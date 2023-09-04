Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 265 120 осіб (+460 за добу), 4 480 танків, 5611 артсистем, 8663 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 265 120 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 265120 (+460) осіб;

танків - 4480 (+4) од;

бойових броньованих машин - 8663 (+14) од;

артилерійських систем - 5611 (+29) од;

РСЗВ - 741 (+2) од;

засоби ППО - 503 (+1) од;

літаків - 315 (+0) од;

гелікоптерів - 316 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4481 (+37);

крилаті ракети - 1447 (+0);

кораблі /катери - 19 (+1) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 8149 (+47) од;

спеціальна техніка - 847 (+6).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Таврійському напрямку протягом доби ліквідовано 76 окупантів, знищено 20 одиниць військової техніки та 2 склади боєприпасів, - Сили оборони