ОК "Південь" про "шахеди" в Румунії: РФ використовує географічну особливість регіону
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Україна поінформувала Румунію, що було зафіксовано влучання російського дрона-камікадзе по території країни.
Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ворог знаючи про це неодноразово використовував саме таку географічну особливість цього регіону, спрямовуючи дрони саме в максимальній близькості до державного кордону", - пояснила вона.
За словами Гуменюк, відстань там настільки невелика, що і похибка самого баражуючого снаряду, яким є дрон-камікадзе, і бойова робота і її наслідки можуть дійсно загрожувати сусідній країні.
"Факт було зафіксовано, проінформовано країну-сусіда, що така небезпека існує і нами зафіксовано влучання. З нашого боку Україна як відкрита країна, ми відверто і чесно проінформували. Далі реагування має бути за сусідньою країною", - додала речниця.
Раніше повідомлялось, що під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту 4 вересня російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.
У Міноборони Румунії заявили, що загрози для їхньої території не було.
Будь ласка, зачекайте...
НАТО це США по факту. І Румунія (як і Польща) каже лише те, що сказали в американський Адміністрації.
- обосрались....
Хоча б ноту протесту направили.
А так наче заохочення,типу для нас немає загрози,бомбіть і далі.
Тому ці "херані-2" і не попадають у ціль.
Це вже робота спецслужб США - тестування космічних систем при підготовці до глобальної війни.