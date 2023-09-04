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Росіяни звозять на окуповані території "громадських спостерігачів" з РФ для участі у "виборах"

Новини Цензор.НЕТ Події

выборы,россия

На тимчасово окупованих територіях росіяни не змогли знайти достатньої кількості спостерігачів на "вибори" серед місцевих. Тому завозять їх з РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Російські "вибори" це суцільний фарс і пропагандистська імітація, де завчасно відомий результат та навіть явка. Одну з головних ролей у цій виставі грають спостерігачі, яких росіяни вимушено звезли на ТОТ з РФ, адже місцеві відмовляються брати участь у цьому шоу.

Так, за законодавством РФ існують так звані "громадські спостерігачі", й право так називатися має лише член "громадської палати" – дорадчого органу, який контролює Володимир Путін, адже він та призначені ним "губернатори" затверджують керівний склад палати у РФ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, саме такі "громадські спостерігачі" з РФ і спостерігають за "виборами" на ТОТ, адже місцеві палати окупанти щойно створили та не знайшли туди достатньої кількості охочих.

Також читайте: Росіяни активізували роботу військкоматів на окупованих територіях напередодні псевдовиборів, - Центр нацспротиву

Автор: Наталя Джума
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Вогонь на ураження всьго кацапського сміття.
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04.09.2023 13:25 Відповісти
Бамбаси вже давно просять виборів.
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04.09.2023 13:26 Відповісти
Москалі на окупованих територіях працюють конкретно, сильно і результативно. Попри те, що вони захопили території - вони створили там свої органи влади, завезли туди сотні тисяч кацапів з росії, переробили школи на московські програми, роздали російські паспорти і "наклепали своїх громадян". Зараз к о н к р е т н о проведуть вибори і створять свої ради. А що робить у цьому плані наша влада? П И З Д И ТЬ: зеленські-подоляки-єрмаки-данілови-верещучки-мосейчучки-арахамії - відосіки, монологи, обіцянки, "перемога". День і ніч одна і та ж сама суходрочка у той час, як кацапи конкретно роблять росію в Україні.
Хотіли "слуг" і клоунів-голобородьків? Отримуйте.
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04.09.2023 13:53 Відповісти
 
 