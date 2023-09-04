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Єврокомісія про зустріч Ердогана та Путіна: Очікуємо на повернення РФ до "зернової угоди"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

стано

За підсумками зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та російського диктатора Володимира Путіна у Єврокомісії очікують на повернення РФ до "зернової ініціативи".

Про це заявив представник Європейської комісії Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Загальне очікування полягає в тому, що Росія принаймні повернеться до Чорноморської зернової ініціативи, а основне очікування - у тому, що Росія припинить свою незаконну агресію проти України, частиною якої також є блокада Чорного моря, що має на меті (блокування) українського експорту зернових", - зазначив він.

Стано нагадав, що лише вчора ввечері Росія здійснила масштабну атаку на Одесу й Дніпропетровську область, цілячись в об'єкти, які використовують для експорту українського зерна, включно з районом Дунаю.

"Це ще раз демонструє, як Росія своїми діями поглиблює глобальні ціни на продовольство й глобальну продовольчу кризу, що ставить під загрозу мільйони вразливих людей у всьому світі", - сказав представник ЄК.

Також читайте: Ердоган на зустрічі з Путіним запропонує посередництво у мирних переговорах щодо України, - турецькі ЗМІ

Стано нагадав, що 17 липня Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи.

"По суті, вони підірвали найбільш життєздатний спосіб експорту українського зерна на світовий ринок. Це неприйнятно. Просто зараз вони також атакують портову інфраструктуру, вони атакують альтернативний спосіб, щоб вивезти зерно з України - лінії солідарності", - сказав він, додавши, що від блокування українського експорту Росія насправді отримує прибуток.

"З одного боку, вони піднімають світові ціни, переводячи в готівку багато грошей, тому що одночасно вони також збільшують свій власний експорт. Тому всі розмови про те, що ЄС є перешкодою для російського експорту, - це дезінформація та маніпуляція, це брехня. І ми закликаємо Росію, з одного боку, знову долучитися до Чорноморської зернової ініціативи, а з іншого боку, припинити незаконну агресію й блокування Чорного моря своїми військами", - підсумував Стано.

Також дивіться: Ердоган поїхав на зустріч з Путіним у Сочі. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
ПНХ гниды
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04.09.2023 14:48
+3
****** гандони, якби були далекобійній ракети і літаки, то у русні б вже не було флоту і ніякого експорту через чорне море
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04.09.2023 14:49
+3
Виконають всі умови Пуйла, і той великодушно дозволить себе "умовити".
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04.09.2023 15:32
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Кароч, фсє прі дєлє!
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04.09.2023 14:48 Відповісти
ПНХ гниды
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04.09.2023 14:48 Відповісти
****** гандони, якби були далекобійній ракети і літаки, то у русні б вже не було флоту і ніякого експорту через чорне море
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04.09.2023 14:49 Відповісти
Точно з кацапів санкції знімуть.
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04.09.2023 14:52 Відповісти
Якщо Україна дозволить....
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04.09.2023 15:43 Відповісти
Нажаль "Організація Озабочених Націй" в України питати не буде....
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04.09.2023 15:59 Відповісти
Євростерв'ятники !
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04.09.2023 14:55 Відповісти
Ердоган приїхав до злочинця,це клоунада і неповага.Турки грають свою гру.
Казав ще раніше не радійте допомозі турків або взагалі,це країна яка завжди грає в свою гру в своїх інтересах.
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04.09.2023 14:56 Відповісти
Черга до дупи пуйла, хто там у них крайній?
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04.09.2023 15:05 Відповісти
Пригожин тоже ожидал что будет жить долго и счастливо
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04.09.2023 15:06 Відповісти
При бажані Ердоган мігби змусити воєного злочинця розблокувати українські порти ,а саме через Босфор і Дарданели перекрити вхід всіх російських суден ,але Туречина грає свою гру.
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04.09.2023 15:07 Відповісти
Знають дорослі, знають діти хто ***** на цьому світі - Видео
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04.09.2023 15:09 Відповісти
Виконають всі умови Пуйла, і той великодушно дозволить себе "умовити".
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04.09.2023 15:32 Відповісти
Єврокомісія, як і турецький холуй на "подтанцовке" у куйла
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04.09.2023 16:11 Відповісти
Боягузи й слимаки!!!
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04.09.2023 16:18 Відповісти
Безхребетні , слюняві чмошники?!!
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04.09.2023 18:37 Відповісти
 
 