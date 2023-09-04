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армія РФ (13497) Генштаб ЗС (4520) ліквідація (1950) знищення (4127)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 265 120 осіб (+460 за добу), 4 480 танків, 5611 артсистем, 8663 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 265 120 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 265120 (+460) осіб;
  • танків - 4480 (+4) од;
  • бойових броньованих машин - 8663 (+14) од;
  • артилерійських систем - 5611 (+29) од;
  • РСЗВ - 741 (+2) од;
  • засоби ППО - 503 (+1) од;
  • літаків - 315 (+0) од;
  • гелікоптерів - 316 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4481 (+37);
  • крилаті ракети - 1447 (+0);
  • кораблі /катери - 19 (+1) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8149 (+47) од;
  • спеціальна техніка - 847 (+6).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 265 120 осіб (+460 за добу), 4 480 танків, 5611 артсистем, 8663 броньовані машини 01

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+15
Минув 3478 день москальсько-української війни.
103!! одиниці техніки та 460! чумардосів.
Арта 31, броня 18 та 47!! логістика. Довгоочікуваний плюс по плавзасобах, в підсумку 19. Відбита чергова повітряна хвиля.
Рахунок ППО спецтехніка - 1:6.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 265 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новоросійськ ...
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04.09.2023 09:02
+13
Очередной маленький юбилей по дохлым оркам.
Пожелаем, чтобы через год их одвухсотилось как минимум в 10 раз больше.
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04.09.2023 08:26
+12
Арта как всегда стабильно на высоте
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04.09.2023 08:53
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Очередной маленький юбилей по дохлым оркам.
Пожелаем, чтобы через год их одвухсотилось как минимум в 10 раз больше.
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04.09.2023 08:26 Відповісти
Арта как всегда стабильно на высоте
показати весь коментар
04.09.2023 08:53 Відповісти
Минув 3478 день москальсько-української війни.
103!! одиниці техніки та 460! чумардосів.
Арта 31, броня 18 та 47!! логістика. Довгоочікуваний плюс по плавзасобах, в підсумку 19. Відбита чергова повітряна хвиля.
Рахунок ППО спецтехніка - 1:6.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 265 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новоросійськ ...
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04.09.2023 09:02 Відповісти
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04.09.2023 09:06 Відповісти
А що за катер чи корабель? Хтось в курсі?
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04.09.2023 09:24 Відповісти
"Тунцу" тунець.
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04.09.2023 09:33 Відповісти
Десантний катер.

6 нових глядачів на концерті Кобздона, двоє ще не доїхали.
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04.09.2023 11:21 Відповісти
Дякую
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04.09.2023 11:26 Відповісти
Горить-палає техніка ворожа.
Слава ЗСУ!
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04.09.2023 10:08 Відповісти
Падеж арты и скота)
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04.09.2023 10:55 Відповісти
Нужно ещё пепелац для гордой ничьи между вертолетами и самолётами. Впрочем, после появления ф16 счетчик может хорошо обновиться
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04.09.2023 12:10 Відповісти
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05.09.2023 09:05 Відповісти
 
 