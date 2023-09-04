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Не маємо достатніх наявних доказів для визнання геноциду в Україні, - голова Комісії ООН Мьосе

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оон,ерік,мьосе

Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні наразі не має достатніх доказів, які юридично відповідають Конвенції, щоб визнати війну в країні геноцидом.

Про це заявив голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе на пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"На даному етапі ми все ще не дійшли висновку, що (в Україні – ред.) відбувається геноцид", – відповів він журналістам. 

За словами Мьосе, Комісія не має достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації Конвенції про геноцид.

"Ми чудово усвідомлюємо занепокоєння та закиди щодо цього злочину. Тому ми досліджуємо це крок за кроком. На даний момент ми не маємо достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації, передбаченій Конвенцією про геноцид. Ви пам’ятаєте, що це питання умислу, умислу злочинців. Має бути "потреба" знищити певну групу. І таке знищення, відповідно до Конвенції, має бути фізичним чи біологічним. Це ті жорсткі умови (для визнання геноциду – ред.), які підтверджені судовою практикою", – зазначив голова Комісії. 

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Водночас Мьосе додав, що розслідування в Україні продовжуватимуть. Раніше Комісія вже зазначала, що "в російських ЗМІ були певні заяви, які, можливо, могли мати стосунок до питання про підбурювання до геноциду".

Він пояснив, що "це питання не слід розглядати окремо від інших наших висновків".

"Як ви знаєте, ми виявили велику кількість воєнних злочинів. Ми виявили, що принаймні щодо двох тем, а саме тортур і атак (по енергетичній інфраструктурі України – ред.) з жовтня 2022 року, питання полягає в тому, чи слід розглядати їх як злочини проти людяності...І ми визначили, що є ознаки того, що це може бути злочином проти людяності. Тому я вважаю, що корисно подивитися на усе в контексті", – підсумував Мьосе.

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Топ коментарі
+70
Кража детей, фильтрационные лагеря, замещение населения украинских городов в оккупации, массовые изнасилования украинок, постоянные заявления кремлёвских упырей об окончательном решении "украинского вопроса", Буча, Мариуполь, Городянка, Ягодное и т.д. Действительно, где тут геноцид? Мразь
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04.09.2023 14:14
+54
Одне лиш викрадення дітей - одна з ознак геноциду.
Викрадення досі не доказане? Тоді за що путіна оголошено в міжнародний розшук?
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04.09.2023 14:15
+51
Приїзжай мудило в Україну, тут тебе особисто носом тикнем в кожен доказ! Сліпець!
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04.09.2023 14:11
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У тій ООНі половина чинуш -кацапські халуї. Цей з тієї ж кодли.
Окрім огиди ці імпотенти нічого не викликають!
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04.09.2023 15:06 Відповісти
А коли два вгодованих додіка на кАналі Ісландія розповідають, як треба себе скалічити, щоб стати непридатним, це геноцид?
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04.09.2023 15:12 Відповісти
Все крики и "зрады" на этом форуме по такого рода вопросам - от отсутствия юридического образования. Причём не просто юридического, а в сфере международного права.

Во-первых, он не сказал, что нет, он сказал, что пока недостаточно доказательств. Геноцид осуществляется в определённых локациях, как правило, на оккупированных ещё территориях. Как туда попасть ООН, чтобы зафиксировать доказательства ? Опросить свидетелей, например. А ведь надо ещё допросить русских военных и руководящих ими политиков - какие приказы отдавались и т. п. Поэтому да, пока доказательств недостаточно. Но это не значит, что их нет или не будет. Это не значит, что "дело закрыто". Это значит "надо работать дальше и быстро это не будет". Юридическая процедура - это длинный и скучный процесс, за минуту здесь никто приговоры не вынесет и на столбах не развешает преступников. Сколько времени прошло, пока по МН-17 приговор вынесли ? 8+ лет. Сколько времени прошло, пока выдали ордер по путину в Международном уголовном суде ? Тоже не 2 минуты . . . Быстро ярлыки навешиваются, а вот когда надо юридически правильно повесить международного военного преступника, тем более главу крупнейшей страны мира, тут процедура имеет значение.

Во-вторых, и это особенно не учитывается тут зрадофилами. Есть много видов международных преступлений : преступление геноцида, преступление агрессии, преступления против человечности, преступление против мира и безопасности, военные преступления . . . Для форумчан это всё одна каша и любая международная дискуссия о квалификации действий россии в Украине воспринимается как отбеливание русских. Нет, нет и ещё раз нет !!! Это только наша неграмотная общественность так это воспринимает. И ООН, и Международный уголовный суд, и Международный суд ООН, и другие организации говорят следующее : "Вот на такой вид международных преступлений мы уже доказательств насобирали, а вот на такой - ещё нет, ещё мало, ещё собираем". Только и всего.

Поэтому истерики на форуме абсолютно непрофессиональны.
1. Всё будет.
2. Но всё будет не быстро.
3. Но будет !!!
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04.09.2023 15:13 Відповісти
Вообще-то, ситуацию не понимаете именно вы. Слова того ООНовского бюрократа будут вырваны из контекста и использованы в рос. пропаганде. Кроме того, кацапы подумают, что они имеют право уничтожить все атомные электростанции и вообще полностью уничтожить электрогенерацию в Украине этой зимой. И имеют право запустить план, согласно которому в послевоенной Украине останется меньше, чем 10 млн. жителей (из первоначальных 40 млн.), поскольку все уедут из страны либо будут захвачены и вскоре станут "русскими". Все это не будет считаться геноцидом.
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04.09.2023 16:17 Відповісти
ПІ ДА РАС
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04.09.2023 15:14 Відповісти
Ага. Вони ж тілько перейменовують українців на кацапів, а незгодних вбивать. Ніякого геноциду.
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04.09.2023 15:20 Відповісти
Вони швидше повірять в бойових комарів ніж в геноцид.
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04.09.2023 15:28 Відповісти
цікаво а вони докази самі збирають, чи хтось повинен ще допомагати з нашої сторони; і що, в принципі, по цій темі зробила зелена влада? хоча б щось?
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04.09.2023 15:33 Відповісти
Тільки велике гівно НЕ бачить геноциду в нашій країні! До чого тут колір влади?
Що Зе може зробити тому покидьку, коли той покидьок сліпий? Навіть коли тому сліпому Байден скаже, що ось, бачиш геноцид в Україні, той взагалі пальцем не поворушить, розумієте Ви?
Поки в них не буде знищено чогось або когось в якійся кількості, тільки тоді вони нас зрозуміють. Так було завжди. Поки сам через подібну проблему не пройдеш, ніколи не зрозумієш, що воно таке.
Мені НЕ потрібні а ні руїни в іншій державі, а ні жертви. Мені потрібно, щоб росія просто покинула нашу Україну. Назавжди! І все.
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04.09.2023 15:38 Відповісти
на жаль, це не питання хто і що бачить, а докази повинні бути належним чином оформлені, тому в мене і питання стосовно дій нашої влади.
Ну а т.я. перзидент, більшість в парламенті та виконавча влада одного кольору, то колір має значення!
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04.09.2023 16:23 Відповісти
непотрібні
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04.09.2023 20:37 Відповісти
Весь этот сброд из ООН разогнать к е*еням собачьим!!!!!!!!
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04.09.2023 15:34 Відповісти
нет слов
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04.09.2023 15:36 Відповісти
Ну все як і було - П*ДАРАСИ...
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04.09.2023 15:38 Відповісти
Яка гнилота! Горіть в пеклі разом з кацапами, ********! Що б до вас у ситу зажрату Європу прийшов такий кацапський "не геноцид", тварюки!
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04.09.2023 15:48 Відповісти
Председатель Комиссии ООН Мёсе *******.
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04.09.2023 15:53 Відповісти
Не забули, як ОПа миттєво змінила омбудсмана після звільнення Бучі, бо почала їздити за кордон, та розказувати і показувати докази звірства кацапів?
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04.09.2023 15:54 Відповісти
Це ж як треба заплющити очі...
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04.09.2023 15:58 Відповісти
Вывод из этого такой: надеяться прежде всего на себя. Делать много оружия - ракет, дронов, артиллерии... И уничтожать врага в любой точке мира.
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04.09.2023 16:05 Відповісти
Посмотрите на его сосало - на нём всё написано - кто оно такое - бесхребетное существо
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04.09.2023 16:21 Відповісти
Щоб тебя и твоих родственников до седьмого колена так не геноцидили. Сволочь.
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04.09.2023 16:25 Відповісти
Це все за нашу " меньшовартість". Шануймося, поважаємо свою історію, етнос, звичаї.Своїх батьків,своїх НАЙКРАЩИХ дітей. Тоді і нас поважатимуть. Слабких ніхто не любить.
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04.09.2023 16:26 Відповісти
декілька міст стерли з лиця землі, більшість повтікало, хоча й не збиралися залишати своїх домівок, а багато й загинуло. При цьому кацапи далі ******** наші міста і села, руйнують будинки разом з людьми - і це ще не геноцид. Діти вимушені сидіти в підвалах по ночах і слухати жахливі вибухи, замість того щоб спокійно спати в своїх ліжках. Хтось скаже оону, що вони не організація, а непотрібне гівно. Чи є оон, чи нема оон - результат один і той самий, нульовий.
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04.09.2023 16:52 Відповісти
дуже важливо як українська сторона збирає докази і чи вистачає кваліфікації фахівцям. Треба залучити міжнародних юристів можливо навіть фахівців з голокосту, чому ні. Це складна робота і самими тільки лозунгами її не вирішити.
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04.09.2023 16:52 Відповісти
А якщо в гризло дати, очі розкриються ?
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04.09.2023 17:39 Відповісти
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04.09.2023 19:31 Відповісти
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04.09.2023 20:12 Відповісти
Типова куплена кремлем кацапська оонівська мерзота, приїдь в Бучу, в Херсон, Маріуполь, і подивись своїми ОЧИМА, бо легко ******* коли війна далеко від ваших домівок
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04.09.2023 20:31 Відповісти
как они боятся русских.... до уср*чки. И глаза закроют, и уши, и отвернутся. Лишь кацап не осерчал.
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04.09.2023 20:33 Відповісти
Закопать подлеца в клумбе Марика
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04.09.2023 20:41 Відповісти
Запад давно смех и ни кто в мире не воспринимает. Боятся только дискриминации , об этом Украине надо постоянно говорить, иначе западу все равно
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06.09.2023 07:43 Відповісти
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