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Минулої доби підрозділи ВМС знищили 7 окупантів, 27 квадрокоптерів і ворожий катер. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ВМС ЗСУ.
"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 7 окупантів, 1 катер, 1 дрон-камікадзе "Shahed-136" та 27 квадрокоптерів. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.
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