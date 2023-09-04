Росіяни відмовляють у медичній допомозі мешканцям окупованих територій, які не мають паспорта РФ,- Центр нацспротиву
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На тимчасово окупованій частині Запорізької області загарбники відмовляють місцевим мешканцям у медичній допомозі, якщо ті не отримали паспорт РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
"Так, з 1 вересня у лікарнях ТОТ Запоріжжя не обслуговують українців, якщо в них немає паспорта ворога та російського медстрахування. Таким чином росіяни продовжують систематичний тиск на мешканців тимчасово окупованих територій", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно ЦНС повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях, зокрема на Херсонщині, учнів старших класів, які відмовилися отримувати російський паспорт у рамках примусової паспортизації, окупанти 1 вересня тимчасово не допустили до занять.
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