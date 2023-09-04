Біля Новоєгорівки на Луганщині окупанти почали облаштовувати укріплення та поки припинили штурмувати позиції українських військових, - Східне угруповання військ

У Луганській області, у районі Новоєгорівки, армія РФ почала укріплювати свої позиції та наразі полишила спроби штурмувати українських військових.

Про це в ефірі "Суспільне Спротив" повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"На Лимано-Куп'янському напрямку за минулу добу противник понад 700 разів гатив по позиціях наших захисників з різних артилерійських систем використовуючи снаряди та ракети. Також завдав 15 авіаударів", - повідомив Євлаш.

Він додав, що ЗСУ знищили 67 російських вояк, один БПМ-3, одну МСТА-С, чотири автомобілі, одну інженерну машину та один склад з боєприпасами.

Водночас під Бахмутом ЗСУ продовжують наступальну операцію. Зокрема, на південному фланзі в районі Кліщіївки. За минулу добу понад 600 разів противник завдав ураження по ЗСУ.

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"За добу на Бахмутському напрямку відбулось 10 боїв. ЗСУ знищили 160 російських солдатів, один танк, три БПМ, три установки МСТа-Б, міномет "Тюльпан", два РСЗВ "Град", один "Гіацинт" та чотири пункти управління БпЛА і сім складів з боєприпасами", - додав Євлаш.