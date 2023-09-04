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РФ готова повернутися до "зернової угоди", але потрібно виконати "всі зафіксовані домовленості", - Путін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність повернутися до "зернової угоди", але вимагає "виконання домовленостей".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Росія буде готова реанімувати зернову угоду і зробить це відразу, як тільки буде виконано всі зафіксовані домовленості", - зазначив кремлівський диктатор.

Нагадаємо, Чорноморська зернова угода була укладена у липні 2022 року. Задля цього були підписані два документи: за участю ООН, Туреччини та України й окремо – ООН, Туреччини та РФ.

Дія угоди декілька разів продовжувалась. 17 липня Москва заявила про вихід із зернової угоди.

Читайте: Росія рекордно збільшила експорт свого зерна після блокування "Чорноморського коридору"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+55
Иди *****.
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04.09.2023 16:53
+21
ПНХ со своими хотелками. А Украине нивкоем случае нельзя ловиться на ету удочку. Ета *сделка* не что иное как признание кремля хозяином Черного моря, а Украине запретят возвращать крым и атаковать крымский мост и военные корабли
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04.09.2023 17:04
+19
Забудь о своих условиях. Не тебе выродок условия выставлять.
У Украины одно условие - бункерная крыса и все сообщники этого недоразумения должны быть уничтожены.
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04.09.2023 17:01
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Иди *****.
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04.09.2023 16:53 Відповісти
Комментарий ТОП!!! )))
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04.09.2023 17:09 Відповісти
Які "домовленості" чепушилла?
Ще Бісмарк казав чого варті домовленості з русньою...
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04.09.2023 16:55 Відповісти
І що тепер - знімуть і ті недолугі санкції?
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04.09.2023 16:55 Відповісти
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04.09.2023 16:56 Відповісти
Домовленості мають бути - або робите як просять або санкції отут, отут і трішки тут. До 25-го нє, то санкції додаються ще там і там. І т.д.
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04.09.2023 16:57 Відповісти
Забудь о своих условиях. Не тебе выродок условия выставлять.
У Украины одно условие - бункерная крыса и все сообщники этого недоразумения должны быть уничтожены.
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04.09.2023 17:01 Відповісти
Трубу аммиачную тебе в дупу.
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04.09.2023 17:02 Відповісти
Потрібно переробити зерно на бакалію та корм для тварин.
Це краще, ніж з цим ****аном контактувати
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04.09.2023 17:02 Відповісти
На корм навіть переробляти не треба - тварини і так ого їдять!
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04.09.2023 21:04 Відповісти
В Гааге перед тем как тебя вздернут ты будешь иметь право на последнее условие.
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04.09.2023 17:03 Відповісти
це воно пистить про зафіксований ним ультиматум як про "домовленості", яких насправді не було.
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04.09.2023 17:04 Відповісти
ПНХ со своими хотелками. А Украине нивкоем случае нельзя ловиться на ету удочку. Ета *сделка* не что иное как признание кремля хозяином Черного моря, а Украине запретят возвращать крым и атаковать крымский мост и военные корабли
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04.09.2023 17:04 Відповісти
Ого, воно ще має нахабство про якісь виконання якихось умов. А за кацапським крейсером пиз**уй!
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04.09.2023 17:04 Відповісти
Когда выйдет на охоту царица морей Маричка, ты поймешь что в черном море ты никто. О каких условиях ты шепчешь - чучело ватное?
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04.09.2023 17:04 Відповісти
Зараз Зеля усе виконає !
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04.09.2023 17:05 Відповісти
Что, попа болит? Знатно тебя Реджеп отконнил... Теперь ты так выглядишь:

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04.09.2023 17:06 Відповісти
Не обижайте собак, пожалуйста. Они тут не причем.
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04.09.2023 17:10 Відповісти
От аллегорий собаке плохо не будет. А вот когда хозяин собаки становится на нее похожим это уже не аллегория, это хуже, гораздо хуже... Но не для нас, а для хозяина собаки. Эта падла кремлевская даже свою собаку использовал в своих нацистских стремлениях.
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04.09.2023 17:22 Відповісти
ООН уже работает над тем чтобы из параши сняли санкции.
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04.09.2023 17:10 Відповісти
*****,иди вслед за пригожиным!
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04.09.2023 17:11 Відповісти
***** , Гаага ждет. Не забудь своих пидаров прихватить. Лукашенко, медведева, кадырова, Герасимов, симоньян, соловья, скабееву.....
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04.09.2023 17:12 Відповісти
Чому лукашенко з великої літери? Такий же підор як і всі перелічені.
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04.09.2023 17:19 Відповісти
цар всея рассєї просто їб...е мізки...і тягне час...хай іде к бісу...!!!
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04.09.2023 17:12 Відповісти
Посмотрел видео Ху#ла с Пердоганом. Если это не двойник, то ему 2 дня до смерти осталось, а рыло ему нарисовали часа за 3-4, не меньше. Новый "спасибо, что не Цой". С кем говорить?
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04.09.2023 17:14 Відповісти
Пишут, что Эрдоган отказался общаться с двойником. Пришлось нафталинового вытаскивать из бункера и отряхивать.
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04.09.2023 17:59 Відповісти
На параше могут и двойника Пердогана сделать и снимать их вдвоём хоть до усрачки.
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04.09.2023 18:07 Відповісти
Фарс, щоб зняти санкції з РФ...
Реально ця угода зараз нікому не потрібна ціна на світових ринках на пшеницю зараз 220$ т. вона нижча на 20% чим була до війни у 2021 році, якщо б зерна не вистарчало ціни б залишались високими понад 350$ т.
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04.09.2023 17:15 Відповісти
Ху#ло іде на#уй!!!
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04.09.2023 17:16 Відповісти
Гляньте на це обскублене чмо і порівняйте з тим огірком який завжди виступає перед натовпом.
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04.09.2023 17:17 Відповісти
/Гляньте на це обскублене чмо/
От нащо ви таке порадили?
Тепер сиджу, монітор витираю
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04.09.2023 17:24 Відповісти
Не треба плювати в монітор, він не винен А те обскублене чмо вже наказано долею, самим фактом свого народження на світ!
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04.09.2023 17:34 Відповісти
Рефлекс спрацював 😂
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04.09.2023 17:56 Відповісти
Коли я бачу ***** рука так і тягнеться до лівальвєра, але, на жаль, в мене нема, а монітор розбити не можу - жінка вб'є
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04.09.2023 19:32 Відповісти
Эта мразь похоже на *****. По морщинам на лбе смотрите. Остальные все фальшивые. Если ***** с Сочи летит значит есть цель
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04.09.2023 17:20 Відповісти
Зерновое соглашение начнёт действовать сразу ( не только зерно , а полноценное транспортирование всех грузов и продукции Украины , без чего ,, задыхается ,, экономика Украины) после полного уничтожения черноморского флота московии , избытка у Украины дальнобойных ракет , и наличия достаточного количества современных самолетов. Проститутку , тоталитарную Турцию , которая всегда искала личный интерес давно нужно выгнать из НАТО , как и венгров. Шантаж Босфором легко решается перекрытием доступа в Средиземное море. Московия , Венгрия и Турция - братья навеки , пусть целуют друг друга в задницу. Они должны быть изгоями в мире. Это страны с логикой первобытных дикарей. От них нужна защита , как от чумы, холеры, спида. С ними ,, цацкаются,, - это приведёт к трагедии.
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04.09.2023 17:25 Відповісти
І ніяких зернових угод не потрібно, є морське право, якого повинні дотримуватись всі. Турки Босфор не копали, це природній пролив і вони не мають права диктувати умови як Панама.
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04.09.2023 17:32 Відповісти
Ніяких перемовин і домовленостей з терористом
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04.09.2023 17:25 Відповісти
Пердоган опозорился...
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04.09.2023 17:27 Відповісти
Поки війна йде - воно при владі. Що йому і треба.
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04.09.2023 17:29 Відповісти
Договорённости придумывают по ходу дела. Иди нахрен придурок!
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04.09.2023 17:29 Відповісти
Сам з собою "домовився", а хтось виконувати не бажає?
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04.09.2023 17:36 Відповісти
путин дает не реальные планы - это как его волюнтаризм
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04.09.2023 17:40 Відповісти
румын бомбили , мамалыжникам объявили что началася война
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04.09.2023 17:42 Відповісти
А шо такоє? Що за "домовленості"?
Д'єрьмак не запустив аміакопровід Тол'ятті-Одеса?
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04.09.2023 17:43 Відповісти
путина просыть снять санкции
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04.09.2023 17:44 Відповісти
Вже прігожин зафіксував домовленості...
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04.09.2023 17:43 Відповісти
посмертно
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04.09.2023 17:45 Відповісти
моль металась по дворцу,- дело близилось к концу...
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04.09.2023 18:12 Відповісти
Украине нужно просто топить все что двигается в направлении соссии,а не просто сострясать воздух и тогда мордорцы будут сами умолять заключить и зерновую сделку и прийти к каким либо договоренностям...По другому делов не будет.Все эти посредники и доброжелатели со стороны-нож в спину Украине.
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04.09.2023 18:28 Відповісти
Їду з роботи,а німаки по радіо так зраділи,мовляв щось там ***** ******** про угоду((Які курва наївні дибіли((Краще б Шольца за сраку взяли,бо угода запрацює ,коли ті ракети потоплять москальський флот КРАПКА
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04.09.2023 18:39 Відповісти
РФ готова повернутися до "зернової угоди", але потрібно виконати "всі зафіксовані домовленості", - Путін

Ким зафіксовані? Орбаном, папою з Риму, колгоспом ООН, Ердоганом, .... ?
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04.09.2023 18:55 Відповісти
Вже майже місяць це https://censor.net/ua/news/3441350/rf_gotova_povernutysya_do_zernovoyi_ugody_ale_potribno_vykonaty_vsi_zafiksovani_domovlenosti_putin#comment_80768235
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04.09.2023 18:57 Відповісти
Коли ти вже здохнеш рашиська паскуда ? скільки ця мерзота має вбити людей що б світ зрозумів з ким має справу,це світовий терорист ,маняк ,вбивця.
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04.09.2023 19:05 Відповісти
а иди ***** *************** ******....................................................
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04.09.2023 19:12 Відповісти
поезд ушел
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05.09.2023 00:44 Відповісти
Нехай, спочатку, виконує такі домовленості: Статут ООН, Заключний акт Гельсінки 1975, Будапештський меморандум, Договір про кордони з Україною, Договір про дружбу-жвачку. Ні? Так ми й без його зернової угоди відправляємо наше збіжжя, а чи зможе він свою нафту з Новоросійська та Туапсе відправляти - подивимось.
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05.09.2023 11:05 Відповісти
 
 