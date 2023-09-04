Не маємо достатніх наявних доказів для визнання геноциду в Україні, - голова Комісії ООН Мьосе

Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні наразі не має достатніх доказів, які юридично відповідають Конвенції, щоб визнати війну в країні геноцидом.

Про це заявив голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе на пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"На даному етапі ми все ще не дійшли висновку, що (в Україні – ред.) відбувається геноцид", – відповів він журналістам.

За словами Мьосе, Комісія не має достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації Конвенції про геноцид.

"Ми чудово усвідомлюємо занепокоєння та закиди щодо цього злочину. Тому ми досліджуємо це крок за кроком. На даний момент ми не маємо достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації, передбаченій Конвенцією про геноцид. Ви пам’ятаєте, що це питання умислу, умислу злочинців. Має бути "потреба" знищити певну групу. І таке знищення, відповідно до Конвенції, має бути фізичним чи біологічним. Це ті жорсткі умови (для визнання геноциду – ред.), які підтверджені судовою практикою", – зазначив голова Комісії.

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Водночас Мьосе додав, що розслідування в Україні продовжуватимуть. Раніше Комісія вже зазначала, що "в російських ЗМІ були певні заяви, які, можливо, могли мати стосунок до питання про підбурювання до геноциду".

Він пояснив, що "це питання не слід розглядати окремо від інших наших висновків".

"Як ви знаєте, ми виявили велику кількість воєнних злочинів. Ми виявили, що принаймні щодо двох тем, а саме тортур і атак (по енергетичній інфраструктурі України – ред.) з жовтня 2022 року, питання полягає в тому, чи слід розглядати їх як злочини проти людяності...І ми визначили, що є ознаки того, що це може бути злочином проти людяності. Тому я вважаю, що корисно подивитися на усе в контексті", – підсумував Мьосе.

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