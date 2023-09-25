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Новини Суспільство
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ВККСУ (438) Білінська (3)

ВККС розпочав тестування скандальної львівської судді Білінської та розглядає дані про її потенційний конфлікт інтересів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У голови львівського суду Білінської син працює в Мін’юсті та діє в межах конфлікту інтересів, оскільки захищає в ЄСПЛ від імені України оскаржувані рішення своєї матері.

Голова Шевченківського районного суду м.Львів Галина Білінська, яка й досі не склала другого етапу кваліфікаційного іспиту, працює в умовах потенційного конфлікту інтересів. У разі підтвердження факту, ВККС врахує цю обставину під час оцінювання судді, повідомили у Вищій кваліфікаційній комісії.

ВККС розпочав тестування скандальної львівської судді Білінської та розглядає дані про її потенційний конфлікт інтересів 01

Так, ВККС повідомила, що вже розпочала другий етап тестування судді Білінської, зокрема, аналіз досьє та співбесіди.

"На сьогодні кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді Білінської Галини Богданівни, яка займає посаду судді Шевченківського районного суду міста Львова, перебуває на етапі дослідження досьє та проведення співбесіди, рішення за його результатами не ухвалено", - зауважили у ВККС.

Водночас Комісія готова взяти до уваги інформацію про потенційний конфлікт інтересів у Білінської, який випливає з того, що її рідний син Ігор Білінський працює у Мін’юсті у відділі представництва держави в кримінальних справах Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України.

"А відтак син судді у справах ЄСПЛ проти неї, відстоює, по суті, прийняті нею ж рішення від імені України", - зауважує видання Delo. 

Так, нещодавно, у справі "Комар та інші проти України" (Case of Komar and others v. Ukraine), ЄСПЛ констатував порушення ст.3, ч.ч.1,5 ст.5, ч.1 ст.6 Конвенції, в тому числі, суддями Шевченківського районного суду м. Львова при вирішенні ними питань про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та продовження їх строку у справі №450/1357/17. І ці рішення, серед інших, ухвалювала, власне, і суддя Білінська.

"У разі встановлення відповідних підстав викладену в зверненні інформацію (про потенційний конфлікт інтересів судді) може бути враховано Комісією під час розгляду питань, повʼязаних із карʼєрою Білінської Г.Б.", - додали у ВККС.

ВККС розпочав тестування скандальної львівської судді Білінської та розглядає дані про її потенційний конфлікт інтересів 02

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини за позовом, в тому числі, Дмитра Гаврилюка, встановив порушення в діяльності голови Шевченківського районного м. Львів Галини Білінської та її колег. Судді порушили конвенції з прав людини, обираючи невиправдано суворі запобіжні заходи фігурантам кримінальних проваджень та безпідставно утримуючи їх під вартою.

Крім того, як писав "Цензор.НЕТ", суддя Галина Білінська не пройшла кваліфікаційні іспити і має негативний висновок Громадської ради доброчесності з рекомендацією про її звільнення з посади. Серед порушень судді встановлений факт сприяння нею своєму синові Ігорю Білінському в уникненні відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.
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Яке тестування? На нари паскуду.
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04.09.2023 09:37 Відповісти
Не дарма символом суду є торговка з вєсами 😕
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04.09.2023 10:23 Відповісти
Сімейний бізнес.
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04.09.2023 09:39 Відповісти
Не знаю тієї судді, але стаття дуже дивна, більше подібна до замовної і то не спроста. Суддя виносить рішення по обранню міри запобіжного заходу у військовий час, це багатьом злочинцям не подобається, бо міра запобіжного заходу ніби то за дуже сувора??? Ага, прокуратура вносить подання на арешт, суддя дає погодження, з нею не можуть домовитись навіть представники злочинців і вона винувата. Це Ви серйозно, а я спочатку подумав що за гроші відпускає... Тоді до до неї могли бути якісь претензії. По друге: син від мінюсту виступає в міжнародному суді... То може у нього який конфлікт інтересів, а не матері. І останнє: а хто автор цього опусу, це що анонімний допис на цензор нет. Мабуть така суддя більше потрібна у ВС чи ВАКС, а не в районному суді.
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04.09.2023 09:54 Відповісти
Вони там усі білі і пухнасті, що мама що син, що 99 відсотків нашої судової...
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04.09.2023 10:31 Відповісти
Суддя приймає завідомо не правове рішення. Громадянин подає позов до ЄСПЛ. В ЄСПЛ рішення судді оскаржується сином. ЄСПЛ приймає рішення на користь громадянина,з подальшою виплатою штрафних коштів із бюджету України. Грошики навпіл між суддями і громадянином. Нічого особистого, тільки бізнес. Такого суддю до ВАКСу?
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04.09.2023 10:31 Відповісти
Valentina Grin Суддя приймає рішення на основі КПК ім.Портного-татарова. А хто сказав що рішення не правосудне, це рішення про обрання міри запобіжного заходу у кримінальній справі, але такі рішення не подобаються усім обвинуваченим . Друге питання що міра запобіжного заходу може бути більш м"яка і це доводить захист у ЄСПЛ. Далі чистої води міркування що може таке бути? Ага, суддя буде зі злочинцем ділитись що його арештовувала, чи вірніше, адвокат злочинця понесе судді частку за те, що арештовувала його клієнта, дуже сильна логіка, це навіть остап бендер би навряд придумав, хіба, що беня...? А от коли таке рішення ( судді матері) оскаржується в ЄСПЛ, то представник мінюсту не повинен брати участь саме в цій одній справі, тільки і всього. То де тут конфлікт інтересів судді?
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04.09.2023 15:40 Відповісти
Досить дискусій. МІРА ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ НЕ РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ ЄСПЧ. Там розглядаються лише РІШЕННЯ(не залежно чи то портнова,чи татарова) Оскаржується РІШЕННЯ . Оскарження рішення розглядає СИН СУДДІ. ДЕ ТУТ КОНФЛІК ІНТЕРЕСІВ. НІЦ НЕМА)).
Це ви висуваєте теорії,а ВККС займається практикою.
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04.09.2023 16:05 Відповісти
" Адвокат злочинця".... Хто встановив що він злочинець? портнво, не татаров)) Саме суддя визначає злочинець людина, чи ні,виносячи РІШЕННЯ, яке оскаржує хто....? Бінго- син судді.
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04.09.2023 16:09 Відповісти
...что это за игры с плясками??? Конфискация всего имущества родни и вон с должности...Разве у кого есть сомнения,что она коррумпирована...
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04.09.2023 10:02 Відповісти
У суддівстві одні суцільні дінастії.
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04.09.2023 10:56 Відповісти
це відверте лайно......гнати в шию....Державники мають бути
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04.09.2023 12:18 Відповісти
потенційний конфлікт інтересів

відмазала свого синочка, зовсім нема інтересу
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04.09.2023 19:03 Відповісти
 
 