УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4049 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
1 814 9
Чорне море (1355) Гуменюк (674) зерновий коридор (386)

Уже 4 цивільні судна, які вийшли з портів Одещини та рухались морським гуманітарним коридором, дійшли до портів призначення, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Чотири судна, які вийшли з портів Одеської області, дійшли до портів призначення.

Про це розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня капітан 1 рангу Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Дійсно чотири судна вже пройшли цей шлях. І це не один випадок, який можна віднести до випадковості", - зазначила Гуменюк.

Гуманітарний морський коридор був пророблений і запропонований Силами оборони України. Проте, він і досі не є цілком безпечним, оскільки ворог не припиняє агресивної активності у Чорному море.

"Російська тактична авіація регулярно навідується саме в райони, де пролягають маршрути гуманітарного коридору, забезпечуючи психологічний тиск на судновласників, які знають, що росіяни здатні поводитись абсолютно неадекватно", - додала Гуменюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Два судна пройшли "тимчасовим зерновим коридором", - Зеленський

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От нащо хизуватись? Працюйте тихо. А то у русні вялічіє запалиться, побіжить показувати "кто в домє хозяін".
показати весь коментар
04.09.2023 14:07 Відповісти
Це добре. Але москаль обрав тактику знищення портової інфраструктури тому прохід цих суден не значить що є безпечна можливість постачати агропродукцію.
показати весь коментар
04.09.2023 14:12 Відповісти
Також ще є приблизно 120 миль наших вод де кацапня може уражати судна не боячись порушень міжнародних правил.
показати весь коментар
04.09.2023 14:15 Відповісти
Ноль лишній.
показати весь коментар
04.09.2023 14:25 Відповісти
Ні. Не лишній. Це дистанція між одеським портом та румунськими територіальними водами яку мають пройти судна перш ніж попасти в безпечну зону. Тобто вони мають йти 120 миль українськими водами де кацапи теоретично можуть їх втопити.
показати весь коментар
04.09.2023 14:28 Відповісти
Наші территоріальні води це 12 миль від берега. Дальше іде вийняткова економічна зона яка не являється территорією держави. А ці судна вийшли з Дунайських портів.
показати весь коментар
04.09.2023 14:38 Відповісти
Я вам кажу про ВІДСТАНЬ яку мають пройти судна по українським територіальним водам до моменту коли вони війдуть в румунські, де автоматично стануть в безпеці.
показати весь коментар
04.09.2023 14:53 Відповісти
Попередні два вийшли з одеських портів.
показати весь коментар
04.09.2023 14:54 Відповісти
То що, Єрмак мимо каси?
А замутити "зерно в обмін на амміакопровід"?
показати весь коментар
04.09.2023 14:15 Відповісти
 
 