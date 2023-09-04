Уже 4 цивільні судна, які вийшли з портів Одещини та рухались морським гуманітарним коридором, дійшли до портів призначення, - ОК "Південь"
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Чотири судна, які вийшли з портів Одеської області, дійшли до портів призначення.
Про це розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня капітан 1 рангу Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.
"Дійсно чотири судна вже пройшли цей шлях. І це не один випадок, який можна віднести до випадковості", - зазначила Гуменюк.
Гуманітарний морський коридор був пророблений і запропонований Силами оборони України. Проте, він і досі не є цілком безпечним, оскільки ворог не припиняє агресивної активності у Чорному море.
"Російська тактична авіація регулярно навідується саме в райони, де пролягають маршрути гуманітарного коридору, забезпечуючи психологічний тиск на судновласників, які знають, що росіяни здатні поводитись абсолютно неадекватно", - додала Гуменюк.
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