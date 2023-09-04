Окупанти навчають дошкільнят правилам евакуації на випадок проникнення "українських ДРГ", - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях росіяни готують дітей дошкільних закладів освіти до "евакуації" на випадок проникнення "українських ДРГ", які нібито планують їх викрасти.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти почали промивати мізки маленьким українцям, починаючи вже з дитсадків. На тимчасово окупованих територіях триває політика геноциду, коли росіяни знищують ціле покоління українців шляхом зміни їх самоідентифікації", - зазначає Спротив.

Як зазначається, пропаганда працює з дітьми, починаючи з дитсадків.

Так, на тимчасово окупованих територіях рашисти провели псевдонавчання щодо евакуації дошкільнят на випадок проникнення "українських ДРГ" у дитсадок, які за легендою планують вкрасти дітей. Тобто дітей вчаться захищатись від українців, наголошують у ЦНС.

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Водночас у жовтні окупанти планують провести у Москві форум "класних керівників", де освітянам пояснять як правильно промивати мізки молодому поколінню. На захід планують відвезти близько 3 тисяч педагогів з тимчасово окупованих територій.