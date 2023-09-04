УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4277 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
539 3
США (14482) Яценюк (2478) Петреус (26) Київський безпековий форум (122)

Київський Безпековий Форум проведе дискусію за участю ексдиректора ЦРУ Петреуса: "Про головне: фронт і відновлення"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

форум

У вівторок, 5 вересня, Київський Безпековий Форум проведе дискусію "Про головне: фронт і відновлення".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.

Також участь у заході візьмуть:

- голова КБФ, премʼєр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк;
- командувач Центрального командування США у 2008-10 роках, директор ЦРУ США у 2011-12 роках генерал Девід Петреус;
- секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов;
- радник Державного департаменту США у 2005-07 роках Філіп Зеліков;
- помічник Державного секретаря США з питань міжнародної безпеки і нерозповсюдження у 2005-06 роках Стівен Рейдмейкер;
- емерит-президент і професор економіки Гарвардського університету, міністр фінансів США у 1999-2001 роках Лоуренс Саммерс;
- член Ради Безпеки КБФ, голова Наглядової ради Інституту Аспен в Україні, міністр фінансів України у 2014-16 роках Наталія Яресько;
- директор Національного Демократичного Інституту в Україні Марцін Валецкі;
- голова правління Центру оборонних стратегій, міністр оборони України у 2019-20 роках Андрій Загороднюк;
- голова правління Українського кризового медіа-центру, дипломатичний радник Президента України у 2014-15 роках, Посол Валерій Чалий,
- Директор КБФ Данило Лубківський.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського безпекового форуму.

Читайте: Україна отримає більше на наступному саміті НАТО у Вашингтоні, - Яценюк

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Безпека - це відсутність пеки...
Огоссди...
показати весь коментар
04.09.2023 10:30 Відповісти
Не знаєш, хто такий Пек??
Пек - бог пекла, а також війни, кривавих бійок, кровопролить та всілякої біди. Син Чорнобога і Мари. Згідно з повір'ям - кровожерний, страхітливий, підступний, нещадний, але лякливий, надто боявся Чура (Щура) - звідси давнє українське прислів'я: «Чур тобі, Пек!»
показати весь коментар
04.09.2023 12:34 Відповісти
Яйценюку не терпиться відновлювати.

А куля в лоб ,так куля в лоб?
показати весь коментар
04.09.2023 10:40 Відповісти
 
 