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Комітет ВР з питань економіки підтримав звільнення Умєрова з посади Голови Фонду держмайна, - Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

умєров

Комітет Верховної Ради з питань економіки підтримав звільнення Рустема Умєрова з посади Голови Фонду держмайна України.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Комітет з питань економіки підтримав звільнення Рустема Умєрова з посади Голови Фонду держмайна. Далі голосування в Раді", - написав нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я вирішив провести заміну міністра оборони Резнікова. Міністерство має очолити Умєров, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Про умєрова

Буданов двічі носив Зеленському дос'є на персонажа, якого пхають на позицію міністра оборони (тобто начальника Буданова) в якій "робота на російську розвідку", "агентурні зв'язки з ФСБ РФ" на кожній сторінці, але розуміння не знайшов.

Результатом урочистого братання голови Фонду держмайна України Рустем Умєрова з з головою НАЗК Олександром Новіковим був візит детективів НАБУ які витребували купу цікавих матеріалів стосовно діяльності фонду. Дзвінки в ОПУ не допомогли. Питання розгляду результатів роботи Фонду, який примудрився за рік продати держмайна на 3.189 млрд. гривен без конкурсу певно з'являться вже після того, як Умєров перестрибне в крісло міністра оборони.
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04.09.2023 16:37
+2
Пишут что у Мустафы Джемилёва в советниках ходил. Но вот то что с Сявой Голосящим в партии это хреновато. Главное не Верещючка или кто то из ЗЕленых мерзавцев, а там поживём увидим.
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04.09.2023 16:52
+2
найбільше доставляє той факт, що крим - НЕ В УКРАЇНІ вже майже 10 років, але міністром оборони при цьому хочуть поставити кримського татарина? ЦЕ ВЗАГАЛІ ЯК???
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04.09.2023 16:56
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Про умєрова

Буданов двічі носив Зеленському дос'є на персонажа, якого пхають на позицію міністра оборони (тобто начальника Буданова) в якій "робота на російську розвідку", "агентурні зв'язки з ФСБ РФ" на кожній сторінці, але розуміння не знайшов.

Результатом урочистого братання голови Фонду держмайна України Рустем Умєрова з з головою НАЗК Олександром Новіковим був візит детективів НАБУ які витребували купу цікавих матеріалів стосовно діяльності фонду. Дзвінки в ОПУ не допомогли. Питання розгляду результатів роботи Фонду, який примудрився за рік продати держмайна на 3.189 млрд. гривен без конкурсу певно з'являться вже після того, як Умєров перестрибне в крісло міністра оборони.
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04.09.2023 16:37 Відповісти
Так їм потрібен "свій" на цій посаді. Рєзніков вже став токсичний, а про цього поца мало шо відомо.
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04.09.2023 16:47 Відповісти
а може й ти ПОЦ- про тебе теж ніхто не знає
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04.09.2023 18:18 Відповісти
Я може для когось і поц, але в керівництво держави не лізу. Так шо мімо...
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04.09.2023 18:53 Відповісти
досить грошей Подляка?Ч
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04.09.2023 20:02 Відповісти
А тепер адекватно
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04.09.2023 20:07 Відповісти
Буданов був кандидатом на цю посаду , вже давно скільки триває яцескандал, хтось забув- одна була зачіпка, залишити його генеральствувати. На Єрмака Буданов нічого не носив до ЗЕ? А про Червінского не клопотав? Щось здається, що Умерова команді Єрмака на МО навʼязали - й він хоче залишити усіх резніковських людішок у МО, а Умеров може й поміняти...Доречі, журналісти за цим прослідкують - зами Мінистра це не голка в копиці ОПУшнго сіна
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04.09.2023 18:15 Відповісти
Буданов начал медийную кампанию с целью получить место министра обороны, - политолог https://ru.espreso.tv/budanov-nachal-mediynuyu-kampaniyu-s-tselyu-poluchit-mesto-ministra-oborony-politolog-kulik
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04.09.2023 18:19 Відповісти
ЯК Зеленський(ЄРМАК) хотів

Відставка Резнікова. Що це було і чи закінчилось? Спойлер: ні
12:4709.02.2023
https://inshe.tv/important/2023-02-09/739323/
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04.09.2023 18:22 Відповісти
volley

Про умєрова-
пидлтримуючі НЕ ВНУШАЮТЬ ...
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04.09.2023 18:24 Відповісти
14.01 2023 року зайшла наймасовіша бото банда Подляка на ЦН
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04.09.2023 20:06 Відповісти
А Рєзніка - на фонд
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04.09.2023 16:41 Відповісти
фонд ВІПкамер імені Малюськи?
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04.09.2023 16:43 Відповісти
фонд рожевих мрій імені Бєні.
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04.09.2023 16:50 Відповісти
Відео в інтернеті, там де цей Умєров дроче голий на камеру, і там де п'яний в машині якусь херню несе, це фейк, хтось знає? Бо якщо це правда, то це повний *******
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04.09.2023 16:43 Відповісти
значит Умерова "будуєм брать" якщо ти для цього три дні тому сюди зареєструвався
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04.09.2023 16:45 Відповісти
Ну да, там він уже напрацювався, результати ("потужні, унікальні і т. п" ) є чим похвастатися, чого ж там. Тепер слуги, не українського народу, його кинуть на інший ні не парфумерний фронт(І. Ільїнський), а на дійсний воєнний. Постав просте запитання з такими призначеннями: ми перемагати збираємося?
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04.09.2023 16:45 Відповісти
Нацарював. Це той, що дунайський порт по ціні квартири штовхнув?
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04.09.2023 16:46 Відповісти
Пишут что у Мустафы Джемилёва в советниках ходил. Но вот то что с Сявой Голосящим в партии это хреновато. Главное не Верещючка или кто то из ЗЕленых мерзавцев, а там поживём увидим.
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04.09.2023 16:52 Відповісти
найбільше доставляє той факт, що крим - НЕ В УКРАЇНІ вже майже 10 років, але міністром оборони при цьому хочуть поставити кримського татарина? ЦЕ ВЗАГАЛІ ЯК???
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04.09.2023 16:56 Відповісти
МО кримчанин - то як же він може просрати надію кримських татар ?
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04.09.2023 18:25 Відповісти
обоє підтрімуючи зайшли на ЦН 14.01.2023 року
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04.09.2023 20:08 Відповісти
Сподіваюсь вчасно. Бо Чечетов і Данилюк-Самсоненко теж пішли, але є нюанси.
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04.09.2023 21:00 Відповісти
 
 