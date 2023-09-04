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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 265 120 осіб (+460 за добу), 4 480 танків, 5611 артсистем, 8663 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 265 120 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 265120 (+460) осіб;
- танків - 4480 (+4) од;
- бойових броньованих машин - 8663 (+14) од;
- артилерійських систем - 5611 (+29) од;
- РСЗВ - 741 (+2) од;
- засоби ППО - 503 (+1) од;
- літаків - 315 (+0) од;
- гелікоптерів - 316 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4481 (+37);
- крилаті ракети - 1447 (+0);
- кораблі /катери - 19 (+1) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8149 (+47) од;
- спеціальна техніка - 847 (+6).
Топ коментарі
+15 Qq Qqq f1a4586b
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+13 ZoV KobZona
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+12 Svetlana S b02b03c6
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Пожелаем, чтобы через год их одвухсотилось как минимум в 10 раз больше.
103!! одиниці техніки та 460! чумардосів.
Арта 31, броня 18 та 47!! логістика. Довгоочікуваний плюс по плавзасобах, в підсумку 19. Відбита чергова повітряна хвиля.
Рахунок ППО спецтехніка - 1:6.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 265 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новоросійськ ...
6 нових глядачів на концерті Кобздона, двоє ще не доїхали.
Слава ЗСУ!