Росіяни відмовляють у медичній допомозі мешканцям окупованих територій, які не мають паспорта РФ,- Центр нацспротиву

На тимчасово окупованій частині Запорізької області загарбники відмовляють місцевим мешканцям у медичній допомозі, якщо ті не отримали паспорт РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Так, з 1 вересня у лікарнях ТОТ Запоріжжя не обслуговують українців, якщо в них немає паспорта ворога та російського медстрахування. Таким чином росіяни продовжують систематичний тиск на мешканців тимчасово окупованих територій", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ЦНС повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях, зокрема на Херсонщині, учнів старших класів, які відмовилися отримувати російський паспорт у рамках примусової паспортизації, окупанти 1 вересня тимчасово не допустили до занять.

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