Комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав відставку міністра Резнікова, - Железняк

Комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав відставку міністра оборони України Олексія Резнікова.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Комітет ВРУ з питань оборони підтримав відставку Резнікова з посади Міністра оборони України", - написав нардеп.

Він зазначив, що "За" проголосувало 16 членів комітету, двоє утримались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков подав заяву про відставку. ФОТО