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Окупанти минулої доби у Херсонській області обстріляли птахоферму, навчальний заклад та житлові квартали

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина,дитсадок

За минулу добу противник здійснив 57 обстрілів Херсонщини, випустивши 271 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 10 снарядів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю птахоферми у Херсонському районі; адміністративну будівлю у Бериславському районі; будівлі навчального закладу та акціонерного товариства у Херсоні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

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Автор: Марина Макєєва
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