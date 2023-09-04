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вибори (6162) Німеччина (4539)

Вибори в Україні є важливим, але не найголовнішим питанням, - уряд Німеччини

Новини Цензор.НЕТ Події

німеччина

В уряді Німеччини вважають, що проведення виборів в Україні є важливим, але треба брати до уваги особливу ситуацію – перебування України у стані війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.

"В принципі, ми вважаємо правильними цінності демократичного волевиявлення і виборів, але треба брати до уваги особливу ситуацію, яка наразі є і буде тривати протягом осяжного майбутнього в Україні. Немає такої позиції, яку я міг би представити зараз щодо того, що ми хотіли би натиснути на Україну. Україна вже понад 18 місяців перебуває у війні як наслідок російського агресивного нападу, вона змушена захищатися, захищати свою територіальну цілісність і суверенітет. Це наразі – найголовніше питання", - сказав Гебештрайт.

Раніше речник заявив виданню Welt, що з огляду на необхідність дотримання звичайної дати виборів попри війну "федеральний уряд надає великого значення проведенню виборів і дійсності конституційних положень".

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
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"Гелікоптер упав вранці 1 вересня в акваторії Азовського моря, приблизно за 1,5 кілометра від берегової лінії. За попередньою версією, причиною падіння стали складні метеоумови - у районі був сильний туман", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на борту Ка-52 перебували два члени екіпажу. Їх евакуювали під час рятувальної операції.
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04.09.2023 16:17
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Пан Ги Мун призвал мир создать специальный международный трибунал для преследования преступления агрессии России против Украины, чтобы привлечь Путина и его приспешников к ответственности за международные преступления.

"Мир или справедливость - это ошибочный выбор", - говорит эксгенсек ООН, в ответ на возможные нарекания, что стремление справедливости может затянуть путь к миру.
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04.09.2023 16:11 Відповісти
"Гелікоптер упав вранці 1 вересня в акваторії Азовського моря, приблизно за 1,5 кілометра від берегової лінії. За попередньою версією, причиною падіння стали складні метеоумови - у районі був сильний туман", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на борту Ка-52 перебували два члени екіпажу. Їх евакуювали під час рятувальної операції.
показати весь коментар
04.09.2023 16:17 Відповісти
Виборів в Україні зараз можуть бажати тільки прокремлівські західні країни й їхні агенти у С ША
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04.09.2023 16:21 Відповісти
це тобі в США видніше? як воювати за цю владу, яку ти ненавидиш більше путіна?
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04.09.2023 16:23 Відповісти
зраднікив та мародерів треба ненавидіти, щоб знищувати - бо вони страшніші за відкритого ворога - ми ж говоримо про Єрмаковладу на Банковій- правильно?
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04.09.2023 16:37 Відповісти
доречі - КОЖЕН ДЕНЬ СЬОГОДНІ вбиває ЗЕрейтинг на корню , тому вибори тільки після повного розкриття мародерської та кремлівської суті серед предсітавників влади
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04.09.2023 16:40 Відповісти
і то вірно, свої найголовніші вибори в 2019 р ми вже профукали. Тепер вже реально гірше не може бути.
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04.09.2023 16:22 Відповісти
C'est vrai qu'en 2019 l'élection d'un président pro-russe aurait évité un bain de sang. Vous auriez peut-être préféré être purement et simplement annexé.
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04.09.2023 16:26 Відповісти
як буде французькою : іди накуй?
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04.09.2023 16:30 Відповісти
Ганс, це дуже цікаво, таоя думка про дії незалежної України, але…

Але чому б тобі не піклуватися поставкою зброї до України, а не виборами?
Де зброя, Шольц?!
Де зброя, *********?

Відмеряете піпеткою?
Ось про що турбуйтесь!

А з виборами (чи без) Україна справиться сама
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04.09.2023 16:24 Відповісти
чомусь проти виборів тільки боти, що пишуть з під проксі? як погодка в маскве?
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04.09.2023 16:25 Відповісти
Не ваша справа і не вам вирішувати, що головне, а що ні! Давайте зброю, скоріше і більше, мовчки. Можете і не давати, але тоді не факт, що вам не прийдеться відчути всю суть кацапської орди, але вже на своїх територіях і ціною своїх життів.
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04.09.2023 16:38 Відповісти
та в НАТО бистрєй шо там не берете- ААА БЄНЮ НЕ ВІДДАЄМО ? МАРОДЕРИМО ВАШІ ГРОШІ? ІМІТУЄМО ВСТУП ДО ЄС?
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04.09.2023 16:42 Відповісти
 
 