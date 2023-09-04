УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4006 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 274 13
ООН (2765) Росія (47244) воєнні злочини (1567)

"РФ абсолютно не реагує на наші спроби налагодити змістовну комунікацію", - член Комісії ООН де Грейф

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оон,комісія

Російська федерація ігнорує спроби Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні налагодити контакт щодо розслідування.

Про це заявив  комісар незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Пабло де Грейф, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода

Членів комісії запитали, чи вони відчувають тиск від російських чиновників, оскільки РФ все ще є членкинею Ради Безпеки ООН.

"Чи відчуваємо ми тиск? Відповідь – однозначно ні. Ми не відчуваємо тиску з боку Російської Федерації частково через те, що Російська Федерація абсолютно не реагує на наші спроби налагодити змістовну комунікацію з її владою. Тож жодного контакту, ні позитивного, ні негативного, не було. Тому ми не можемо сказати, що ми відчували якийсь тиск з цього приводу", – відповів де Грейф.

А на запитання про те, чому Росія все ще залишається членом ООН, комісари сказали, що висловлюватися щодо структурних питань не можуть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У жовтні Незалежна міжнародна комісія ООН надасть перші звіти про розслідування воєнних злочинів в Україні

"Насправді роль Комісії не полягає в тому, щоб висловлюватися щодо структурних питань, які стосуються організації в цілому, не кажучи вже про її Раду безпеки. Поведінка сил Російської Федерації в цьому конфлікті, безумовно, є частиною нашого мандату, і ми дуже чітко про це говорили в нашому звіті", – резюмував Пабло де Грейф.

Коментарів російської сторони про рівень комуцнікації з міжнародною комісією ООН з розслідування порушень в Україні немає.

Зазначається, що Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні була створена Радою з прав людини ООН у березні 2022 року. Вказана комісія ООН в рамках свого другого мандату, який розпочався у березні 2023 року, відвідала раніше Умань, а також побувала в Києві. Результати моніторингу мають оприлюднити на засіданнях Генасамблеї ООН цього місяця та на засіданні Ради ООН з прав людини у березні наступного року.

Читайте: ООН пропонує зняти деякі санкції з РФ в обмін на відновлення "зернової ініціативи", - Anadolu

Нагадаємо, Комісія наразі не має достатніх доказів, які юридично відповідають Конвенції, щоб визнати війну в країні геноцидом.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Та що ви кажете, і хто б міг подумати!!! Викажіть крайню ступінь стурбованості й вони зразу на все погодяться!!!
показати весь коментар
04.09.2023 17:04
+3
Рашисткое бабло в карманах этих ооновских пидаров - это и есть коммуникация. Другой мы не дождемся
показати весь коментар
04.09.2023 16:54
+3
На членов Комиссии рф не реагирует.

рф реагирует на беспилотники по пскову, кассетные снаряды под Купянском, подводные беспилотники по крымскому мосту.

Така куйня, малята члены Комиссии...
показати весь коментар
04.09.2023 17:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рашисткое бабло в карманах этих ооновских пидаров - это и есть коммуникация. Другой мы не дождемся
показати весь коментар
04.09.2023 16:54 Відповісти
Так вы же импотенты, жопой вперед заходите и с протянутой рукой. А преступник понимает только по морде.
показати весь коментар
04.09.2023 16:59 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2023 17:03 Відповісти
ООН то забігаловка, рашисти крутять їх на пальці як хочуть. ООН не розуміє щоб переконати хуцло в чомусь треба їхати на чолобитну.
показати весь коментар
04.09.2023 17:13 Відповісти
Я думаю, що не на пальці...
показати весь коментар
04.09.2023 17:31 Відповісти
Та що ви кажете, і хто б міг подумати!!! Викажіть крайню ступінь стурбованості й вони зразу на все погодяться!!!
показати весь коментар
04.09.2023 17:04 Відповісти
На членов Комиссии рф не реагирует.

рф реагирует на беспилотники по пскову, кассетные снаряды под Купянском, подводные беспилотники по крымскому мосту.

Така куйня, малята члены Комиссии...
показати весь коментар
04.09.2023 17:08 Відповісти
Зате у ООН класно виходить заявляти, що немає ознак геноциду за наслідками дій РАШИСТСЬКОЇ *********
показати весь коментар
04.09.2023 17:14 Відповісти
не реагує раша -ну шо ж... то нехай і далі вбиває всіх підряд? умили руки?
показати весь коментар
04.09.2023 17:17 Відповісти
член, без члена.
воно ж нехілу зарплатню отримує, за наш кошт, доречі.
показати весь коментар
04.09.2023 17:48 Відповісти
> РФ абсолютно не реагує на наші спроби налагодити змістовну комунікацію

Тому ми будемо наїзжати на Україну
показати весь коментар
04.09.2023 17:50 Відповісти
В перекладі з дипломатичного кацапи просто послали оону нах@й. Оона стурбована.
показати весь коментар
04.09.2023 18:06 Відповісти
тому що ООН обісання лохи
показати весь коментар
04.09.2023 18:12 Відповісти
 
 