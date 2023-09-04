УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4044 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
9 254 57
Путін (21440) Ердоган (754) зерновий коридор (386)

Путін - Ердогану: Росія "відкрита до переговорів" щодо повернення до зернової угоди

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ердоган,путін

Російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїп Ердоганом у Сочі заявив що РФ готова повернутися до Чорноморської зернової ініціативи й "відкрита до переговорів".

Як інформує Цензор.НЕТ, обох президентів цитує агентство Reuters.

Ердоган заявив, що питання зернового коридору з України є найважливішим на його переговорах з російським колегою.

"Найважливішим кроком, на який сьогодні всі дивляться у відносинах між Туреччиною та Росією, є зерновий коридор. Я вважаю, що повідомлення на пресконференції буде дуже важливим кроком, особливо для слаборозвинених країн Африки", – наголосив Ердоган, який заохочує Росію повернутись до зернової ініціативи.

Водночас Путін заявив Ердогану, що РФ відкрита до обговорення Чорноморської зернової угоди.

"Я знаю, що ви маєте намір порушити питання про "зернову угоду". Ми відкриті до переговорів з цього питання", – додав очільник Кремля.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія про зустріч Ердогана та Путіна: Очікуємо на повернення РФ до "зернової угоди"

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе переговори щодо "зернової угоди" з російським диктатором Володимиром Путіним 4 вересня у Сочі. А також запропонує посередництво у мирних переговорах щодо закінчення війни в Україні.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+34
Можете заснути в ж@пу собі ту зернову угоду, вже тошнить від неї.
показати весь коментар
04.09.2023 15:34
+15
жоден справжній лідер не опустився би до такого дна, як візит до *****.
показати весь коментар
04.09.2023 15:48
+13
Йдіть на хер. Обидва.
показати весь коментар
04.09.2023 15:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Можете заснути в ж@пу собі ту зернову угоду, вже тошнить від неї.
показати весь коментар
04.09.2023 15:34 Відповісти
Тіль незрозуміло для чого було хєрачіть Румунію. Якийсь неадекват. І які з таким поцем переговори?
показати весь коментар
04.09.2023 15:35 Відповісти
Шкода, що Турція не поруч з нами, як Румунія або Польща)
показати весь коментар
04.09.2023 15:43 Відповісти
Але майже поруч через ставок
показати весь коментар
04.09.2023 15:46 Відповісти
Так, те Чорне море в ставок перетворується. Але чомусь Ердоган нічого про море не каже. Невже йому начхати на нього? Ні, я розумію, що курорти Турції всипані скрізь басейнами, що в море не всюди купаюця відпочиваючі, але ж з іншого боку в декотрих містах там дуже красивий берег з камінцями, з рибками..) Може, там і акули є?))
показати весь коментар
04.09.2023 15:50 Відповісти
Іріна в Туреччині на чорному морі курортів майже нема) курорти з іншой сторони! на средіземном морі !
показати весь коментар
04.09.2023 17:17 Відповісти
Супер! То, виходить, що гарні камінці як раз з іншої сторони, не в Чорному морі? Мені шкода) Я ніколи не була в ТуРЕЧЧИНІ) Та й не дуже хочу. Нікуди.
показати весь коментар
04.09.2023 17:31 Відповісти
А з івншого боку дуже шкода й за те, що тепер зрозуміло, чому Ердогану начхати на Чорне море. Він його розглядає лише як трасу для проходження різноманітного транспорту.
Всім начхати на людей, на природу й на тварин. Одне гівно грається в крутого гангстера, інші йому підігрують, а екологія просто гине до біса. Разом з українцями.
показати весь коментар
04.09.2023 17:35 Відповісти
Туреччина, а не турція.
показати весь коментар
04.09.2023 15:52 Відповісти
Точно! Дякую. Буду знати)
показати весь коментар
04.09.2023 15:53 Відповісти
Так, бо тоді була б Німція.
показати весь коментар
04.09.2023 16:33 Відповісти
Ну так. Спочатку ви виконайте всі наші вимоги (свіфт, аміак тощо), а потім ми подумаємо.
Коротше, йди своєю лисою макітрою туди, куди не світить сонце.
показати весь коментар
04.09.2023 15:35 Відповісти
ПНХ выродок фашистский. С кобзоном и пригожиным будешь переговариваться
показати весь коментар
04.09.2023 15:39 Відповісти
А взамін що кацапи захочуть? Визнання криму, та окупованих територій за мордором? Чи капітуляцію України? *уйлу пора іти за ''кацапським крейсером''!
показати весь коментар
04.09.2023 15:39 Відповісти
Йдіть на хер. Обидва.
показати весь коментар
04.09.2023 15:40 Відповісти
Про які переговори може говорити ця рашиська мерзота ?ну мабуть зніміть з нас санкції і перестаньте допомагати Україні ? насправді все в твоїх руках виведи своїх варварів з території Україні ,а далі можливі переговори про репарації.
показати весь коментар
04.09.2023 15:41 Відповісти
а шо нада? зняти санкції і пустити аміак до Одеси?
показати весь коментар
04.09.2023 15:41 Відповісти
ці перемовини не мають сенсу апріорі
показати весь коментар
04.09.2023 15:42 Відповісти
Сенсу не мають, але як відразу не пошлють, то ще є шанс. Це просто розвідка.
показати весь коментар
04.09.2023 15:49 Відповісти
від договорняків ху@ла і гандона програє весь цивілізований світ.Коли два диктатори знаходять спільну мову та ще й прикривають договорняк фіговим листком(ООН) -чекай біди.
показати весь коментар
04.09.2023 15:43 Відповісти
не понятно с кем Эрдоган разговаривал. что оно такое было на против него
показати весь коментар
04.09.2023 15:46 Відповісти
Що то було? Мабуть, то *****. Не сіло, не встало, по небу пливло.
показати весь коментар
04.09.2023 15:47 Відповісти
напротив
показати весь коментар
04.09.2023 20:27 Відповісти
Фарс щоб зняти санкції з РФ
Реально ця угода зараз нікому не потрібна ціна на світових ринках на зерно зараз 220$ т. вона нижча на 20% чим була до війни у 2021 році, якщо б зерна не вистарчало б ціни б залишались високими понад 350$ т.
показати весь коментар
04.09.2023 15:48 Відповісти
жоден справжній лідер не опустився би до такого дна, як візит до *****.
показати весь коментар
04.09.2023 15:48 Відповісти
Так. Щоб крутити мотузки з того *****, можна було відправити якогось міністра в ті сочі. Але ж сам поїхав)) Щось йому треба.
показати весь коментар
04.09.2023 15:52 Відповісти
щось? я можу точно дати відповідь на питання: бабло. заради бабла він готовий на все. турки ніяк не змінилися з часів другої світової, коли торгували з гітлером до останнього. продавали йому їжу, нафту, метал до лютого 45-го і приєдналися до антигітлерівської коаліції лише коли остаточно стало зрозуміло, що фашистам звізда.
показати весь коментар
04.09.2023 15:58 Відповісти
Я це знаю) Ердогану потрібні гроші й зерно, яке він переробляє в муку й продає вже далі, все це я читала. А ось нижче є інший допис про мироитворчі віська, це також схоже на бажання ердогану оселитися в Криму, як це було колись. Також десь про це читала. Саме Крим я й мала на увазі, коли написала про щось йому треба)
показати весь коментар
04.09.2023 16:01 Відповісти
миротворці то не більше ніж бла-бла-бла, для ***** ці миротворці більш неприйнятні, ніж взагалі віддати Крим Україні. основне і єдине питання - бабло.
показати весь коментар
04.09.2023 16:04 Відповісти
Повністю погоджуюсь! Достатньо подивитися на рівень інфляції Туреччини, що "розквітла" за Ердогана - і все стане зрозуміло. 2022 р - 85% без всякої війни. 2023 - очикується 51% і це вказується вже як перемога.
показати весь коментар
04.09.2023 16:34 Відповісти
... ну які там очікуються 51 відсоток? З травня 2022 по травень 2023 тільки паливо подорожчало з 18 лір за літр дизеля до 40 лір...)) Ціни зараз в Україні на овочі..фрукти у деяких позиціях нижче турецьких. Курс долара у 2022 від 13 лір до 27 у 2023... Туреччина летить стрімко у прірву. Все це наслідки самостійної політики Ердогана.... несприяття європейської загальної політики стосовно рашки.. Ердоган вирішив будувати відносини з рашкою по своєму... с надією подоїти рашку на фоні санкцій світу. США та Европа це не дуже сприйняли... тому ніяких кредитів Туреччина не отримала... Туреччину відсікли трохи від глобальної економіки... Вибори Ердоган виграв завдяки їхнім 73 відсоткам ідіотів... для яких ворог США. та Європа.. Ердоган перед виборами скасував для населення плату за газ. Сьогодні газ у Туреччині безкоштовний. Заморозив ціни... Бидло взвило від подяки..та щастя!!! Після виборів все подорожчало вдвічі... електрика.. вода... страховки.. податки... А до зими і плату за газ поверне... Туреччина у недалекому майбутньому вибухне стовдсотково.
показати весь коментар
04.09.2023 21:46 Відповісти
Ердоган попросить про введення турецьких військ у Крим, в якості миротворчих.
І пуйло через деякий час погодиться.
показати весь коментар
04.09.2023 15:57 Відповісти
Якщо "відкрита", то чекаємо сьогодні нових шахедів.
показати весь коментар
04.09.2023 16:03 Відповісти
А як що до повернення окупованих територій
показати весь коментар
04.09.2023 16:08 Відповісти
*******.
показати весь коментар
04.09.2023 16:08 Відповісти
Два ***** под видом спасения планеты от голода пытаются подзаработать: один денег для турецких компаний, второй - снятия санкций. Голуби мира
показати весь коментар
04.09.2023 16:15 Відповісти
Ага, з тилу!
показати весь коментар
04.09.2023 16:16 Відповісти
зустрілися два гопники
показати весь коментар
04.09.2023 16:16 Відповісти
Многопердовочник засунул язык себе в дупу? Кто еще не строил этого питерского гопника из подвортни?

показати весь коментар
04.09.2023 16:29 Відповісти
Не розумію , як можна обговорювати зернову угоду без України ? Як взагалі можна обговорювати продаж товару без виробника товару , може ж спочатку треба спитати у нього , чи він згоден продати товар , чи ні ?
Посередник і покупець вирішують як купляти і возити те що їм ще навіть і не належить .!Де таке є ? Що за хрінь ?
показати весь коментар
04.09.2023 16:32 Відповісти
Два імперця османець та росіянець міряються перцями,думають що Всевишнього ,тримають за яйця-ні дай вам 10 єгипетських кар:Покарання кров'ю.Нашестя жаб.Нашестя комах (мошки, пухоїди, воші, клопи).Рої мух.Мор худоби.Виразки і нариви.Грім, блискавки і вогненний град.Нашестя сарани.Незвичайна темрява (тьма єгипетська).Смерть первістків.
показати весь коментар
04.09.2023 16:38 Відповісти
Глава Кремля - это коммендант
показати весь коментар
04.09.2023 16:39 Відповісти
Шо, опять?!
показати весь коментар
04.09.2023 16:44 Відповісти
пу обманет
показати весь коментар
04.09.2023 17:16 Відповісти
як тепло ердоган тиснув руку пуйлу, аж не відпускав кілька хвилин...

серіал величне збочене століття блд
показати весь коментар
04.09.2023 17:21 Відповісти
І знову "салютував" Ердогану обстрілом портів. Він як х.... приймаючи Ердогана в Кремлі заставив його чекати в прийомній 2 години, аа потім увів до зали де розвісив картини про Шипку, Суворова,взяття Ізмаїла. Більше Ердоган в Кремль не ходок. В напередодні зустрічі по врегулюванню в Сирії його півні атакували колону військ на марші, відпповідь не забарилася - за дві доби турки знищили все угрупування в Ідлібі, одних танків навалили 130 штук. І все закінчилось. Х..... уроджений убивця боїться тільки грубої сили
показати весь коментар
04.09.2023 17:23 Відповісти
Два бариги-диктатори забили стрілку.
показати весь коментар
04.09.2023 17:25 Відповісти
"Ми не бачимо жодних ознак пересування Путіна по території РФ. Ми не знаємо з ким зустрічається Ердоган в Сочі, але усі засоби пересування №1 стоять по місцях базування. Ердоган не хотів зустрічатись з двійником Путіна в Стамбулі, тому очевидно вирішили перенести зустріч десь подалі."

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
показати весь коментар
04.09.2023 17:30 Відповісти
два старих пердуна, які вже мало що вирішують....
показати весь коментар
04.09.2023 17:43 Відповісти
а хто там "вирішуе"... ? дякую...
показати весь коментар
04.09.2023 20:59 Відповісти
я сумніваюсь, що по телевізору взагалі колись показують чи в інтернеті взагалі пишуть про людей, які щось вирішують.....
в телевізорі чи в інтернеті в основному на виду люди, які хворі на залежність від слави.
показати весь коментар
05.09.2023 04:14 Відповісти
П н х )(уйло
показати весь коментар
04.09.2023 18:01 Відповісти
ни слова правды от *****....
показати весь коментар
04.09.2023 18:12 Відповісти
Потрібно поля палити, сховища руйнувати, балкери топити та порти руйнувати на болотах, а не угоди підписувати.
показати весь коментар
04.09.2023 18:48 Відповісти
Щоб заохотити до своїх умов, терорист й обстрілює зернове господарство України
показати весь коментар
04.09.2023 19:08 Відповісти
Ермак и Зеленский - предатели.
показати весь коментар
04.09.2023 23:40 Відповісти
Эрдоган вернется домой и примет решение о дополнительных поставках вооружений в Украину
показати весь коментар
05.09.2023 05:47 Відповісти
 
 