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обстріл (21130) Румунія (665) Кулеба Дмитро (3174) дрони (2507)

Україна має фотодокази того, що кілька російських шахедів впали на території Румунії, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шахед

Україна має фотодокази падіння дронів-камікадзе типу Shahed на території Румунії під час масованої повітряної атаки в ніч із 3 на 4 вересня. Київ готовий надати ці докази Бухаресту.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Я думаю, що конкретно в цьому випадку вони (румунська влада. – Ред.) зараз вивчають усі аспекти того, що відбулося. Безглуздо заперечувати, що туди щось впало. І ми авторитетно стверджуємо, із доказами, що це прилетіли дрони Shahed. Ми маємо фотодокази того, що там щось впало", – зазначив Кулеба.

Він вважає, що румунська влада вирішила взяти паузу, щоб повністю дослідити ситуацію і зробити висновки.

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"Є тенденції на намагання не ескалювати інтерпретації тих чи інших подій з боку партнерів, щоб не бути втягнутими у безпосередній конфлікт", - додав Кулеба.

Він наголосив, що для України абсолютно очевидно, що сталося в Румунії.

"У нас є фотодокази. Ми готові ними поділитися, але остаточні висновки робитиме румунська влада, яка потім має не тільки зробити висновки, а й сказати, що вона з цим буде робити. Висновки зробити простіше, ніж потім щось із ними зробити. Через це така надобережна реакція", – резюмував Кулеба. 

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Раніше повідомлялось, що під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту 4 вересня російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.

У Міноборони Румунії заявили, що під час атаки для їхньої країни загрози не було. 
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Топ коментарі
+18
Відповідь проста і очевидна .НІЧОГО не робитимуть,бо як і всі інші країни позиція у них одна хата с краю нічого не знаю, аби нас не трогали.
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04.09.2023 16:32
+16
Має і шо? Ви НАТО пинками намагаєетесь змусити реагувати? До сраки ці докази.
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04.09.2023 16:37
+14
Ната буде закривати очі на виєбони русні доки доки не постраждає велика кількість їх громадян…. а до того будуть вивчати питання…. та займатись іншою фігнею…
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04.09.2023 16:33
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ОЙ ,А КУЛЕБА В НАС ЗАРАЗ ВЖЕ ХТО? Чи це той що замісник Єрмака в ОПУ офіційно? Ні таки дочитала - це саме типу міністр закордонних справ...
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04.09.2023 16:32 Відповісти
Він провокатор.
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04.09.2023 16:39 Відповісти
дата реєстрації масованого входу ботів
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04.09.2023 16:46 Відповісти
ЗЕботів
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04.09.2023 16:47 Відповісти
Відповідь проста і очевидна .НІЧОГО не робитимуть,бо як і всі інші країни позиція у них одна хата с краю нічого не знаю, аби нас не трогали.
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04.09.2023 16:32 Відповісти
Румуни -- коліться
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04.09.2023 16:32 Відповісти
Ната буде закривати очі на виєбони русні доки доки не постраждає велика кількість їх громадян…. а до того будуть вивчати питання…. та займатись іншою фігнею…
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04.09.2023 16:33 Відповісти
Поставками оружия и гуманитарки Украине в том числе.
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04.09.2023 16:36 Відповісти
а румунія має доказ, що нічого страшного не сталося. їм сцикотно все нормально.
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04.09.2023 16:34 Відповісти
у бухареста приказ, потому все остальное - бесполезно.
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04.09.2023 16:36 Відповісти
Має і шо? Ви НАТО пинками намагаєетесь змусити реагувати? До сраки ці докази.
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04.09.2023 16:37 Відповісти
При Дракуле такого не было
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04.09.2023 16:38 Відповісти
Падіння 1-2 шахедів загрозою не є)
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04.09.2023 16:40 Відповісти
Та навтіь якщо шахед впав би їм напарлмент, вони б казали шо це автомат на 16 ампер вибив. Вся сутність НАТО.
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04.09.2023 16:40 Відповісти
Кулеба, досить лякати НАТО!
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04.09.2023 16:42 Відповісти
Та цигани і слухати про це не хочуть. Для чого їм ці докази? От коли по Бухаресту прилетить то тоді може й пожаліються в НАТО.
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04.09.2023 16:44 Відповісти
Тоді НАТО скаже, що то українська ППО
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04.09.2023 16:44 Відповісти
тю, так на Польщу падали навіть ракети, і навіть були жертви, і шо????
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04.09.2023 16:44 Відповісти
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04.09.2023 16:44 Відповісти
Их должно быть пять фигурок. Двух актуальных не хватает: закрывающей пах и закрывающей анальное отверстие.
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05.09.2023 13:34 Відповісти
Ця ната є збіговиськом сцикунів.
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04.09.2023 16:45 Відповісти
румуни тихо сховалися за Україною, навішо кричати на весь світ
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04.09.2023 16:46 Відповісти
А на Угорщину ще не падали? Жаль.
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04.09.2023 16:47 Відповісти
Це вже смішно. Ну не хочуть вони лізти у війну. Ніяк. І поляки не хочуть. Так в Польщі дві людини загинуло а в румунів тільки уламки в болото попадали. І зараз як Кулеба їм покаже докази, що в них впали дрони то що? вони типу очі відкриють і війну раші оголосять в одне рило?
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04.09.2023 16:48 Відповісти
Міноборони Румунії заявило, що нічого не падало? Значить, не падало. Все. Крапка.
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04.09.2023 16:49 Відповісти
Кулеба, с кем мы еще не разосрались? Я так понимаю, шо ваше коллаборантское правительство выполняет указание от кремлядей? Мамалыжники знают не хуже тебя чем и кто их отоварил.
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04.09.2023 16:51 Відповісти
а румыния молчит, все хорошо у них
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04.09.2023 16:53 Відповісти
Вимагайте зброю, гроші, але не педалюйте неприйнятні для них речі. Аби раптом наші союзники вимушено не перейшли до плану замирення, який розпочнеться з блокування поставок нам найнеобхіднішого.
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04.09.2023 16:54 Відповісти
Скажуть що це українські дрони. Само цікаве те що ми рвемося в НАТО -бо це захист. А тепер ми бачимо що отой ''захист'' якийсь дуже загальмований. Цікаво , це робиться для того типу ''дивіться ми не рвемося захищати країни НАТО, для чого ви так хочете сюди''. То це така вистава, чи вони дійсно гальмануті на всю голову?
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04.09.2023 16:57 Відповісти
Наверно по правилам НАТО если страна подтверждает удар по своей территории то она автоматически выходит из ее членов. Поэтому Румыния и молчит
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04.09.2023 16:59 Відповісти
Это уже не первый инцидент, демонстрирующий "невнятную" реакцию на проявление прямого ущерба от военных действий РФ для стран Запада (НАТО). В такой реакции и есть ответ на вопрос: Почему Запад не хочет победы Украины в этой войне. Во всяком случае, быстрой победы.
Запад на 100% уверен, что путлер применит тактическое ядерное оружие в случае быстрого разгрома армии РФ и попытки освобождения Крыма. И у Запада просто нет ответа на вопрос: "Что ему (Западу) в таком случае делать?. Какая реакция Запада должна быть на такое событие?".
А самое плохое в этом всем то, что путлер прекрасно понимает это. И всячески демонстрирует, что обязательно это сделает. Именно поэтому он затеял все эти перемещения ЯО в Белорусию.
Были уже падение ракет в Польше, фактически атака на американский Reaper, теперь Румыния ... Реакция всегда одна - отсутствие реакции.
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04.09.2023 17:03 Відповісти
для застосування 5 статті потрібно довести, що саме Румунія є жертвою збройного нападу росії
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04.09.2023 17:04 Відповісти
вид на нічну Румунію

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04.09.2023 17:04 Відповісти
на національну територію, якій ніц не загрожує)
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04.09.2023 17:20 Відповісти
в принципі румуни молдовани мають рацію

якщо щось і прилетить їм просто в голову, то жодної небезпеки з головою не станеться
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04.09.2023 17:22 Відповісти
Украина имеет фотодоказательства того, что несколько российских шахедов упали на территории Румынии, в НАТО отморозилось и ссытся вовы всё боится.
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04.09.2023 17:07 Відповісти
"Вы всьо врети эта ниправда ,эта наверна ракета украинского ПВО!"(с)НАТО
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04.09.2023 17:14 Відповісти
По Румынии...

МО Румынии🇷🇴: "Атаки БПЛА, совершенные российской федерацией, не представляли прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам Румынии."

Если на видео не территория Румынии, по которой прилетел дрон, тогда чья?🤔

И ещё один момент.

Этой ночью Shahed-136 летели в непосредственной близости от румынской границы. Я пока не имею таких подтверждений, но не исключено, что даже пересекалось дронами воздушное пространство Румынии, для более безопасного пролёта дронов. Так делают российские ракеты во время полёта через ВП Молдовы.

С Молдовой всё понятно, там ПВО как такового вообще нет, но Румыния... Опасность в том, что россия таким образом может прощупывать границы дозволенного. И, к сожалению, своей аморфной и бесхребетной позицией, страна-член НАТО, в очередной раз демонстрирует россии право вседозволенности.
Коваленко.
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04.09.2023 17:20 Відповісти
треба зачекати поки не прилетить на НПЗ у Неводарі. Тоді світло буде впродовж тижня, і щось можно буде розгледіти.
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04.09.2023 17:32 Відповісти
от мені цікаво, шеф мін'єтцичь в офісі дєрьмака, наполягаючи на фотодоказах, чого хоче домогтися? вступу нато у війну? обміну ядерними ударами? до чого цей дурний зелений галас?
чи може нагадати кулебі-бовдуру, як його, прости Господи, шеф наказував виписувати премії військовим, аби вони не відповідали на осбстріли кацапів? але спочатку, здається, виписували якісь покарання.
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04.09.2023 17:38 Відповісти
Так они спецом ракеты вести будут по територии стран НАТО шобы обойти наше ПВО....
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04.09.2023 17:41 Відповісти
Можно попросить временно отдать приграничные территории в состав Украины
Чтобы для НАТО не было эскалации
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04.09.2023 17:46 Відповісти
Нащадкі даків виявилися сцикунами.
Ну нічого. Нащадки гуннів взагалі виявилися гандонами...
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04.09.2023 17:46 Відповісти
Кстати, новый 7й сезон сериала Миллиарды

на 53й минуте, один из главных героев, бывший миллиардер - говорит что это он помог Украине, получить джавелины и технику, в самом начале войны

Второй главный герой - хочет стать президентом США

Наверное впечатлились сериалом Слуга Народа
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04.09.2023 17:49 Відповісти
А румуни кажуть: "Ну і чьо?"
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04.09.2023 18:09 Відповісти
Ну,на Бухарест не упало....Ну и все..Значит и не было ничего Вот когда упадет,вот тогда...вот посмотрите что тогда
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04.09.2023 18:22 Відповісти
Ну вот зачем соседей раздражать? Ну сказали же не было ничего, это их позиция и она понятна, зачем переть тупо и что-то доказывать? Они это могут неправильно воспринять. Они так хотят и пусть так будет, зачем себе новых врагов наживать!😠
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04.09.2023 19:02 Відповісти
все это ерунда, 5 статью никто не будет применять из-за шахедов, да и из-за чего-то страшнее не будут, только если совсем, как 11 сентября, тогда будут
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05.09.2023 05:38 Відповісти
 
 