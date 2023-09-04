У Києві перейменують 11 навчальних закладів, назви яких пов’язані з РФ або її сателітами
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Наразі у столиці триває процес перейменування 11 закладів загальної середньої та мистецької освіти, назви яких пов’язані з Росією або її сателітами.
Про це повідомили в Київраді, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначила депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, перейменування шкіл, бібліотек, музичних та художніх шкіл також є важливою складовою процесу декомунізації та деколонізації у столиці.
"В умовах сьогодення набувають особливої актуальності питання збереження національної пам’яті та відновлення історичної справедливості. Саме тому необхідно позбутись усіх тих назв та наративів, які століттями нам нав’язувала країна-агресор", – пояснила Муха.
Окремі трудові колективи звертаються з ініціативою відмовитись від раніше присвоєних імен осіб, які пов'язані з Росією, в назві відповідного закладу. Інші ж пропонують перейменувати заклади на честь відомих українців або ж назви історичної місцевості.
Депутатка додала, що всі 11 пропозицій щодо перейменувань пройшли громадське обговорення, а також їх підтримала комісія з питань найменувань.
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