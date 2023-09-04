Росіяни звозять на окуповані території "громадських спостерігачів" з РФ для участі у "виборах"
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На тимчасово окупованих територіях росіяни не змогли знайти достатньої кількості спостерігачів на "вибори" серед місцевих. Тому завозять їх з РФ.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Російські "вибори" це суцільний фарс і пропагандистська імітація, де завчасно відомий результат та навіть явка. Одну з головних ролей у цій виставі грають спостерігачі, яких росіяни вимушено звезли на ТОТ з РФ, адже місцеві відмовляються брати участь у цьому шоу.
Так, за законодавством РФ існують так звані "громадські спостерігачі", й право так називатися має лише член "громадської палати" – дорадчого органу, який контролює Володимир Путін, адже він та призначені ним "губернатори" затверджують керівний склад палати у РФ", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, саме такі "громадські спостерігачі" з РФ і спостерігають за "виборами" на ТОТ, адже місцеві палати окупанти щойно створили та не знайшли туди достатньої кількості охочих.
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