У жовтні Незалежна міжнародна комісія ООН надасть перші звіти про розслідування воєнних злочинів в Україні

Незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування порушень в Україні у жовтні відправить Генеральній асамблеї ООН письмовий звіт у рамках другого мандату, який був запущений у березні цього року. До Ради ООН з прав людини у Женеві відповідний звіт буде направлено у березні 2024 року.

Про це члени Комісії ООН повідомили на пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Голова Комісії Ерік Мьосе нагадав, що під час реалізації першого мандату комісії було підготовлено два письмових звіти – перший у жовтні 2022 року надійшов до Генасамблеї ООН і другий – до Ради ООН з прав людини у березні цього року.

"Це наш другий мандат, який був запущений у березні 2023 року…Спочатку ми відвідали місто Умань на Черкащині, потім перебували у Києві і зустрічалися з представниками МКІП, Міноборони, омбудсменом, представником Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України", - поінформував Мьосе.

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Комісар Врінда Ґровер зазначила, що в Умані Комісія зустрілася з мешканцями будинку, зруйнованого під час російської ракетної атаки у квітні, яка забрала життя 23 людей, та представниками місцевої влади.

"Мешканці будинку ділилися з нами своїм горем, своїми особистими втратами і тим, з якими труднощами вони стикаються наразі у побуті. Ми також зустрічалися з міською владою, яка зараз відповідає за допомогу постраждалим. Мова йде саме про компенсації тим, хто втратив своїх рідних, хто втратив житло, та інші виплати в цьому випадку", - зазначила Ґровер.

За словами Пабло де Грейфа, Комісія визнає, що українська правова система стикається з величезними викликами у питанні притягнення до відповідальності винних у скоєних в Україні злочинах.

"Під час зустрічей з представниками неурядових організацій ми отримали для себе багато інсайтів, на підставі яких слід виробити розуміння, як реагувати на ці виклики", - додав він.

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