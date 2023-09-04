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Міноборони РФ заявило, що окупанти потопили чотири українські катери у Чорному морі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

море,чорне

Міноборони Росії заявило, що минулої ночі окупаційні війська потопили в акваторії Чорного моря українські швидкохідні катери, які прямували у бік анексованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міноборони РФ.

"Вночі 4 вересня 2023 року у північно-західній частині акваторії Чорного моря літаками морської авіації Чорноморського флоту було знищено 4 швидкохідні військові катери виробництва США Willard Sea Force з десантними групами ЗСУ, які прямували в напрямку мису Тарханкут", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міноборони РФ 30 серпня заявило, що знищили 4 військових катерів десантної групи українських військових. Сили спеціальних операцій ЗСУ спростували ці фейкові заяви.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Міноборони РФ заявили, що вночі знищили 3 морські безпілотники, які намагалися атакувати Кримський міст

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+22
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04.09.2023 07:58
+19
Може так а може й ні. Хіба своїх бовдурів бракує, в кого рот не смикається цілодобово?
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04.09.2023 07:45
+14
З кацапами все зрозуміло, а от нахіба про всі операції до всіх дрібниць наші спецслужби на другий день на весь світ в інтерв'ю розповідають? Я хз, вони ж просто унеможливлюють їх повторення, поки козлопикі зрозуміють що й до чого - то ще пару раз можна повторити. А так будЬонов зі своїми піар братами все зливають швидше ніж чистокровні бурятоязичні розуміють.
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04.09.2023 07:58
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А звідки Лерос це знає? Для цього ви активували свій нік,щоб написати, що лежать хлопців. Хотя,судячи з мови, то таки кацапів ложать штабелями, косять, знищують
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04.09.2023 08:39 Відповісти
Після підриву ГЕС всі аналітики, експерти, воєнні казали, що це відкладає наступ ЗСУ так як ломитись в лоб на укріплення орків на півдні немає сенсу без форсування Дніпра і що ми бачимо зараз?) Приплили на правий берег зайшов в село і назад ніби показуємо оркам де в них слабі місця(
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04.09.2023 08:21 Відповісти
А може таки це заставляє кацапів тримати боєздатні підрозділи біля Дніпра а не перекинути їх в район Токмака? Таке тобі в голову не приходило?
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04.09.2023 08:46 Відповісти
Цікаво, а кому більше потрібно переходити Дніпро нам чи оркам??)))
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04.09.2023 13:55 Відповісти
На правому березі Дніпра москаля в Україні немає. На лівому березі Дніпра в Україні є неокуповані территорії. Відповідь очевидна.
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04.09.2023 14:03 Відповісти
Канашєнкав знову брєдіт після пьянки на вихідних.
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04.09.2023 07:41 Відповісти
Може так а може й ні. Хіба своїх бовдурів бракує, в кого рот не смикається цілодобово?
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04.09.2023 07:45 Відповісти
Якби вчора не появилось відео знищення кацапського катера то конашенков і слова б не сказав про те що вони знищили катери. Це вже не перший раз заяви по принципу відповіді.
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04.09.2023 08:12 Відповісти
Теж потрібно прикритя з повітря
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04.09.2023 07:44 Відповісти
кацапським пропагандонам? забезпечуєш?
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04.09.2023 08:42 Відповісти
До чого це ?
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04.09.2023 08:44 Відповісти
до чого каменти основані на кцпському пзджі? кому потрібно прикриття, якщо нічого не було?
легалізуєте брехню?
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04.09.2023 09:02 Відповісти
Було -- небуло - віина -- іпсо . 2 міс назад наші танки хотіли прорватись без прикриття з повітря -- не виишло -- так шо літаки потрібні як повітря -- а Захід з цим на рік затягнув
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04.09.2023 09:31 Відповісти
шо, опять?
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04.09.2023 07:45 Відповісти
То вже було, що чотирі "потопили"... і знову? Треба кацапам підказати, що й інші числа є.... .
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04.09.2023 07:50 Відповісти
яка правда, хто буде йти другий раз по засвіченому маршруту

то мінубивства байки розповідають як вони бдять, зомбі схавають
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04.09.2023 07:52 Відповісти
Аналітики з інституту не змовчать -- скоро видадуть інфу
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04.09.2023 07:54 Відповісти
Скрепные поносцы те еще фантазеры ( это что-бы не материться ). То Киев за 3 дня, то Украину за 2 недели, то 3, а потом, когда этого оказалось что этого как-то маловато для своего козломордого быдла- 4 морских дрона уничтожили. Я знаю по инету, один дрыщ кукарекал, что его бабуленция в Рейкьявике срок тянула. И где он теперь?
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04.09.2023 07:55 Відповісти
З кацапами все зрозуміло, а от нахіба про всі операції до всіх дрібниць наші спецслужби на другий день на весь світ в інтерв'ю розповідають? Я хз, вони ж просто унеможливлюють їх повторення, поки козлопикі зрозуміють що й до чого - то ще пару раз можна повторити. А так будЬонов зі своїми піар братами все зливають швидше ніж чистокровні бурятоязичні розуміють.
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04.09.2023 07:58 Відповісти
у слуг рейтинги падають...
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04.09.2023 14:08 Відповісти
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04.09.2023 07:58 Відповісти
Харошая русня.
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04.09.2023 08:11 Відповісти
кадирівські вівцетрахи підпоїли, згвалтували і втопили «мальчіков в трусіках»
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04.09.2023 09:09 Відповісти
Коли вже в буданова та зеленського борода на язику виросте? Краще б мовчки, спокійно та впевнено займались своїми прямими обов"язками а результати цього народ побачить. А то лише звідздьож, піар та подача "не нав"язливої" інформації для роздумів та висновків рашистам.
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04.09.2023 08:08 Відповісти
Для проведеня спнцоперацій насамперед необхідна тиша ,а в нас такий піар зробили після минулої вдалої операції ,особливо Буданов як все класно .
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04.09.2023 08:19 Відповісти
лол. ти до чого цю хйню написав? впевнений, що кацапи не брешуть?
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04.09.2023 08:40 Відповісти
Моссад про свои операции рассказывает через 40 лет. А у нас стараются побыстрее и в подробностях сообщать. И со всех утюгов по окажут маршрут.
Какой у нас разговорчивый глава ГУР.
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04.09.2023 08:24 Відповісти
Ще не звісно на кого він працює. Прийшов після вагнергейту і все забули.
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04.09.2023 09:33 Відповісти
Вчи мову.
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04.09.2023 09:41 Відповісти
В коментарях кацапські боти просувають наратив

"якщо це правда".
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04.09.2023 08:32 Відповісти
Адміністрація Цензора чомусь тупить. Я хз чому їх не банять.
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04.09.2023 08:36 Відповісти
вашим ніхто не вірить, Ырына
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04.09.2023 09:01 Відповісти
В мене немає властних ЗМІ. Ти на своє кацапське ім`я краще подивись.
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04.09.2023 11:13 Відповісти
тупеньке, де ти там кацапське побачило, ырына?
*****, дегенератів наплодила кацапня)
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04.09.2023 11:17 Відповісти
U nih plastina zaiela , chotiri chotiri chotiri............🤣🤣🤣
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04.09.2023 08:36 Відповісти
куча бл..дських каментів, які основані на довірі гебельс-раша-підарам)
КАЦАПИ ЗАВЖДИ ******* - аксіома
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04.09.2023 08:38 Відповісти
очікувані пдрські каменти)
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04.09.2023 08:59 Відповісти
"Якщо це правда", "якщо це не правда"....
Знаєте, вірити їх Геббельс ЗМІ, та Кокошенкову з Мінгеноциду РФ, себе не поважати.
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04.09.2023 08:57 Відповісти
Дивно що не 4 підводні човни і 100500 геїв диверсантів на борту.
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04.09.2023 10:04 Відповісти
Шапіто...
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04.09.2023 10:40 Відповісти
 
 