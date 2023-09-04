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Офіційно 30 моделей різних типів українських дронів допущено до експлуатації на фронт, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

До експлуатації на фронт допущено 30 моделей різних типів дронів українського виробництва, у тому числі 10 моделей FPV-дронів.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, він не має права розповідати про контракти, укладені Міноборони з виробниками дронів. Однак Резніков зазначив: "Я можу сказати, що офіційно тільки нових українських дронів 30 моделей різних типів допущено до експлуатації: розвідувальних, ударних, камікадзе тощо. У тому числі – 10 моделей FPV-дронів. А кількість їх випуску залежатиме від самих виробників. От скільки вони спроможні будуть випускати – все буде наше. Ми все у них купимо – за державні кошти".

Міністр оборони зауважив, що українські виробники та розробники, чиї БпЛА вже пройшли випробування, завантажені на 100%. Він висловив думку, що вже згодом Україна вийде на "пристойні показники" з виробництва дронів.

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"Паралельно, розуміючи важливість наявності кваліфікованих пілотів, ми запускаємо військову школу операторів FPV-дронів, розвідувальних БпЛА та роботизованих платформ. Школа розрахована на високофахову військову підготовку та перепідготовку. Важливо – саме військові пілоти готуватимуть військових пілотів. Більше деталей дати поки не можу, але плани доволі амбітні", – додав Резніков.
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Топ коментарі
+6
Дай монету для колекції, бо зникнеш з обрію, а тоді іщі тебе свіщі.
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04.09.2023 13:06
+6
Потрібно відзначити його заслуги - дати йому якийсь орден, потім відлити з чавуну пам'ятну 150кг. медаль у формі куриного яйця, почепити на шию ланцюгом і скинути з моста Патона, призначивши його перед цим почесним послом в Атлантиді.
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04.09.2023 13:09
+2
ВСЬО---сьогодні його не заткнеш пельку
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04.09.2023 13:06
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Не про те він зараз.
Сухарі б йому сушити на "довічне". Бо своє він вже з бюджетного корита "відлітав".
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04.09.2023 13:05 Відповісти
Рєзніков знову "загубив" ліки?
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04.09.2023 13:05 Відповісти
ВСЬО---сьогодні його не заткнеш пельку
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04.09.2023 13:06 Відповісти
Дай монету для колекції, бо зникнеш з обрію, а тоді іщі тебе свіщі.
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04.09.2023 13:06 Відповісти
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04.09.2023 13:07 Відповісти
Потрібно відзначити його заслуги - дати йому якийсь орден, потім відлити з чавуну пам'ятну 150кг. медаль у формі куриного яйця, почепити на шию ланцюгом і скинути з моста Патона, призначивши його перед цим почесним послом в Атлантиді.
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04.09.2023 13:09 Відповісти
не ображайте мушкетера, у нього парі...
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04.09.2023 13:13 Відповісти
Вот падла! Одной ногой уже в..... Англии, а никак не успокоится.
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04.09.2023 13:13 Відповісти
веселый и счастливый, что с бюджета натырил.
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04.09.2023 13:16 Відповісти
В войне выигрывает массовое конвеерное производство на государственных заводах. Об этом Форбс писал еще в декабре. Что РФ на государственных конвеерах будет массово штамповать Ланцеты и Шахеды. И что у Украины нет и не было системного решения. Чего у нас нет - умные люди из элитки Украину позаботились.
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04.09.2023 13:24 Відповісти
Яке " фахове " зауваження від Яйцемордого іудея -- Кількість випуску залежить від самих виробників -- ...а нах@уй ти такий міністр потрібен,якщо не знаєш про кількість !? А от яйця по 17 грн ,за літр добре рахуєш ,як і військову форму досі ,1 . 5 року війни,за бугром виробляєш...
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04.09.2023 14:10 Відповісти
іудеї тут до чого, арієць в галіфе? виставляєш українців антисемітами?
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04.09.2023 14:21 Відповісти
И што, я их должен любить после всего "хорошего"?
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04.09.2023 15:32 Відповісти
ти тупеньке і єдине, що повинно, хоч чомусь навчитись. а вже потім тупу кацапску пельку відкривати
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04.09.2023 16:15 Відповісти
О, чмошное образовалось, я тебя только заметил. Пишло в дупу к Розенблату.
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05.09.2023 09:51 Відповісти
Тобто проплатити фірмам-прокладкам по передоплаті у 100% вартості мільярди з бюджету і не отримати нічого- можна, а профінансувати на 100% виробництво дронів (або здійснити 100% передоплати) - ні, ви потім будете купувати?

Дивина дивна!
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04.09.2023 14:22 Відповісти
 
 