Уже 4 цивільні судна, які вийшли з портів Одещини та рухались морським гуманітарним коридором, дійшли до портів призначення, - ОК "Південь"

Чотири судна, які вийшли з портів Одеської області, дійшли до портів призначення.

Про це розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня капітан 1 рангу Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Дійсно чотири судна вже пройшли цей шлях. І це не один випадок, який можна віднести до випадковості", - зазначила Гуменюк.

Гуманітарний морський коридор був пророблений і запропонований Силами оборони України. Проте, він і досі не є цілком безпечним, оскільки ворог не припиняє агресивної активності у Чорному море.

"Російська тактична авіація регулярно навідується саме в райони, де пролягають маршрути гуманітарного коридору, забезпечуючи психологічний тиск на судновласників, які знають, що росіяни здатні поводитись абсолютно неадекватно", - додала Гуменюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Два судна пройшли "тимчасовим зерновим коридором", - Зеленський