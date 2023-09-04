Путін - Ердогану: Росія "відкрита до переговорів" щодо повернення до зернової угоди
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Російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїп Ердоганом у Сочі заявив що РФ готова повернутися до Чорноморської зернової ініціативи й "відкрита до переговорів".
Як інформує Цензор.НЕТ, обох президентів цитує агентство Reuters.
Ердоган заявив, що питання зернового коридору з України є найважливішим на його переговорах з російським колегою.
"Найважливішим кроком, на який сьогодні всі дивляться у відносинах між Туреччиною та Росією, є зерновий коридор. Я вважаю, що повідомлення на пресконференції буде дуже важливим кроком, особливо для слаборозвинених країн Африки", – наголосив Ердоган, який заохочує Росію повернутись до зернової ініціативи.
Водночас Путін заявив Ердогану, що РФ відкрита до обговорення Чорноморської зернової угоди.
"Я знаю, що ви маєте намір порушити питання про "зернову угоду". Ми відкриті до переговорів з цього питання", – додав очільник Кремля.
Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе переговори щодо "зернової угоди" з російським диктатором Володимиром Путіним 4 вересня у Сочі. А також запропонує посередництво у мирних переговорах щодо закінчення війни в Україні.
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Всім начхати на людей, на природу й на тварин. Одне гівно грається в крутого гангстера, інші йому підігрують, а екологія просто гине до біса. Разом з українцями.
Коротше, йди своєю лисою макітрою туди, куди не світить сонце.
Реально ця угода зараз нікому не потрібна ціна на світових ринках на зерно зараз 220$ т. вона нижча на 20% чим була до війни у 2021 році, якщо б зерна не вистарчало б ціни б залишались високими понад 350$ т.
І пуйло через деякий час погодиться.
Посередник і покупець вирішують як купляти і возити те що їм ще навіть і не належить .!Де таке є ? Що за хрінь ?
серіал
величнезбочене століття блд
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
в телевізорі чи в інтернеті в основному на виду люди, які хворі на залежність від слави.