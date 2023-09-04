Єгипет придбав близько пів мільйона тонн російської пшениці за приватною державною угодою, - Reuters

Єгипет закупив 480 000 метричних тонн пшениці з Росії в рамках приватної угоди, що була укладена державним покупцем.

Про це пише Reuters із посиланням на чотирьох трейдерів, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Єгипет, один із найбільших у світі імпортерів пшениці, почав переходити на прямі закупівлі замість тендерів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За даними агентства, Генеральне управління з постачань товарів (GASC) купило близько 480 000 метричних тонн російської пшениці у торгової фірми Solaris за ціною близько 270$ за тонну на основі вартості та фрахту (C&F). Водночас GASC не давало коментарів щодо цього.

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За словами трейдерів, ціна може бути нижчою від неофіційної мінімальної, встановленої російським урядом для контролю внутрішніх цін на пшеницю.

Інші постачальники пшениці з РФ подали пропозиції в п’ятницю за ціною "франко-борт" у 265$ за тонну - встановлену ​​мінімальну ціну.

Так, мінімальна ціна не є юридично обов’язковою, але очікується, що постачальники будуть виконувати інструкції міністерства сільського господарства Росії, зазначили трейдери виданню. Натомість на ринку немає ясності щодо рівня російської мінімальної ціни.

Водночас існують різні мінімальні ціни для приватних продажів і продажів на державних тендерах, а також різні ціни для продажів у кожному місяці між вереснем і груднем і знижки для низькопротеїнових сортів пшениці.

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Як зазначає Reuters, після того, як війна в Україні порушила експорт пшениці з країни, Єгипет переважно покладався на відносно дешеве російське зерно. Минулого року міністр постачання Єгипту заявив, що закупівля безпосередньо у постачальників дозволила йому домовитися про кращі ціни в часи невизначеності. Єгипет страждає від дефіциту іноземної валюти після того, як війна в Україні завдала значного удару по її економіці, змусивши її почати відкладати платежі за пшеницю.