

Росіяни атакували цивільну інфраструктуру півдня Одеської області, є влучання, - Сили оборони півдня. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Масована нічна атака ударними безпілотними літальними апаратами типу "Shahed-136" була спрямована по цивільній інфраструктурі Подунав’я.

Про це повідомили у Силах оборони півдня, інформує Цензор.НЕТ.

"17 дронів було збито силами протиповітряної оборони. Однак, відбулись і влучання. У двох територіальних громадах пошкоджено складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств. Повідомлень про постраждалих не надходило", - йдеться в повідомленні.

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Росіяни атакували цивільну інфраструктуру півдня Одеської області, є влучання, - Сили оборони півдня 01
Росіяни атакували цивільну інфраструктуру півдня Одеської області, є влучання, - Сили оборони півдня 02
Росіяни атакували цивільну інфраструктуру півдня Одеської області, є влучання, - Сили оборони півдня 03
Росіяни атакували цивільну інфраструктуру півдня Одеської області, є влучання, - Сили оборони півдня 04

Автор: Марина Макєєва
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Зернова угода не узгоджена з Х_йлом; його тупо ігнорять. Ну і як висновок, "ані нє бамбят граджанскіх",
П_дари русняві.
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04.09.2023 07:31 Відповісти
Що там румуни, і їм дісталося?
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04.09.2023 07:33 Відповісти
Навіть якщо і дісталося,то відморозяться як поляки.
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04.09.2023 07:35 Відповісти
Якщо так то як і в Польщі це виявиться українська ракета ППО
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04.09.2023 07:42 Відповісти
То хто голодомор робив?
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04.09.2023 08:25 Відповісти
Шось мало бавовни на Кацапії останню добу
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04.09.2023 13:47 Відповісти
 
 