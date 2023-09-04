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Внаслідок вчорашнього обстрілу Сонячного на Херсонщині поранення дістав 11-річний хлопчик
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок обстрілу селища Сонячне на Херсонщині поранення дістав 11-ріний хлопчик, наразі він у лікарні у стані середньої тяжкості.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Учора у селищі Сонячне Херсонської громади під удар ворога потрапив 11-річний хлопчик. У нього діагностували мінно-вибухову травму, а також поранення ніг", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі дитина перебуває у стані середньої тяжкості, її доставили до лікарні.
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