Через ворожі обстріли на Донеччині знеструмлювалася шахта, на Сумщині поранено енергетиків, - Міненерго

Російські агресори не припиняють обстрілів прифронтових та прикордонних з РФ областей.

Про це повідомили у Міненерго України, інформує Цензор.НЕТ.

"У суботу в Донецькій області через обстріли відключилася лінія електропередачі 110 кВ, яка живила шахту поблизу Торецька. На момент знеструмлення під землею було 27 шахтарів, усіх вивели на поверхню. Пошкоджену лінію відремонтовано", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів у Сумській області поранення дістали енергетики.

"Бригада енергетиків потрапила під обстріл під час проведення оглядових робіт у Шосткинському районі. Поранення дістали 27-річний електромонтер Антон Кравцов і 31-річний водій Леонід Дорошенко. Енергетиків каретою швидкої доправили в місцеву лікарню. Загрози життю немає", - розповіли у Міненерго.

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На Харківщині через обстріли пошкоджено лінію електропередачі 110 кВ. Через це на кілька годин було знеструмлено понад 9 тисяч споживачів, їх вдалося заживити за резервними лініями. Ремонтні роботи будуть проведені з дозволу військових.

Залишається також знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Чернігівській та Дніпропетровській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.