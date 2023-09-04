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Майже половина кандидатів на псевдовиборах на окупованому Запоріжжі - росіяни, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Понад 45% кандидатів на псевдовиборах рашистів на окупованих територіях Запорізької області - громадяни РФ.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Майже половина кандидатів на псевдовиборах на окупованому Запоріжжі - росіяни, - Федоров 01

"Влаштовані окупантами вибори на ТОТ – незаконні і нікчемні. Черговий доказ: списки кандидатів в "заксобраніє" Запорізької області.

"Балотуються" люди з Алтайського краю, Дагестану, Сибіру, Москви. У "Єдіноросів" та ЛДПР немісцеві складають до половини від всіх кандидатів. Голосувати людей змушують під дулами автоматів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни звозять на окуповані території "громадських спостерігачів" з РФ для участі у "виборах"

Автор: Богдан Гуньковський
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04.09.2023 14:20 Відповісти
А свою кандидатуру висунув, клоун?
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04.09.2023 14:23 Відповісти
Було б дивно, якби то були німці чи американці...
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04.09.2023 14:56 Відповісти
откуда информация если доступа нет
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04.09.2023 15:37 Відповісти
 
 