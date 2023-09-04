10 564 58
РФ готова повернутися до "зернової угоди", але потрібно виконати "всі зафіксовані домовленості", - Путін
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність повернутися до "зернової угоди", але вимагає "виконання домовленостей".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Росія буде готова реанімувати зернову угоду і зробить це відразу, як тільки буде виконано всі зафіксовані домовленості", - зазначив кремлівський диктатор.
Нагадаємо, Чорноморська зернова угода була укладена у липні 2022 року. Задля цього були підписані два документи: за участю ООН, Туреччини та України й окремо – ООН, Туреччини та РФ.
Дія угоди декілька разів продовжувалась. 17 липня Москва заявила про вихід із зернової угоди.
Топ коментарі
+55 Юрій Гросарчук fac575f1
показати весь коментар04.09.2023 16:53
+21 FT FT
показати весь коментар04.09.2023 17:04
+19 Виктор Дийнега
показати весь коментар04.09.2023 17:01
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Ще Бісмарк казав чого варті домовленості з русньою...
У Украины одно условие - бункерная крыса и все сообщники этого недоразумения должны быть уничтожены.
Це краще, ніж з цим ****аном контактувати
Реально ця угода зараз нікому не потрібна ціна на світових ринках на пшеницю зараз 220$ т. вона нижча на 20% чим була до війни у 2021 році, якщо б зерна не вистарчало ціни б залишались високими понад 350$ т.
От нащо ви таке порадили?
Тепер сиджу, монітор витираю
Д'єрьмак не запустив аміакопровід Тол'ятті-Одеса?
Ким зафіксовані? Орбаном, папою з Риму, колгоспом ООН, Ердоганом, .... ?