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Комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав відставку міністра Резнікова, - Железняк
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав відставку міністра оборони України Олексія Резнікова.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Комітет ВРУ з питань оборони підтримав відставку Резнікова з посади Міністра оборони України", - написав нардеп.
Він зазначив, що "За" проголосувало 16 членів комітету, двоє утримались.
Топ коментарі
+13 18c49ed2
показати весь коментар04.09.2023 14:26
+10 MrStepanovM
показати весь коментар04.09.2023 14:31
+9 Чайка Київ
показати весь коментар04.09.2023 14:53
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Будь ласка, зачекайте...
Тож на вашій свідомості лежать ВСІ його ЗЛЧИНИ і зашквари!
Ми вимагаємо повної ЗВІТНОСТІ комітету і екс-міністра оборони та віддачі його під суд!
Хто мене підтримує?