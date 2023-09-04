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У Харкові викрили чергового прихильника "русского мира": у заборонених "Одноклассниках" підтримував дії РФ та поширював наративи роспропаганди

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

роспропаганда

Мешканець Харкова у забороненій в Україні соціальній мережі "Однокласники" поширював дописи, які схвалювали дії ворожої армії.

Про це повідомили у прокуратурі Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, харків’янин, маючи проросійські погляди, під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну підтримував дії окупантів. Чоловік, знаходячись у Харкові, маючи можливість на власні очі бачити, що несе за собою "руський мир", у забороненій в Україні соціальній мережі "Одноклассники" поширював дописи, які схвалювали дії ворожої армії.

"Харків'янин розміщував публікації, в яких викривлювалися реальні факти й містились твердження кремлівської пропаганди на кшталт того, що "отказ от Новороссии сделал неизбежной текущую войну", "Украина стала оплотом и рассадником международного терроризма", "Россия проводит "СВО" на своей территории, и статус Украины после ее "освобождения" будет решать только Москва", "Путин в конце концов захватит всю Украину", - розповіли у прокуратурі.

Крім того, у матеріалах, які публікував підозрюваний, містились зображення символіки СРСР, зокрема прапора та червоної зірки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські прикордонники заборонили в’їзд 71-річному прихильнику "русского мира" з Одещини

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+12
старий драний бабусин килим, ремонт радянський, бруд та комахи. узький патріот як він є
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04.09.2023 10:37
+9
Підор.
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04.09.2023 10:36
+9
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04.09.2023 10:37
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Блін, його треба в американську лабораторію поліклініку віддати, на досліди.
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04.09.2023 10:36 Відповісти
На лоботомію його віддати.
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04.09.2023 10:37 Відповісти
Підор.
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04.09.2023 10:36 Відповісти
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04.09.2023 10:37 Відповісти
старий драний бабусин килим, ремонт радянський, бруд та комахи. узький патріот як він є
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04.09.2023 10:37 Відповісти
Рузьге вей із мір...
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04.09.2023 10:41 Відповісти
Покажите хотя бы рожу этого пенса
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04.09.2023 10:45 Відповісти
Я розумію, що він довбой@б, не розумію, на буя на нього витрачати час? Більше зайнятись нічим?
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04.09.2023 10:53 Відповісти
100 %. Тільки куль шкода, ломом.
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04.09.2023 13:53 Відповісти
не розумію оці роздуми на тему: як же так, він же все бачить, чому ж він після цього продовжує нести ахінею й вірити російській пропаганді..., люди добрі, він же вважає правильними всі дії росії! правильно, що нас вбивають, правильно що все руйнують, правильно, що окупують території, правильно, що викрадають дітей..., рашка все робить правильно, а ми, тому що опираємось цьому - робимо погані речі, й нас й за це треба винищити...
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04.09.2023 11:02 Відповісти
Суть в тому, що кацапи й кацапстан не визнають незалежність України, як держави. Вважають Україну своєю колонією, яка бунтує. До українців відносяться як до бурятів, нанайців чи дагів, які повинні батрачити на кацапів. Це такі у вас браття, панове українці. Зараз у них задача - знищення українців, мови, культури, історії, хоча це вони робили всю історію свого існування, поки що невдало.
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04.09.2023 11:02 Відповісти
Тю, майже теж саме "адін народ, адін ізик" казав ********* ЗЕлупа, чому йгог тне арештовують?
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04.09.2023 11:24 Відповісти
...меня выперли с этого сайта в 2014,там тоже мокшанские агенты сидят.....vk пока терпит....
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04.09.2023 11:49 Відповісти
отродие советикум переселенцев, по другому они не будут ни жить ни говорить
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04.09.2023 13:12 Відповісти
Кажуть у нас проблема з розмінуванням ?
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04.09.2023 13:55 Відповісти
 
 