Не маємо достатніх наявних доказів для визнання геноциду в Україні, - голова Комісії ООН Мьосе
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Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні наразі не має достатніх доказів, які юридично відповідають Конвенції, щоб визнати війну в країні геноцидом.
Про це заявив голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе на пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"На даному етапі ми все ще не дійшли висновку, що (в Україні – ред.) відбувається геноцид", – відповів він журналістам.
За словами Мьосе, Комісія не має достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації Конвенції про геноцид.
"Ми чудово усвідомлюємо занепокоєння та закиди щодо цього злочину. Тому ми досліджуємо це крок за кроком. На даний момент ми не маємо достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації, передбаченій Конвенцією про геноцид. Ви пам’ятаєте, що це питання умислу, умислу злочинців. Має бути "потреба" знищити певну групу. І таке знищення, відповідно до Конвенції, має бути фізичним чи біологічним. Це ті жорсткі умови (для визнання геноциду – ред.), які підтверджені судовою практикою", – зазначив голова Комісії.
Водночас Мьосе додав, що розслідування в Україні продовжуватимуть. Раніше Комісія вже зазначала, що "в російських ЗМІ були певні заяви, які, можливо, могли мати стосунок до питання про підбурювання до геноциду".
Він пояснив, що "це питання не слід розглядати окремо від інших наших висновків".
"Як ви знаєте, ми виявили велику кількість воєнних злочинів. Ми виявили, що принаймні щодо двох тем, а саме тортур і атак (по енергетичній інфраструктурі України – ред.) з жовтня 2022 року, питання полягає в тому, чи слід розглядати їх як злочини проти людяності...І ми визначили, що є ознаки того, що це може бути злочином проти людяності. Тому я вважаю, що корисно подивитися на усе в контексті", – підсумував Мьосе.
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Окрім огиди ці імпотенти нічого не викликають!
Во-первых, он не сказал, что нет, он сказал, что пока недостаточно доказательств. Геноцид осуществляется в определённых локациях, как правило, на оккупированных ещё территориях. Как туда попасть ООН, чтобы зафиксировать доказательства ? Опросить свидетелей, например. А ведь надо ещё допросить русских военных и руководящих ими политиков - какие приказы отдавались и т. п. Поэтому да, пока доказательств недостаточно. Но это не значит, что их нет или не будет. Это не значит, что "дело закрыто". Это значит "надо работать дальше и быстро это не будет". Юридическая процедура - это длинный и скучный процесс, за минуту здесь никто приговоры не вынесет и на столбах не развешает преступников. Сколько времени прошло, пока по МН-17 приговор вынесли ? 8+ лет. Сколько времени прошло, пока выдали ордер по путину в Международном уголовном суде ? Тоже не 2 минуты . . . Быстро ярлыки навешиваются, а вот когда надо юридически правильно повесить международного военного преступника, тем более главу крупнейшей страны мира, тут процедура имеет значение.
Во-вторых, и это особенно не учитывается тут зрадофилами. Есть много видов международных преступлений : преступление геноцида, преступление агрессии, преступления против человечности, преступление против мира и безопасности, военные преступления . . . Для форумчан это всё одна каша и любая международная дискуссия о квалификации действий россии в Украине воспринимается как отбеливание русских. Нет, нет и ещё раз нет !!! Это только наша неграмотная общественность так это воспринимает. И ООН, и Международный уголовный суд, и Международный суд ООН, и другие организации говорят следующее : "Вот на такой вид международных преступлений мы уже доказательств насобирали, а вот на такой - ещё нет, ещё мало, ещё собираем". Только и всего.
Поэтому истерики на форуме абсолютно непрофессиональны.
1. Всё будет.
2. Но всё будет не быстро.
3. Но будет !!!
Що Зе може зробити тому покидьку, коли той покидьок сліпий? Навіть коли тому сліпому Байден скаже, що ось, бачиш геноцид в Україні, той взагалі пальцем не поворушить, розумієте Ви?
Поки в них не буде знищено чогось або когось в якійся кількості, тільки тоді вони нас зрозуміють. Так було завжди. Поки сам через подібну проблему не пройдеш, ніколи не зрозумієш, що воно таке.
Мені НЕ потрібні а ні руїни в іншій державі, а ні жертви. Мені потрібно, щоб росія просто покинула нашу Україну. Назавжди! І все.
Ну а т.я. перзидент, більшість в парламенті та виконавча влада одного кольору, то колір має значення!