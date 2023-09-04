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РФ не зможе знищити ядерною зброєю всю Україну, у нас велика територія, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зброя,ядерна

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія не зможе знищити Україну ядерною зброєю.

Про це він розповів в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Не існує ядерної зброї, яка знищить таку велику країну, у нас велика територія. Ще питання, в якому вона у них стані. У 1998 році росіяни робили останнє випробування ядерної зброї в Казахстані на полігоні", - пояснив очільник Міноборони.

За словами Резнікова, жодна ядерна бомба не здолає спротив українців.

"Дивіться, ті злочини, які вони зробили на сході України і на півдні, де переважно жило російськомовне населення - Харківщина, Волноваха, Маріуполь, там більшість людей говорили російською, ми ж вами це знаємо, вони їх ненавидять, вони чинять спротив, хлопці воюють, тому що росіяни - вороги, їм ніхто не простить, їм ніхто не подарує. Вже покоління ростуть, для яких росіянин - це ворог, вони на десятиліття прокляті для всього світу, не можуть прокляті виграти, це нереально", - додав міністр.

Читайте: Американські винищувачі, здатні нести ядерну зброю, розмістять у Великій Британії, - The Telegraph

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+48
до чого коментарі цього ворюги екс міністра оборони?
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04.09.2023 13:21
+32
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04.09.2023 13:24
+22
Сьогодні якийсь день ох#їтєльних історій від Резнікова... Не зрозуміло навіщо цей словесний понос.

І, ні, ядерна зброя росії може знищити всю планету кіька разів, не то що Україну. На жаль це так... Саме тому захід не спішить робити різких рухів.
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04.09.2023 13:28
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Это не яо.
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04.09.2023 15:30 Відповісти
Боже,яке ж воно дурне.
І це поїде в Англію послом?
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04.09.2023 14:31 Відповісти
Жодна цивілізована країна, зокрема Британія, його не погодить. Який з корупціонера і довіреної особи (спільника) бєні який в рошуку ФБР може бути посол? Його треба арештовувати і садити в тюрягу.
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04.09.2023 14:43 Відповісти
Не дивно, якщо людина вважає, що зимню форму можна замінити літньою, реальні харчі для військових - якимось абстрактним обслуговуванням, яйця в штуках - кілограмами, бронежилети - китайським широпотребом. Мабуть і пораненим він розказує, як гарно жити безрук чи без ніг.
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04.09.2023 14:43 Відповісти
Лікуйся хворе,деменція наступила
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04.09.2023 14:59 Відповісти
За словами Резнікова, жодна ядерна бомба не здолає спротив українців. Джерело: https://censor.net/ua/n3441293

Яка не грамотна від екс міністра заява, час розуміти бомба це вчорашній день і що б її скинути потрібно на стратегічному бомбардувальнику розмірами в пару трійку вагонів зайти в глиб повітряного простору країни, минаючи ******* ППО і скинути її, коротше міркування ботаніка часів хрущова
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04.09.2023 15:01 Відповісти
МБР с стратегической ЯО.
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04.09.2023 15:31 Відповісти
Ну так ви розмірковуєте про міжконтинентальну балістичну ракету з головою , що розділяється типу сармат, тополь або сс18, а він же про бомбу, типу якої скидали на Японські міста, а це вже неприпустимий ляп для рівня міністра оборони, тобто пробіл у загальних знаннях
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04.09.2023 15:52 Відповісти
Наче він баче різницю між бомбою та ракетою. Какая разніца ,я уже прібарахлілся для внукав і уєжаю атдихать. А ви лохі каториє прівєлі меня ва власть **...єсь как хатітє.
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05.09.2023 06:31 Відповісти
дякую, атєц радной!
як же ж полегшало!
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04.09.2023 15:17 Відповісти
ВІн навіть не ІДІОТ.
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04.09.2023 15:29 Відповісти
Дегенерат.
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04.09.2023 16:37 Відповісти
И тут Остапа понесло.
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04.09.2023 15:32 Відповісти
*******.
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04.09.2023 15:33 Відповісти
Лише із спортивного інтересу. Цікаво, скільки було б коментарів у підтримку резнікова від тих, хто зараз його ганьбить, якби резніков сказав абсолютно протилежне - росія може знищити і перемогти Україну, застосувуваши ядерну зброю?
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04.09.2023 15:44 Відповісти
Вмирати від ядерного удару чи опромінення не хочеться нікому, тому ані перший варіант, що припускає Резеіков, ані той що Ви кажете, не викличе у тих хто тут в Україні живе захвату
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05.09.2023 09:09 Відповісти
... у зоні ураження приципово залишиться тільки зеля. Боневтік
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04.09.2023 15:46 Відповісти
Як нас*ати за собою:
1.Бамбитє все равно не разбомбите.
2.Волнтері собрали только 3% у налогоплателтшков а мі нашару получили 97% от налогоплательщиков наших и зарубежніх., поєтому волнтері - не имеют права вякать.
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04.09.2023 16:42 Відповісти
Ця заява носить суто провокативний характер екс-міністра оборони. Навіщо тиражувати її і тим ДРАТУВАТИ чесних людей? Да забудьте вже всі про це одоробало і хай йому грець!
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04.09.2023 17:13 Відповісти
Сподіваюсь сьогодні останній бенефіс курки несучки.....!!!
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04.09.2023 17:14 Відповісти
Так всю і не потрібно.До чого взагалі це балабольство?
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04.09.2023 19:29 Відповісти
***** дебіла кусок!
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04.09.2023 20:05 Відповісти
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