Україна має фотодокази того, що кілька російських шахедів впали на території Румунії, - Кулеба
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Україна має фотодокази падіння дронів-камікадзе типу Shahed на території Румунії під час масованої повітряної атаки в ніч із 3 на 4 вересня. Київ готовий надати ці докази Бухаресту.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я думаю, що конкретно в цьому випадку вони (румунська влада. – Ред.) зараз вивчають усі аспекти того, що відбулося. Безглуздо заперечувати, що туди щось впало. І ми авторитетно стверджуємо, із доказами, що це прилетіли дрони Shahed. Ми маємо фотодокази того, що там щось впало", – зазначив Кулеба.
Він вважає, що румунська влада вирішила взяти паузу, щоб повністю дослідити ситуацію і зробити висновки.
"Є тенденції на намагання не ескалювати інтерпретації тих чи інших подій з боку партнерів, щоб не бути втягнутими у безпосередній конфлікт", - додав Кулеба.
Він наголосив, що для України абсолютно очевидно, що сталося в Румунії.
"У нас є фотодокази. Ми готові ними поділитися, але остаточні висновки робитиме румунська влада, яка потім має не тільки зробити висновки, а й сказати, що вона з цим буде робити. Висновки зробити простіше, ніж потім щось із ними зробити. Через це така надобережна реакція", – резюмував Кулеба.
Раніше повідомлялось, що під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту 4 вересня російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.
У Міноборони Румунії заявили, що під час атаки для їхньої країни загрози не було.
Будь ласка, зачекайте...
сцикотновсе нормально.
Запад на 100% уверен, что путлер применит тактическое ядерное оружие в случае быстрого разгрома армии РФ и попытки освобождения Крыма. И у Запада просто нет ответа на вопрос: "Что ему (Западу) в таком случае делать?. Какая реакция Запада должна быть на такое событие?".
А самое плохое в этом всем то, что путлер прекрасно понимает это. И всячески демонстрирует, что обязательно это сделает. Именно поэтому он затеял все эти перемещения ЯО в Белорусию.
Были уже падение ракет в Польше, фактически атака на американский Reaper, теперь Румыния ... Реакция всегда одна - отсутствие реакции.
молдованимають рацію
якщо щось і прилетить їм просто в голову, то жодної небезпеки з головою не станеться
МО Румынии🇷🇴: "Атаки БПЛА, совершенные российской федерацией, не представляли прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам Румынии."
Если на видео не территория Румынии, по которой прилетел дрон, тогда чья?🤔
И ещё один момент.
Этой ночью Shahed-136 летели в непосредственной близости от румынской границы. Я пока не имею таких подтверждений, но не исключено, что даже пересекалось дронами воздушное пространство Румынии, для более безопасного пролёта дронов. Так делают российские ракеты во время полёта через ВП Молдовы.
С Молдовой всё понятно, там ПВО как такового вообще нет, но Румыния... Опасность в том, что россия таким образом может прощупывать границы дозволенного. И, к сожалению, своей аморфной и бесхребетной позицией, страна-член НАТО, в очередной раз демонстрирует россии право вседозволенности.
Коваленко.
чи може нагадати кулебі-бовдуру, як його, прости Господи, шеф наказував виписувати премії військовим, аби вони не відповідали на осбстріли кацапів? але спочатку, здається, виписували якісь покарання.
Чтобы для НАТО не было эскалации
Ну нічого. Нащадки гуннів взагалі виявилися гандонами...
на 53й минуте, один из главных героев, бывший миллиардер - говорит что это он помог Украине, получить джавелины и технику, в самом начале войны
Второй главный герой - хочет стать президентом США
Наверное впечатлились сериалом Слуга Народа