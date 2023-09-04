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Комітет ВР з питань економіки підтримав звільнення Умєрова з посади Голови Фонду держмайна, - Железняк
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Комітет Верховної Ради з питань економіки підтримав звільнення Рустема Умєрова з посади Голови Фонду держмайна України.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Комітет з питань економіки підтримав звільнення Рустема Умєрова з посади Голови Фонду держмайна. Далі голосування в Раді", - написав нардеп.
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+2 R0m An 5dedbc68
показати весь коментар04.09.2023 16:56
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Буданов двічі носив Зеленському дос'є на персонажа, якого пхають на позицію міністра оборони (тобто начальника Буданова) в якій "робота на російську розвідку", "агентурні зв'язки з ФСБ РФ" на кожній сторінці, але розуміння не знайшов.
Результатом урочистого братання голови Фонду держмайна України Рустем Умєрова з з головою НАЗК Олександром Новіковим був візит детективів НАБУ які витребували купу цікавих матеріалів стосовно діяльності фонду. Дзвінки в ОПУ не допомогли. Питання розгляду результатів роботи Фонду, який примудрився за рік продати держмайна на 3.189 млрд. гривен без конкурсу певно з'являться вже після того, як Умєров перестрибне в крісло міністра оборони.
Відставка Резнікова. Що це було і чи закінчилось? Спойлер: ні
12:4709.02.2023
https://inshe.tv/important/2023-02-09/739323/
Про умєрова-
пидлтримуючі НЕ ВНУШАЮТЬ ...