Київський Безпековий Форум проведе дискусію за участю ексдиректора ЦРУ Петреуса: "Про головне: фронт і відновлення"

У вівторок, 5 вересня, Київський Безпековий Форум проведе дискусію "Про головне: фронт і відновлення".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.

Також участь у заході візьмуть:

- голова КБФ, премʼєр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк;

- командувач Центрального командування США у 2008-10 роках, директор ЦРУ США у 2011-12 роках генерал Девід Петреус;

- секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов;

- радник Державного департаменту США у 2005-07 роках Філіп Зеліков;

- помічник Державного секретаря США з питань міжнародної безпеки і нерозповсюдження у 2005-06 роках Стівен Рейдмейкер;

- емерит-президент і професор економіки Гарвардського університету, міністр фінансів США у 1999-2001 роках Лоуренс Саммерс;

- член Ради Безпеки КБФ, голова Наглядової ради Інституту Аспен в Україні, міністр фінансів України у 2014-16 роках Наталія Яресько;

- директор Національного Демократичного Інституту в Україні Марцін Валецкі;

- голова правління Центру оборонних стратегій, міністр оборони України у 2019-20 роках Андрій Загороднюк;

- голова правління Українського кризового медіа-центру, дипломатичний радник Президента України у 2014-15 роках, Посол Валерій Чалий,

- Директор КБФ Данило Лубківський.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського безпекового форуму.

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