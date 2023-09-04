Шольц єдиний, хто блокує поставку крилатих ракет Taurus Україні, - голова комітету Бундестагу з питань оборони Штрак-Ціммерман
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц не поспішає ухвалювати рішення щодо надання Україні крилатих ракет Taurus. Він єдиний в коаліції, хто блокує постачання Україні крилатих ракет Taurus.
Про це у Twitter заявила очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"На цей момент" він не хоче поставляти Taurus. "В цей момент", однак, в Україні продовжують гинути люди. Канцлере Шольц, на Бога? Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально", – написала Штрак-Ціммерман.
Топ коментарі
+17 Грицько Добрий
показати весь коментар04.09.2023 10:14
+12 Кацапо Гнида
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+10 untrollable
показати весь коментар04.09.2023 10:19
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А Шольц и есть единственный кто это
решает,как решать его дело.
і ....
кракенамєльніка!
Таким образом, хочет снять с себя ответственность за возможную "эскалацию".
И это в целом логично.