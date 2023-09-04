РФ не зможе знищити ядерною зброєю всю Україну, у нас велика територія, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія не зможе знищити Україну ядерною зброєю.
Про це він розповів в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Не існує ядерної зброї, яка знищить таку велику країну, у нас велика територія. Ще питання, в якому вона у них стані. У 1998 році росіяни робили останнє випробування ядерної зброї в Казахстані на полігоні", - пояснив очільник Міноборони.
За словами Резнікова, жодна ядерна бомба не здолає спротив українців.
"Дивіться, ті злочини, які вони зробили на сході України і на півдні, де переважно жило російськомовне населення - Харківщина, Волноваха, Маріуполь, там більшість людей говорили російською, ми ж вами це знаємо, вони їх ненавидять, вони чинять спротив, хлопці воюють, тому що росіяни - вороги, їм ніхто не простить, їм ніхто не подарує. Вже покоління ростуть, для яких росіянин - це ворог, вони на десятиліття прокляті для всього світу, не можуть прокляті виграти, це нереально", - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
І це поїде в Англію послом?
Яка не грамотна від екс міністра заява, час розуміти бомба це вчорашній день і що б її скинути потрібно на стратегічному бомбардувальнику розмірами в пару трійку вагонів зайти в глиб повітряного простору країни, минаючи ******* ППО і скинути її, коротше міркування ботаніка часів хрущова
як же ж полегшало!
1.Бамбитє все равно не разбомбите.
2.Волнтері собрали только 3% у налогоплателтшков а мі нашару получили 97% от налогоплательщиков наших и зарубежніх., поєтому волнтері - не имеют права вякать.