Ердоган на зустрічі з Путіним запропонує посередництво у мирних переговорах щодо України, - турецькі ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
У понеділок, 4 вересня, на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Сочі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонує посередництво у мирних переговорах щодо закінчення війни в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецьке видання Milliyet.
Так, однією з тем сьогоднішньої зустрічі стане початок "справедливих мирних переговорів" щодо російсько-української війни, зазначає видання.
Під час зустрічі Ердоган заявить, що наслідки війни, яка триває вже півтора року, зросли в геометричній прогресії, і що нібито за справедливого миру не може бути переможця і того, хто програв у війні.
Як повідомляється, Ердоган передасть, що він готовий взяти на себе роль посередника та надати всі види підтримки, включаючи проведення прямих переговорів, "для забезпечення міцного миру між ворогуючими сторонами".
За даними видання, "дипломатія між Росією, Україною, ООН та ЄС" призвела до прогресу у врегулюванні розбіжностей і нового пакету пропозицій щодо зернової угоди для подання Путіну.
Пакет пропозицій включає формули подолання платіжних і страхових бар'єрів, що виникли під час експорту російського зерна і добрив через введені санкції. Якщо Путін ухвалить новий пакет пропозицій ООН, підготовлений за участю Туреччини, зерновий коридор знову запрацює. Під час зустрічі Ердоган наголосить на важливості відродження Чорноморської зернової ініціативи як для світової продовольчої безпеки, так і для стабільності та миру на Чорному морі.
Також, додає видання, під час зустрічі зокрема обговорюватимуться формули транспортування російського газу до Європи через Туреччину. Раніше Путін висував пропозицію щодо будівництва центру природного газу в Туреччині. За його словами, Москва хоче створити електронну платформу для продажу газу у Туреччині.
Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе переговори щодо "зернової угоди" з російським диктатором Володимиром Путіним 4 вересня у Сочі.
Будь ласка, зачекайте...
- Китайці і деякі інші африканці пропонують свій "мирний план"
- Квартальні "дипломати" посрались з західними союзниками,
- Боневтік зробив заяву, що війна може закінчитись ще 2023 році
- На посаду міністра оборони призначають дотичного до турків Умерова
- Ердоган збирається нас мирити з кацапами
Що далі?
Але складається враження, що зе-влада продовжує процес перемовин, розпочатий в березні 2022, коли мавпочка-Арахамія і компанія в Стамбул їздили.
Так і не було оприлюднено жодних результатів тих перемовин. І не тільки тих перемовин.
"Із кацапами спільної мови немає. Тільки сила!" - Степан Андрійович Бандера (1952 рік)
Світ прогнив.
"Почему бы не закрыть пролив Босфор для российских военных и коммерческий кораблей? Закрытие жизненно важных для России проливов могло бы за неделю вернуть Крым в состав Украины" - фантазирует автор, но тут же признает нежелание Турции пойти на такие действия из-за опасения жесткого ответа со стороны правительства России.
турецкий оппозиционный журналист Юнус Эрдогду
Эрдоган на пути к пониманию.