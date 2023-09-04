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Міноборони РФ заявило, що окупанти потопили чотири українські катери у Чорному морі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міноборони Росії заявило, що минулої ночі окупаційні війська потопили в акваторії Чорного моря українські швидкохідні катери, які прямували у бік анексованого Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міноборони РФ.
"Вночі 4 вересня 2023 року у північно-західній частині акваторії Чорного моря літаками морської авіації Чорноморського флоту було знищено 4 швидкохідні військові катери виробництва США Willard Sea Force з десантними групами ЗСУ, які прямували в напрямку мису Тарханкут", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, міноборони РФ 30 серпня заявило, що знищили 4 військових катерів десантної групи українських військових. Сили спеціальних операцій ЗСУ спростували ці фейкові заяви.
Топ коментарі
+22 Перехватчик
показати весь коментар04.09.2023 07:58
+19 Сергій ad01e8df
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+14 Энди Мир
показати весь коментар04.09.2023 07:58
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легалізуєте брехню?
то мінубивства байки розповідають як вони бдять, зомбі схавають
Какой у нас разговорчивый глава ГУР.
"якщо це правда".
*****, дегенератів наплодила кацапня)
КАЦАПИ ЗАВЖДИ ******* - аксіома
Знаєте, вірити їх Геббельс ЗМІ, та Кокошенкову з Мінгеноциду РФ, себе не поважати.