УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4103 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 264 12
війна (56544) Румунія (665) Гуменюк (674) дрони (2507)

ОК "Південь" про "шахеди" в Румунії: РФ використовує географічну особливість регіону

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,шахед

Україна поінформувала Румунію, що було зафіксовано влучання російського дрона-камікадзе по території країни.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ворог знаючи про це неодноразово використовував саме таку географічну особливість цього регіону, спрямовуючи дрони саме в максимальній близькості до державного кордону", - пояснила вона.

За словами Гуменюк, відстань там настільки невелика, що і похибка самого баражуючого снаряду, яким є дрон-камікадзе, і бойова робота і її наслідки можуть дійсно загрожувати сусідній країні.

"Факт було зафіксовано, проінформовано країну-сусіда, що така небезпека існує і нами зафіксовано влучання. З нашого боку Україна як відкрита країна, ми відверто і чесно проінформували. Далі реагування має бути за сусідньою країною", - додала речниця.

Раніше повідомлялось, що під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту 4 вересня російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.

У Міноборони Румунії заявили, що загрози для їхньої території не було.

Читайте: Під час нічного обстрілу порту Рені на Одещині мешканці румунського міста Галац чули "пекельні звуки", - місцеві ЗМІ

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+4
Румунія, як член НАТО не може просто так сама сказати, що, мовляв, "це загрози не несе". Будь-які заяви з безпеки тільки в розрізі НАТО.
НАТО це США по факту. І Румунія (як і Польща) каже лише те, що сказали в американський Адміністрації.
показати весь коментар
04.09.2023 13:13
+1
Румунів не проб*єш
показати весь коментар
04.09.2023 12:59
+1
два мопеда упали в Румынии а не один как пишет Гамнюк
показати весь коментар
04.09.2023 13:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Це вже було"
показати весь коментар
04.09.2023 12:56 Відповісти
Румунів не проб*єш
показати весь коментар
04.09.2023 12:59 Відповісти
Якщо б беспілотник впав у центрі Бухаресту, то мамалижники сказали: це загрози не несе
показати весь коментар
04.09.2023 13:03 Відповісти
Румунія, як член НАТО не може просто так сама сказати, що, мовляв, "це загрози не несе". Будь-які заяви з безпеки тільки в розрізі НАТО.
НАТО це США по факту. І Румунія (як і Польща) каже лише те, що сказали в американський Адміністрації.
показати весь коментар
04.09.2023 13:13 Відповісти
Адміністрація Байдена напряму заохочує касапів. Але, звісно, ніяких договорняків немає. і у всьому винуватий Трамп. Головне - не переплутати.
показати весь коментар
04.09.2023 13:18 Відповісти
Перефразируя слова из одного мультфильма
- обосрались....
показати весь коментар
04.09.2023 13:11 Відповісти
розставити вздовж Дунаю мобільні групи ППО то для румунів дуже дорого
показати весь коментар
04.09.2023 13:14 Відповісти
А взагал сцикуни ще ті
Хоча б ноту протесту направили.
А так наче заохочення,типу для нас немає загрози,бомбіть і далі.
показати весь коментар
04.09.2023 13:21 Відповісти
два мопеда упали в Румынии а не один как пишет Гамнюк
показати весь коментар
04.09.2023 13:24 Відповісти
Напевне мало місце зміщення координат при демодуляції сигналів від супутників GPS-навігації системою наведення дронів.
Тому ці "херані-2" і не попадають у ціль.
Це вже робота спецслужб США - тестування космічних систем при підготовці до глобальної війни.
показати весь коментар
04.09.2023 13:33 Відповісти
РФ использует географическую особенность региона а НАТО отсасывает.
показати весь коментар
04.09.2023 14:17 Відповісти
 
 