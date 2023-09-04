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Те, що Путін та Ердоган провели перемовини без України не означає, що позицію України не враховано, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дмитро,кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "ми абсолютно розуміємо загальну логіку обговорення", те, що Путін та Ердоган провели перемовини без України не означає, що позицію України не враховано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. 

Кулеба зазначив, що зустріч Ердогана і Путіна у Сочі без участі України, це не значить, що вони говорять без України.

"Україна — це, як тінь батька Гамлета, ми завжди присутні. Мій колега пан Хакан Фідан був в Києві, ми мали дуже прикметні розмови, потім він поїхав в Москву, ми абсолютно розуміємо загальну логіку обговорення. Наша позиція дуже проста — Чорноморська зернова ініціатива має бути відновлена, друге, вона має бути відновлена не шляхом виконання забаганок і шантажу РФ, тому що ніяких правових політичних підстав для виходу з угоди в росіян не було", - наголосив він.

Він додав, що якщо зараз іти Росії на поступки, вони (росіяни. - Ред.) повернуться і через місяць знову вийдуть і висунуть нові вимоги.

Також читайте: Єврокомісія про зустріч Ердогана та Путіна: Очікуємо на повернення РФ до "зернової угоди"

"І третє, паралельно, зважаючи на те, що Росії вірити не можна, потрібно розвивати альтернативні морські коридори до Чорноморської зернової ініціативи. Що Україна успішно робить, і ви знаєте про кораблі, які вийшли", - зауважив Кулеба.

Він переконаний, що за результатами розмови Ердогана з Путіним відбудуться контакти між президентами Туреччини та України.

"Між президентом Зеленським і президентом Ердоганом довірливі відносини, я переконаний, що за результатами розмови з Путіним відбудуться контакти між президентом Ердоганом і президентом Зеленським, вони детально обговорять, про що йшлося і до чого домовилися, якщо домовилися, в Сочі", - вважає Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія рекордно збільшила експорт свого зерна після блокування "Чорноморського коридору"

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїп Ердоганом у Сочі заявив, що РФ готова повернутися до Чорноморської зернової ініціативи й "відкрита до переговорів".
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Топ коментарі
+12
Це типу якщо дружина кулеби зрадить в улюбленій йому позиції то це не зрада-бо позиція його врахована...
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04.09.2023 17:44
+11
Міністр на якого ми заслужили...
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04.09.2023 17:41
+7
/Кулеба зазначив, що зустріч Ердогана і Путіна у Сочі без участі України, це не значить, що вони говорять без України/
Просто казковий... ну ви зрозуміли
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04.09.2023 17:50
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авжеж, все враховано:

"Ми не бачимо жодних ознак пересування Путіна по території РФ. Ми не знаємо з ким зустрічається Ердоган в Сочі, але усі засоби пересування №1 стоять по місцях базування. Ердоган не хотів зустрічатись з двійником Путіна в Стамбулі, тому очевидно вирішили перенести зустріч десь подалі."

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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04.09.2023 17:39 Відповісти
У Стамбулі Ердоґану довелося б зустрічати двійника ПТН як президента - почесний караул, кортеж і все таке.
А спражньому султану це западло.
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04.09.2023 18:51 Відповісти
Та клали вони пуй на позицію України, невже це незрозуміло?
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04.09.2023 17:40 Відповісти
та ні, вони всю зустріч обговорювали саме українські інтереси у зерновій угоді та побоялися ухвалити остаточне рішення.
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04.09.2023 17:48 Відповісти
Міністр на якого ми заслужили...
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04.09.2023 17:41 Відповісти
Если Украина не пойдет на сделку с ******, Запад будет делать все чтобы Украина деокупировала свои территории. Если же Украина пойдет на сделку с ******, Запад будет делать все чтобы ета сделка не была нарушена. А именно Запад будет танцевать перед ****** и исполнять все его желания и давить на Украину. Так что в любом случае все сделки и договорняки в которых фигурирует кремлевский режим, являются вредными для Украины. Или или воюйте или ставайте раком и торгуйте
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04.09.2023 17:43 Відповісти
а до чого тут "Захід"?
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04.09.2023 17:45 Відповісти
Це типу якщо дружина кулеби зрадить в улюбленій йому позиції то це не зрада-бо позиція його врахована...
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04.09.2023 17:44 Відповісти
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04.09.2023 17:44 Відповісти
Ким, *********???))))
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04.09.2023 17:44 Відповісти
Дебіл. Ким не враховано? Оманом?
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04.09.2023 17:44 Відповісти
шопопало. може вони збираються кабаєву обговорювати.
чи, раби дермака, ляпають аби ляпнути.
по темі і просто так.
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04.09.2023 17:45 Відповісти
Вы верите в то что бункерный услышал позицию Украины и застрелится у себя в бункере?
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04.09.2023 17:45 Відповісти
Ну звісно ми Вам віримо......
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04.09.2023 17:46 Відповісти
""І третє, паралельно, зважаючи на те, що Росії вірити не можна, потрібно розвивати альтернативні морські коридори до Чорноморської зернової ініціативи. Що Україна успішно робить, і ви знаєте про кораблі, які вийшли", - зауважив Кулеба."

альтернативні морські коридори могли б працювати, але хуьло безвідповідально бомбить порти і зернові термінали. При цьому раша на 36% збільшила свій експорт зерна. Цей експорт треба перекрити - тоді хуьло повернеться до зернової угоди і перестане бомбити зернові термінали.
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04.09.2023 17:49 Відповісти
/Кулеба зазначив, що зустріч Ердогана і Путіна у Сочі без участі України, це не значить, що вони говорять без України/
Просто казковий... ну ви зрозуміли
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04.09.2023 17:50 Відповісти
Кулеба- ты хотел в Сочи прокатиться и с Ху#лом пообщаться?
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04.09.2023 17:54 Відповісти
Кулеба знову намагається нап'яти сову на глобус
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04.09.2023 17:57 Відповісти
Господи, ну шо ти як той дурачок? Україна, окрім самих українців, нікому не впала. Кожна з країн переслідує свої цілі. Вже давно все вирішили. На цій війні тільки ледачий не заробляє.
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04.09.2023 18:02 Відповісти
А в чому саме там виражається ''позиція'' України? Адже позиція України ''птн-пнх''!!!
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04.09.2023 18:11 Відповісти
провал сделки. вопрос когда зрдогану это надоест и он закроет Босфор
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04.09.2023 19:20 Відповісти
Так правильно нам доведуть до відома.
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04.09.2023 19:38 Відповісти
Без українського зерна, не буде ніяких коридорів. Якщо ООН так переживає за другі країни, то нехай сама присилає кораблі в порти України. Чи Україні самій не потрібно зерно, для вирощування домашньої худоби? Вирощуйте домашню худобу, виготовляйте продукцію з зерна та заваліть дешевими продуктами Україну. Почніть думати за своїх людей та свою країну. Плювати на путлера та його умови, воно Україні не указ!
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04.09.2023 19:44 Відповісти
Коли читаєшь Цензор українською, то розумієшь, що стаття написана російською і перекладена за допомогою google translate. Жах
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05.09.2023 07:36 Відповісти
 
 