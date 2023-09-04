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Київ (13849) перейменування (505) школа (1826)

У Києві перейменують 11 навчальних закладів, назви яких пов’язані з РФ або її сателітами

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

школа,освіта,заклади,навчальні

Наразі у столиці триває процес перейменування 11 закладів загальної середньої та мистецької освіти, назви яких пов’язані з Росією або її сателітами.

Про це повідомили в Київраді, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначила депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, перейменування шкіл, бібліотек, музичних та художніх шкіл також є важливою складовою процесу декомунізації та деколонізації у столиці.

"В умовах сьогодення набувають особливої актуальності питання збереження національної пам’яті та відновлення історичної справедливості. Саме тому необхідно позбутись усіх тих назв та наративів, які століттями нам нав’язувала країна-агресор", – пояснила Муха.

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Окремі трудові колективи звертаються з ініціативою відмовитись від раніше присвоєних імен осіб, які пов'язані з Росією, в назві відповідного закладу. Інші ж пропонують перейменувати заклади на честь відомих українців або ж назви історичної місцевості.

Депутатка додала, що всі 11 пропозицій щодо перейменувань пройшли громадське обговорення, а також їх підтримала комісія з питань найменувань.
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Не проти -але це потребує немалих коштів
Якщо зробити це не тільки в інтернеті
А провести в повному обьомі
Це може трішки зачекати
Краще ці кошти на допомогу пораненим
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04.09.2023 15:42 Відповісти
У всьому повний пі * діць !! Крали 32 роки , нихрена не побудували , космічний супутник рукожопі навіть не зробили , програми ВПК занапастили , оборонпром розвалили , " народні " надра - НЕ народні , тарифи десятикратні ....... А мудрий народ займають перейменуваннями та зносом пам'ятників ... Зашибісь !!
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04.09.2023 15:50 Відповісти
Правильне, але запізніле рішення. Розпочинати перейменовувати потрібно було у верені 1991 року. Тоді б і війни не було, Україна була б повноправним членом НАТО та ЕС разом з країнами Балтії.
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04.09.2023 16:11 Відповісти
Так , тільки ось Великий , Мудрий . Просвітлений народ за кілограм гречки 32 роки поспіль вибирав падлюку за падлюкою !!!
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04.09.2023 20:23 Відповісти
 
 