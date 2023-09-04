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Новини Політика України
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Комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав відставку міністра Резнікова, - Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

резніков

Комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав відставку міністра оборони України Олексія Резнікова.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Комітет ВРУ з питань оборони підтримав відставку Резнікова з посади Міністра оборони України", - написав нардеп.

Він зазначив, що "За" проголосувало 16 членів комітету, двоє утримались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков подав заяву про відставку. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Теперь очередь за НАБУ, САП, ГБР и СБУ. Клиент ваш. Или опять сделаем вид что ничего не заметили?
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04.09.2023 14:26
+10
Процедурна ***** на виконання забаганки Зе. Його б за грати!
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04.09.2023 14:31
+9
Звіт у ВР буде, чи не "слугівське" це діло, перед нарідом звітувати?
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04.09.2023 14:53
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Так його за яйця підтримали?
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04.09.2023 14:24 Відповісти
Теперь бы комитет по борьбе с коррупцией в дело бы вступил...
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04.09.2023 14:26 Відповісти
Теперь очередь за НАБУ, САП, ГБР и СБУ. Клиент ваш. Или опять сделаем вид что ничего не заметили?
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04.09.2023 14:26 Відповісти
Навіть якщо й "заведуть" справу, то це так, для заспокоєння лохторату. Не більше.
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04.09.2023 14:28 Відповісти
А если он начнет "там" говорить?
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04.09.2023 15:40 Відповісти
для позору України , і для відмазки від НАБУ "зе лідор", по вказівці "твоп"(тимчасово виконуючого обов'язки президента України ) єрмака, мабуть закине топ корупціонера і казнокрада , котрий ділився награбованим у народу України із тими,хто його "пропихав " на посаду ,послом в Англію,чи то якусь іншу державу.
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04.09.2023 16:08 Відповісти
Агов!!! Комітет Верховної Ради, а хто за те щоб йому строк впаяти?
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04.09.2023 14:27 Відповісти
Шта?
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04.09.2023 14:55 Відповісти
Процедурна ***** на виконання забаганки Зе. Його б за грати!
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04.09.2023 14:31 Відповісти
Тут є наївні бовдури, які надіються, що проти нього відкриють якусь кримінальну справу?
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04.09.2023 14:36 Відповісти
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04.09.2023 14:37 Відповісти
Какая долгожданная утрата..
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04.09.2023 14:37 Відповісти
Все дела корупционеров- только через суд присяжных (т.е люди решают его виновность), а не судья, которой неизвестно кто это право дал.И самое главное- для казнокрадов, никаких сроков давности, что бы оно всю оставшуюся никчемную жизнь боялось.
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04.09.2023 14:40 Відповісти
Звіт у ВР буде, чи не "слугівське" це діло, перед нарідом звітувати?
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04.09.2023 14:53 Відповісти
В мене питання до цього комітету ВР: чому ви, панове, тільки підтримали відставку Рєзнікова? Чому ви її не ІНЦІЮВАЛИ?
Тож на вашій свідомості лежать ВСІ його ЗЛЧИНИ і зашквари!
Ми вимагаємо повної ЗВІТНОСТІ комітету і екс-міністра оборони та віддачі його під суд!
Хто мене підтримує?
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04.09.2023 17:24 Відповісти
 
 