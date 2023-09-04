Біля Новоєгорівки на Луганщині окупанти почали облаштовувати укріплення та поки припинили штурмувати позиції українських військових, - Східне угруповання військ
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У Луганській області, у районі Новоєгорівки, армія РФ почала укріплювати свої позиції та наразі полишила спроби штурмувати українських військових.
Про це в ефірі "Суспільне Спротив" повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"На Лимано-Куп'янському напрямку за минулу добу противник понад 700 разів гатив по позиціях наших захисників з різних артилерійських систем використовуючи снаряди та ракети. Також завдав 15 авіаударів", - повідомив Євлаш.
Він додав, що ЗСУ знищили 67 російських вояк, один БПМ-3, одну МСТА-С, чотири автомобілі, одну інженерну машину та один склад з боєприпасами.
Водночас під Бахмутом ЗСУ продовжують наступальну операцію. Зокрема, на південному фланзі в районі Кліщіївки. За минулу добу понад 600 разів противник завдав ураження по ЗСУ.
"За добу на Бахмутському напрямку відбулось 10 боїв. ЗСУ знищили 160 російських солдатів, один танк, три БПМ, три установки МСТа-Б, міномет "Тюльпан", два РСЗВ "Град", один "Гіацинт" та чотири пункти управління БпЛА і сім складів з боєприпасами", - додав Євлаш.
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