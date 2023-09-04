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Новини Політика України
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Вінницька область (749) стадіон (56) Борзов (40) Ніколов (8) Юрій Ніколов (72)

Журналіст Ніколов заявив, що глава Вінницької ОВА Борзов виділив 56 млн на добудову стадіону: Той пояснив, що корегували проєкт, який замовили раніше (виправлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

вінницька,стадіон

Вінницька ОДА поновила будівництво стадіону у м. Бар і приховала ціни будматеріалів у підрядах на 56 мільйонів.

Про це пише на своїй Facebook-cторінці журналіст та засновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер вінницький губернатор Сергій Борзов наплював на дрони замість стадіонів. І замовив будівництво нового стадіону в Барі за 56 мільйонів.

Причому з особливим цинізмом. До довоєнного контракту уклали дві допки через подорожчання будматеріалів під час війни. І... приховали нові ціни будматеріалів", - йдеться в повідомленні.

Ніколов додав,  що ще до війни дружина губернатора Ірина Борзова хизувалась, що вона допомогла вибити гроші у бюджеті на це будівництво.

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"А дружина не проста - це народна депутатка від "Слуги народу", яка входить до парламентського комітету з питань спорту. Треба ж як співпало", - пише журналіст.

Глава ОВА Борзов у Facebook заперечив інформацію.

"Вінницька ОВА НЕ ПОНОВЛЮВАЛА будівництво стадіону у м. Бар і НЕ ПРИХОВУВАЛА ціни будматеріалів у підрядах на 56 мільйонів! Грошей на стадіон немає!!! І не могло бути! Війна!!!

Забезпечення військових, медицина і укриття - це те, куди ми витрачаємо кошти! Ціни на будматеріали такі були на 2021 рік. Так, було корегування проекту, яке замовили раніше, тому це є на Прозоро. А ви тепер доведіть, що я виділив ці кошти на стадіон. І виділяє кошти не ОВА, а міністерство", - зазначив очільник обладміністрації.

Журналіст Ніколов заявив, що глава Вінницької ОВА Борзов виділив 56 млн на добудову стадіону: Той пояснив, що корегували проєкт, який замовили раніше 01

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+44
вот вам и новый зашквар))думал хоть сегодня обойдется так нет))
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04.09.2023 12:59
+31
Ты седлом новость читал? Какой мер? Речь идет о главе ОГА, напомнить кто их назначает?
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04.09.2023 13:18
+28
Там ще його жінка депутатша ВР від Слуги Народу.
Так шо всі совпадєнія випадкові...
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04.09.2023 13:28
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вот вам и новый зашквар))думал хоть сегодня обойдется так нет))
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04.09.2023 12:59 Відповісти
Ну прічемтут зіленскій?!?!
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04.09.2023 13:06 Відповісти
Ты седлом новость читал? Какой мер? Речь идет о главе ОГА, напомнить кто их назначает?
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04.09.2023 13:18 Відповісти
Там ще його жінка депутатша ВР від Слуги Народу.
Так шо всі совпадєнія випадкові...
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04.09.2023 13:28 Відповісти
А звідки в нас губернії взялися?
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04.09.2023 15:32 Відповісти
Гарне питання до депутатиків, а особливо, до журналістиків? Задовбали.
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04.09.2023 17:53 Відповісти
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОТВОР !!!
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04.09.2023 13:46 Відповісти
Вже проходили - ''сцярь хАроший ,єто бояре плохіє''' Це лайно вже не пройде!!!!😀
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04.09.2023 13:20 Відповісти
П'ять років тому в ямковому ремонті сільської дороги ви звинувачували Порошенка.
То що ж зараз не так, з урахуванням того, що Зеленський, особисто піарив і займався "великим крадівництвом"?
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04.09.2023 13:21 Відповісти
а тут і до методички не потрібно йти жінка ,,слуга народу,, пролобіювала виділення коштів і своя фірма буде проводити будівництво, сам мер не потягне
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04.09.2023 13:51 Відповісти
Памятаю були часи,коли звинувачували Порошенко коли у вас небуло гарячої води, чи ліфт поламався. Як було весело Але Порошенко ЗОВСІМ невмішувався в спраи господарчі,а дехто "виганяв " з роботи навіть начальників ЖЕКу
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04.09.2023 15:12 Відповісти
не втручався
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04.09.2023 21:22 Відповісти
Просто при порохе ***** и даже не задумывался о прямом нападении, а при боневтике без особых проблем бомбит мирные города
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04.09.2023 15:18 Відповісти
МЛЯ-дь,де вони беруть цих зелених злодіїв, де цей зелений інкубатор де вирощують цих "недоносков" ???
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04.09.2023 13:51 Відповісти
Лузери, які нічого не досягли в житті мізками, які вміють тупо красти, отримали ВСЮ повноту влади в країні.
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04.09.2023 17:56 Відповісти
В прошлый раз было весело. Что скажут по новым дебатам выжившие после предыдущих?
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04.09.2023 13:00 Відповісти
❗️Выбран СЛЕДУЮЩИЙ МИНИСТР ОБОРОНЫ! Коломойского бросили за решетку, США передали сигнал Киеву
https://www.youtube.com/watch?v=46OcronJDeo
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04.09.2023 15:30 Відповісти
Вони-плоть від плоті "наріду",обрані,вибрані,наділені довірою!
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04.09.2023 15:41 Відповісти
оБорзел
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04.09.2023 13:00 Відповісти
А кроме как тырить на примитивных схемах эти недоразвитые на что-нибудь способны?
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04.09.2023 13:01 Відповісти
Це таке у нвс талановите підприємництво, якщо ви ще досі не знаєте
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04.09.2023 13:05 Відповісти
Коли ж ці любителі спорту будуть висіти на перекладині?
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04.09.2023 13:02 Відповісти
аякжеж....треба ж з чогось красти...війна ж затягнулась..цілий рік на голодномц пайку...а тут мільйони треба освоїти..
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04.09.2023 13:02 Відповісти
щей лозунг позаду...Велике Будівництво.... ну знущається, або насміхається сволоч
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04.09.2023 13:05 Відповісти
Борзого вже ловлять правоохоронні органи?
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04.09.2023 13:03 Відповісти
Що за ******ті тварини ?!?!
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04.09.2023 13:04 Відповісти
Війна війною, а зелені схеми повинні працювати.
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04.09.2023 13:05 Відповісти
А хто ж винен........ Мер Вінниці! Хто там, ніяк не згадаю, ммммм Кличко!? Точно, це він розбазарює державні гроші під час війни! Зеленський і призначені ним голови ОДА борються за країну, а Кличко і трохи Порошенко розбазарюють кошти! Тільки так і ніяк інакше.
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04.09.2023 13:05 Відповісти
Когда осенью в Винице не будет света виничане будете при свечках на свежепостроеном стадионе в футбол играть.Заодно и согреватся там же будете когда отопление тоже отключат.
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04.09.2023 13:06 Відповісти
Піховчек,а ці нічого,що твій гуморок трошки в сраку?Стадіон пробують будувати в м. Бар,Вінницької області.Що стосується Вінниці і Вінницької області,"шановні" писаки,то все там вирішує одна людина-бувший прем*єр-міністр.Хто заказав цю статтю-утреться,можливо і кривавою юшкою.Віницю ***** вже бомбив десятки разів-і всі ресурси,правдою і неправдою,ідуть тільки на війну і на перемогу.Так що закрийте свої смердючі роти,краще про декларування крапайте...
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04.09.2023 18:10 Відповісти
Тебе там не холодно в Париже?
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04.09.2023 19:32 Відповісти
А вы лохи собирайте с нищенских пенсий на квадрокоптеры и ночники. Ето даже не преступление, а ето диверсия. Рашисты стоя аплодируют етим сепарам которые вместо оружия миллионы на ветер выбрасывают
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04.09.2023 13:08 Відповісти
По идее столько денег от союзников должно хватать на все. И на квадрокоптеры и на стадионы.
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04.09.2023 13:10 Відповісти
Серьезно? Вы хоть представляете сколько денег еще нужно чтобы выиграть войну? То что Резников назвал 100лямов у.е./день ето даже не половина. Ето десятая часть которая требуется для армии в день. И то что у нас контрнаступление забуксовало ето в первую очередь из-за того что Украине не хватает вооружения. Мы по пол года ждем подачку от Запада вместо того чтобы закупить оружие какое нам нужно на сегодня. Если война затянется на 10 лет то в Украине не останется просто людей а на тех стадионах и дорогах которые строят чиновники, будут кадыровцы с кацапоидами лезгинку танцевать
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04.09.2023 13:15 Відповісти
Может дело в банальной нехватке оружия на Западе. В Европе его точно очень мало.
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04.09.2023 13:21 Відповісти
оружие есть. нет желания , вернее страх перед развалом мордора , с хотя и ржавыми но ядерными дубинками , которые ралезутся по всему террористическому миру
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04.09.2023 13:34 Відповісти
Да полно оружия на мировом рынке. Просто у нас ждут когда Запад даст бесплатно. Те же беспилотники волонтеры закупают тысячами когда деньги соберут. А государственные оборонные заводы ждут заказы и финансирования годами. Те же Нептуны которые нам так нужны стоят 2-3 ляма у.е. за ракету. Давай плати и их напечатают десятки. Но вместо етого государство капает из пипетки лишь бы с голоду не сдохли
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04.09.2023 13:36 Відповісти
И на откаты.
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04.09.2023 13:12 Відповісти
Мразота розуміє, що скоро вибори і на вихід. От і хапають
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04.09.2023 13:17 Відповісти
І тут кацап -борзов. І чому я нездивований😀?
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04.09.2023 13:17 Відповісти
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04.09.2023 13:19 Відповісти
Ідіот та ідіотка! Не можуть нажертися кровʼю співвітчизників . На палю..
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04.09.2023 13:20 Відповісти
Вони настільки тупі що навіть придумати щось оригінальне як красти не можуть! Скоти тупоголові
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04.09.2023 13:23 Відповісти
В Виницкой области и дороги асфальтируют, как будто и войны ни какой нет. Мы то знаем кому асфальтные заводы, карьеры с щебнем, и фирмы по строительству дорог принадлежат.
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04.09.2023 13:24 Відповісти
мабуть вінничанам сьогодні під час війни, більш потрібні, стадіони а не ППО захист від ракет і шахедів.
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04.09.2023 13:26 Відповісти
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04.09.2023 13:28 Відповісти
"бурниє і прадалжітєльниє апладісмєнти"... чомусь одразу згадалися щасливі обличчя глядачів на концертах кварталу...
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04.09.2023 13:28 Відповісти
Зараз багато будівництва здійснюється за євро гранти. Там цільове призначення і його не можна перевести на закупівлю дронів.
Але цей конкретний випадок це держ бюджет...
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04.09.2023 13:33 Відповісти
Велике крадівництво продовжується!
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04.09.2023 13:46 Відповісти
Воно переростає в ДУЖЕ ВЕЛИКЕ ...
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04.09.2023 16:27 Відповісти
*****, як цей підор заїбав ! Він квартири у військових віджимає, на бізнес наїзди робить, тепер закупівлі... ***** його зелені тримають. Це піздєц
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04.09.2023 13:55 Відповісти
Нафуя? - Ділиться
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04.09.2023 14:13 Відповісти
А ЦЕ *** НА ЧАСІІІ??!!??
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04.09.2023 14:08 Відповісти
Скільки можна було трансформаторів перенести в захищені бункери за ці гроші?
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04.09.2023 14:32 Відповісти
Борзова Ірина Наумівна

ОБРАНА ПО:№14РЕГІОН:Вінницька областьДАТА НАБУТТЯ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ:29 серпня 2019р.
Член депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ".

Скоріш за все, призначення стадіону - тренувальний полігон для операторів БПЛА. Не інакше.
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04.09.2023 14:55 Відповісти
Хтось проводить заходи хтось стріми щоб назбирати пару мільйонів ,вся країна долучена ,а хтось відверто начхавши на все краде державні кошти.
І скажіть мене що з такими поганцями робити?Супісльство просто вже в аху@ !!!
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04.09.2023 15:03 Відповісти
резникова пошлют ослом в британию вместо кадрового дипломата пристайка , а поток откатов не должен давать сбой , ничего личного -- просто бизнес
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04.09.2023 15:04 Відповісти
В них ще бізнес в Криму.вони коллаборанти. Куди дивиться СБУ
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04.09.2023 15:28 Відповісти
Ви б ще дізнались хто батько Ірини Борзової то взагалі б посивіли)
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04.09.2023 15:38 Відповісти
велике зе-крадівництво не зупиняється ні на годину
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04.09.2023 15:43 Відповісти
ну, і скільки можна Mavik-дронів закупити на 56 лімонів????????? Це не війна, а простий страшний договорняк, для знищення населення гуртожитку україна. Д-О-Г-О-В-О-Р-Н-Я-К!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.09.2023 16:05 Відповісти
ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО І ******** ДОГОВОРНЯК ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ БИДЛА ПІД НАЗВОЮ ПЕРЕСІЧНІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.09.2023 16:07 Відповісти
Отак грався Сергій борщова собі в КВН зі своєю командою Вінницькі перці, а тепер великою людиною став - обласну адміністрацію очолює. Соціальний ліфт в дії.
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04.09.2023 16:41 Відповісти
Баблишко нужно людям.
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04.09.2023 17:05 Відповісти
При будівництві в пітері стадіону заступник мера за призвіщем Слюнтяєв ( рідний племінник Кіріла Гундяєва) підписав акт на заміну даху. Як причину прохудіння даху вказали, що птахи - баклани облюбували дах і своїми "мощними"клювами його пошкодили. А в акті дефектовки табла вказали, що невідомі особи пошкодили його каменюками так, що прийшлось замовляти новий. В Крести відправили якихось будівельників вірменів. Тутешні будівничі такі самі - чим довше будують тим дорожче виходить.
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04.09.2023 20:07 Відповісти
Як легко маніпулювати людьми,якийсь ніколов ляпнув про стадіон в м.Бар,а толпа Ату його,а в цей час зелень у всіх!!! громадах під шумок *прикарманює*надходження від війська до місцевого бюджету,о таке самоврядування,а це і ЕС і НАТО,а головне військові на ротації(де квартирують)будуть *чухати потилицю т.я. громада ні чим не зможе допомогти, тому що зелень їх самих лишає з *голою сракою*.
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04.09.2023 22:17 Відповісти
 
 