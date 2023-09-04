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Шольц єдиний, хто блокує поставку крилатих ракет Taurus Україні, - голова комітету Бундестагу з питань оборони Штрак-Ціммерман

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не поспішає ухвалювати рішення щодо надання Україні крилатих ракет Taurus. Він єдиний в коаліції, хто блокує постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Про це у Twitter заявила очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"На цей момент" він не хоче поставляти Taurus. "В цей момент", однак, в Україні продовжують гинути люди. Канцлере Шольц, на Бога? Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально", – написала Штрак-Ціммерман.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц про Taurus для України: "Немає ніякого нового стану справ у цьому питанні"

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+17
Так його ж стара ***** мєрьєльша до сих пір за яйця тримає. Шо тут дивного?
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04.09.2023 10:14
+12
Люди гибнут благодаря Зе."Россияне тоже люди,они не станут воевать против Украины"
А Шольц и есть единственный кто это
решает,как решать его дело.
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04.09.2023 10:16
+10
з одного боку так, а з іншого з таурусами було б покраще, ніж без таурусів. і шольц це розцміє.
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04.09.2023 10:19
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Так його ж стара ***** мєрьєльша до сих пір за яйця тримає. Шо тут дивного?
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04.09.2023 10:14 Відповісти
Вони належать до партій конкурентів.
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04.09.2023 12:04 Відповісти
Нічого, це не мішає старій манді його за яйола тримати
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04.09.2023 12:07 Відповісти
Це твої фантазії, а реалії у тому, що згідно опитувань громадян ФРН, війна в Україні переїхала на 5-те місце із тем для німців( і для інших Європейців). А сталося це завдяки Боневтіку і владі України, яка витрачає усі гроші на дебіломарафон і серіали і ні копійки не вкладає у промоушн України на Заході.
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04.09.2023 12:16 Відповісти
Може й так, але коли кацапи бомбили Алеппо то нам тоже було фіолетово. Чи не так?
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04.09.2023 12:22 Відповісти
Так а до чого тут Мєркель ?
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04.09.2023 12:41 Відповісти
Як до чого? Вона пАдруга ***** ще з часів НДР
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04.09.2023 13:02 Відповісти
Харош флуд розпускати.
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04.09.2023 13:05 Відповісти
А шо, нє пАдруга?
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04.09.2023 13:19 Відповісти
Обіцяв підтримувати Украіну до кінця
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04.09.2023 10:15 Відповісти
Валяє шольца,козел.
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04.09.2023 10:16 Відповісти
Люди гибнут благодаря Зе."Россияне тоже люди,они не станут воевать против Украины"
А Шольц и есть единственный кто это
решает,как решать его дело.
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04.09.2023 10:16 Відповісти
з одного боку так, а з іншого з таурусами було б покраще, ніж без таурусів. і шольц це розцміє.
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04.09.2023 10:19 Відповісти
Так и мне бы было покраще с твоими деньгами,а ты не розумиешь и деньги не шлёшь.
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04.09.2023 11:24 Відповісти
мабуть якби моя безпека, та безпека моєї родини залежала від усіляких ніщебродів, то я би так і зробив. тому я розумію кому слати гроші - і це ЗСУ. а от шольц не бажає інвествувати у власну безпеку, чомусь. хоч його оточення все чудово розуміє.
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04.09.2023 11:46 Відповісти
Хандон тупорилий...дай людям ракет вбити тварин-під@растів!!!
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04.09.2023 10:17 Відповісти
а як гарно співа
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04.09.2023 10:18 Відповісти
Ну так расскажите всему миру кто зятягивает войну а значит и мировой кризис и против того чтобы накормить голодающих африканских мальшиков в трусиках украинским зерном
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04.09.2023 10:20 Відповісти
Продовжує ''валяти шольца''. Сарделька ліверна!
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04.09.2023 10:21 Відповісти
Виконує завдання Ставки як може.
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04.09.2023 10:23 Відповісти
ШОЛьнЦ_гоондоон
і ....
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04.09.2023 10:23 Відповісти
Випускайте кракена мєльніка!
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04.09.2023 10:26 Відповісти
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04.09.2023 10:26 Відповісти
Шольц, як стара шалава імітує оргазм. П*дорас!!!
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04.09.2023 10:27 Відповісти
Підарас той шольц.
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04.09.2023 10:30 Відповісти
..для начала выложить финaнсовые аферы корпорации BaFin...Потом помотрим...
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04.09.2023 10:37 Відповісти
Без отмашки Байдена ничего не будет. А будет ли эта отмашка, большой вопрос. Наверное, всё-таки будет, но время не ждёт.
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04.09.2023 10:42 Відповісти
******* ******
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04.09.2023 10:46 Відповісти
Пока американцы не дадут атаксмы, Шольц не согласится на поставку таурусов.

Таким образом, хочет снять с себя ответственность за возможную "эскалацию".
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04.09.2023 10:49 Відповісти
Синдром Меркель, не іначе...
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04.09.2023 10:49 Відповісти
Шольц правий. Тауруси давати ще зарано. По перше їх у німців дуже мало. По друге без ескадрильї носіїв толку від них буде небагато. Коли у нас буде хоча б 6-8 F-16, тоді дадуть.
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04.09.2023 10:56 Відповісти
Звичайно, німці вважають паРашу стратегічним партнером. Шольц від самого початку саботував військову підтримку України. Він хоче якнайшвидше повернутися до "business as usual" з Путлером (чекає місце в наглядовій раді Газпрому)
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04.09.2023 11:03 Відповісти
Пока не начнут крутить Меркель за измену и разгром бундесвера немцы и дальше будут дурачка включать.
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04.09.2023 11:23 Відповісти
Пане Шольц, щзберіться з духом, ви ж можете.
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04.09.2023 11:30 Відповісти
Германия на втором месте уже по поддержке Украины. А по Таурусам у Шольца позиция простая - пусть сначала Байден даст АТАКМС.
И это в целом логично.
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04.09.2023 11:37 Відповісти
достойный продолжатель своей папередницы

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04.09.2023 11:53 Відповісти
Всі знають що канцлери ФРН отримують пенсію в... Газпромі, тож... не позбавляйте пенсіонера грошей для бідного існування-виживання. 😆
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04.09.2023 12:08 Відповісти
Там надо копать и копать начиная с меркель....
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04.09.2023 12:10 Відповісти
Німеччина є лідером у шахрайстві та маніпуляціях із «креативною бухгалтерією», коли йдеться про підтримку України. Часто в публікаціях підсумовують уже перераховані кошти та заплановані на (близьке та віддалене) майбутнє. Також часто приписують собі військову техніку, яку передали Україні інші країни.
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04.09.2023 12:56 Відповісти
Корупція в політиці схожа на купівлю результату футбольного матчу. Якщо хтось підкупить нападника команди суперника, цей гравець не стріляє у власні ворота (це було б надто безглуздо і надто очевидно). Але він бігає як скажений, добирається до кожного м'яча і псує кожен удар.
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04.09.2023 13:26 Відповісти
Прямо зараз в квартирі доньки йдуть крики від приїхавших з Німеччини родичів її чоловіка.В Німеччині вони живуть 30 років. Вони приїхали за своїм старим батьком який є біженцем з Херсонщини і зараз живе у нас. До того рік вони категорично відмовлялись від правди війни і казали, що ми брешемо про вбивства та руйнування в українських містах і, власне, в Ірпені. Тіпа, рускіє так нє могут паступить. Зараз уже тут, прямо сьогодні, вони кричать що українці мають швидко здатися і тоді все буде добре, і все буде росія. Ну а самі вони, звісно, продовжать ,,страждати,, на чужбині, на бюргерщині. Ось це і є пересічні німці. Ось це і є реальне їх відношення до нас.
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04.09.2023 14:08 Відповісти
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04.09.2023 14:30 Відповісти
оце так, здала штірліца
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04.09.2023 19:00 Відповісти
это и есть тонкий европейский политик ,герр Питер- так Лефорт говорил Петру 1.. война с Турцией я-я, окно в Европу найн... тут тоже поддержка Украины вроде есть , но впереди зима и выборы.. опасаемся
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05.09.2023 04:26 Відповісти
 
 