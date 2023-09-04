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Ердоган на зустрічі з Путіним запропонує посередництво у мирних переговорах щодо України, - турецькі ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ердоган,путін

У понеділок, 4 вересня, на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Сочі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонує посередництво у мирних переговорах щодо закінчення війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецьке видання Milliyet.

Так, однією з тем сьогоднішньої зустрічі стане початок "справедливих мирних переговорів" щодо російсько-української війни, зазначає видання.

Під час зустрічі Ердоган заявить, що наслідки війни, яка триває вже півтора року, зросли в геометричній прогресії, і що нібито за справедливого миру не може бути переможця і того, хто програв у війні.

Як повідомляється, Ердоган передасть, що він готовий взяти на себе роль посередника та надати всі види підтримки, включаючи проведення прямих переговорів, "для забезпечення міцного миру між ворогуючими сторонами". 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін і Ердоган зустрінуться 4 вересня у Сочі, - турецькі ЗМІ

За даними видання, "дипломатія між Росією, Україною, ООН та ЄС" призвела до прогресу у врегулюванні розбіжностей і нового пакету пропозицій щодо зернової угоди для подання Путіну.

Пакет пропозицій включає формули подолання платіжних і страхових бар'єрів, що виникли під час експорту російського зерна і добрив через введені санкції. Якщо Путін ухвалить новий пакет пропозицій ООН, підготовлений за участю Туреччини, зерновий коридор знову запрацює. Під час зустрічі Ердоган наголосить на важливості відродження Чорноморської зернової ініціативи як для світової продовольчої безпеки, так і для стабільності та миру на Чорному морі.

Також, додає видання, під час зустрічі зокрема обговорюватимуться формули транспортування російського газу до Європи через Туреччину. Раніше Путін висував пропозицію щодо будівництва центру природного газу в Туреччині. За його словами, Москва хоче створити електронну платформу для продажу газу у Туреччині.

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Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе переговори щодо "зернової угоди" з російським диктатором Володимиром Путіним 4 вересня у Сочі.
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Топ коментарі
+12
З курдами спочатку проведи "справедливі переговори", щоб "ні проігравшіх, ні побєдівшіх".
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04.09.2023 10:46
+10
З пустого в порожнє. Вивести оккупаційні війська з України. Що тут незрозуміло? Посередники....переговори. Балаболи.
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04.09.2023 10:50
+7
Блін... бусурмани будум пропонувати маскалям посередництво для мирних переговорів з Україною. Хмельницький напевно в труні просто рже...
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04.09.2023 10:46
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Дохлый номер..
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04.09.2023 10:44 Відповісти
Вже ж було, у Едік Львові пропонував посередництво, але мь'яко послан
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04.09.2023 11:17 Відповісти
Єрдоган ПНХ.
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04.09.2023 11:18 Відповісти
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04.09.2023 10:44 Відповісти
Блін... бусурмани будум пропонувати маскалям посередництво для мирних переговорів з Україною. Хмельницький напевно в труні просто рже...
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04.09.2023 10:46 Відповісти
З курдами спочатку проведи "справедливі переговори", щоб "ні проігравшіх, ні побєдівшіх".
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04.09.2023 10:46 Відповісти
ПНХ
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04.09.2023 10:47 Відповісти
З пустого в порожнє. Вивести оккупаційні війська з України. Що тут незрозуміло? Посередники....переговори. Балаболи.
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04.09.2023 10:50 Відповісти
Щось дуже багато "співпадінь" (в хронологічному порядку):
- Китайці і деякі інші африканці пропонують свій "мирний план"
- Квартальні "дипломати" посрались з західними союзниками,
- Боневтік зробив заяву, що війна може закінчитись ще 2023 році
- На посаду міністра оборони призначають дотичного до турків Умерова
- Ердоган збирається нас мирити з кацапами

Що далі?
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04.09.2023 11:33 Відповісти
Війна продовжуватиметься і далі
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04.09.2023 11:41 Відповісти
Війна триватиме, і це ясно, як божий день.
Але складається враження, що зе-влада продовжує процес перемовин, розпочатий в березні 2022, коли мавпочка-Арахамія і компанія в Стамбул їздили.
Так і не було оприлюднено жодних результатів тих перемовин. І не тільки тих перемовин.
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04.09.2023 11:54 Відповісти
Ну і від хорошого життя приймають поправки до списку хвороб на придатність і ТД? Я б хотів би взнати які плани у керманичів на перемогу чи на те що вони цим вважатимуть. Кількістю перемогти ворога в якого населення в 4 рази більше навряд вийде. Хіба покласти ще невідомо скільки. Технологічно? Так влада про*рала промисловість, а союзники вже вигрібають перші леопарди 60 х років виготовлення. Який задум у влади?
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04.09.2023 12:08 Відповісти
З таким же успіхом Ердоган може провести перемовини з Еритреєю чи Буркіна-Фасо.
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04.09.2023 10:53 Відповісти
посередництво у перемовинах с хлом може бути лише одне - як живим добратися до Гааги...
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04.09.2023 10:53 Відповісти
Будь-які перемовини та домовленості із @уйлом - постріл собі у голову з великого калібру
"Із кацапами спільної мови немає. Тільки сила!" - Степан Андрійович Бандера (1952 рік)
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04.09.2023 10:56 Відповісти
так в чому справедливість , якщо зло не покарано ?
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04.09.2023 10:56 Відповісти
Як ви бачите покарання зла? Пан Байден вважає, що карати зло треба без ракет атакамс і 30 танками абрамси. Доречі зло стало продавати нафту по 72 долари при стелі встановленої санкціями в 60. Зі злом захід торгує алюмінієм, титаном, ураном і ТД. Ердоган як написано збирається транспортувати кацапський газ в Європу.
Світ прогнив.
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04.09.2023 11:47 Відповісти
тоді хай Байден бере бункерне ***** з усією свитою і тягне в Гаагу ! санкції діряві не дають позитивного результату потрібна повна заборона на торгівлю з кацапстаном .
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04.09.2023 11:58 Відповісти
Ну ви ж розумієте, що цього не буде. Я теж за справедливість, але реальність дещо інша.
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04.09.2023 12:03 Відповісти
тоді не треба триндіти про якусь справедливість з високих кабінетів ! скажіть просто повертається право сили , а статути , конвенції , договори це пережиток минулого . США з світового поліцейського перетворились на світового баригу , тільки 11 вересня може повторитись .
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04.09.2023 12:27 Відповісти
Ви абсолютно праві.
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04.09.2023 12:51 Відповісти
Условия РФ по зерновой сделки можно принять только если Путин выведет войска из Запорожья и Херсонщины.
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04.09.2023 11:07 Відповісти
а чому не з Криму чи з Луганщини ?
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04.09.2023 11:23 Відповісти
ПНХ
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04.09.2023 11:11 Відповісти
Войска пусть выводят хотя бы на 23022, а тогда и поговорить можно.
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04.09.2023 11:33 Відповісти
Русня забирається ***** з усіх територій України і платить репарації, а Україна вступає в НАТО. І ніхто нікого не оголошує переможцем чи переможеним. Шо, ******* варіант?
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04.09.2023 11:39 Відповісти
Нам не потрібні такі посередники.
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04.09.2023 11:40 Відповісти
По мнению Эрдогду, в Турции многие считают Крым турецкой территорией, но слова Эрдогана о полуострове - не более чем рассчитанный на националистов популизм. Он не прочь присвоить Крым, и турецкие власти имеют определенную стратегию в отношении этой территории. Тем не менее в попытках отстаивания своих интересов в регионе Анкара вынуждена лавировать между Москвой и Киевом.

"Почему бы не закрыть пролив Босфор для российских военных и коммерческий кораблей? Закрытие жизненно важных для России проливов могло бы за неделю вернуть Крым в состав Украины" - фантазирует автор, но тут же признает нежелание Турции пойти на такие действия из-за опасения жесткого ответа со стороны правительства России.
турецкий оппозиционный журналист Юнус Эрдогду
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04.09.2023 11:46 Відповісти
Я щось не зрозумів: Україна що, погоджувалась на якісь переговори з вбивцями? В ЧОМУ він збирається бути посередником і які питання навіть теоретично можуть обговорюватись на міфічних "переговорах"? Краще б зібрали "переговори" про розподіл земель Парашки (+ відновлення та створення національних держав - Татарстану, Калмикії, Якутії, Ічкерії, Дагестану, Тиви, бурятії ну і, звичайно, перетворення Єврейського Автономного Округу на другий Ізраїль) як непотрібної та агресивної країни між нормальними державами - какцапам можна залишити резервацію у вигляді Мацковського улуса без права виїзду за її межі)
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04.09.2023 12:09 Відповісти
Хитрожопым туркам очень нравится набивать карманы за счет Украины.
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04.09.2023 12:20 Відповісти
переговори з неадкватом, ти здурів турок?
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04.09.2023 12:22 Відповісти
Ні не здурів, там просто величезні гроші йому випадають, тобто мільярди доларів, а він ненаситний жлоб, як і всі диктатори і друзі рашистського режиму
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04.09.2023 13:05 Відповісти
Ердоген справжній диктатор і кремлівський халуй , крім того він продажний і шукає тільки вигоду, він ніякий не друг України, він майже такий самий ублюдок як і орбан, тобто другий з кінця і ще не раз нас підставить
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04.09.2023 12:57 Відповісти
пошли они оба *****!
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04.09.2023 13:16 Відповісти
Макрон уже понял, что искать общий язык с путиным - несерьёзно.
Эрдоган на пути к пониманию.
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04.09.2023 13:46 Відповісти
 
 