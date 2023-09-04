Минулої доби окупанти завдали ударів по 30 населених пунктах Запорізької області, три особи зазнали поранень

За минулу добу зафіксовано 104 обстріли: ворог завдав ракетного удару по Верхній Терсі, з РСЗВ вдарив по Червоному й Степовому, а шістьма авіаснарядами - по Оріхову, здійснив БПЛА-атаки по Щербаках, Чарівному, Ольгівському та П’ятихатках.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

Також протягом доба окупанти здійснили 88 артилерійських обстрілів Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Павлівки, Затишшя, Левадного, Білогір'я, П'ятихаток, Плавнів, Лобкового, Степногірська та інших прифронтових міст та сіл.

"Внаслідок авіаційного удару по Оріхову поранення зазнала 51-річна жінка. Крім цього, в результаті артобстрілу Малої Токмачки травмовано родину – 68-річну жінку та 71-річного чоловіка. Постраждалих доставлено в лікувальні установи", - додав Малашко.

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