Комітет ВР з питань економіки підтримав звільнення Умєрова з посади Голови Фонду держмайна, - Железняк

Комітет Верховної Ради з питань економіки підтримав звільнення Рустема Умєрова з посади Голови Фонду держмайна України.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Комітет з питань економіки підтримав звільнення Рустема Умєрова з посади Голови Фонду держмайна. Далі голосування в Раді", - написав нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я вирішив провести заміну міністра оборони Резнікова. Міністерство має очолити Умєров, - Зеленський. ВIДЕО