У Харкові викрили чергового прихильника "русского мира": у заборонених "Одноклассниках" підтримував дії РФ та поширював наративи роспропаганди
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мешканець Харкова у забороненій в Україні соціальній мережі "Однокласники" поширював дописи, які схвалювали дії ворожої армії.
Про це повідомили у прокуратурі Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, харків’янин, маючи проросійські погляди, під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну підтримував дії окупантів. Чоловік, знаходячись у Харкові, маючи можливість на власні очі бачити, що несе за собою "руський мир", у забороненій в Україні соціальній мережі "Одноклассники" поширював дописи, які схвалювали дії ворожої армії.
"Харків'янин розміщував публікації, в яких викривлювалися реальні факти й містились твердження кремлівської пропаганди на кшталт того, що "отказ от Новороссии сделал неизбежной текущую войну", "Украина стала оплотом и рассадником международного терроризма", "Россия проводит "СВО" на своей территории, и статус Украины после ее "освобождения" будет решать только Москва", "Путин в конце концов захватит всю Украину", - розповіли у прокуратурі.
Крім того, у матеріалах, які публікував підозрюваний, містились зображення символіки СРСР, зокрема прапора та червоної зірки.
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