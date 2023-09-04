Окупанти минулої доби у Херсонській області обстріляли птахоферму, навчальний заклад та житлові квартали
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За минулу добу противник здійснив 57 обстрілів Херсонщини, випустивши 271 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 10 снарядів.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю птахоферми у Херсонському районі; адміністративну будівлю у Бериславському районі; будівлі навчального закладу та акціонерного товариства у Херсоні.
Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення, з них - 1 дитина.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...