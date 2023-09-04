Те, що Путін та Ердоган провели перемовини без України не означає, що позицію України не враховано, - Кулеба
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "ми абсолютно розуміємо загальну логіку обговорення", те, що Путін та Ердоган провели перемовини без України не означає, що позицію України не враховано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Кулеба зазначив, що зустріч Ердогана і Путіна у Сочі без участі України, це не значить, що вони говорять без України.
"Україна — це, як тінь батька Гамлета, ми завжди присутні. Мій колега пан Хакан Фідан був в Києві, ми мали дуже прикметні розмови, потім він поїхав в Москву, ми абсолютно розуміємо загальну логіку обговорення. Наша позиція дуже проста — Чорноморська зернова ініціатива має бути відновлена, друге, вона має бути відновлена не шляхом виконання забаганок і шантажу РФ, тому що ніяких правових політичних підстав для виходу з угоди в росіян не було", - наголосив він.
Він додав, що якщо зараз іти Росії на поступки, вони (росіяни. - Ред.) повернуться і через місяць знову вийдуть і висунуть нові вимоги.
"І третє, паралельно, зважаючи на те, що Росії вірити не можна, потрібно розвивати альтернативні морські коридори до Чорноморської зернової ініціативи. Що Україна успішно робить, і ви знаєте про кораблі, які вийшли", - зауважив Кулеба.
Він переконаний, що за результатами розмови Ердогана з Путіним відбудуться контакти між президентами Туреччини та України.
"Між президентом Зеленським і президентом Ердоганом довірливі відносини, я переконаний, що за результатами розмови з Путіним відбудуться контакти між президентом Ердоганом і президентом Зеленським, вони детально обговорять, про що йшлося і до чого домовилися, якщо домовилися, в Сочі", - вважає Кулеба.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїп Ердоганом у Сочі заявив, що РФ готова повернутися до Чорноморської зернової ініціативи й "відкрита до переговорів".
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"Ми не бачимо жодних ознак пересування Путіна по території РФ. Ми не знаємо з ким зустрічається Ердоган в Сочі, але усі засоби пересування №1 стоять по місцях базування. Ердоган не хотів зустрічатись з двійником Путіна в Стамбулі, тому очевидно вирішили перенести зустріч десь подалі."
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
А спражньому султану це западло.
чи, раби дермака, ляпають аби ляпнути.
по темі і просто так.
альтернативні морські коридори могли б працювати, але хуьло безвідповідально бомбить порти і зернові термінали. При цьому раша на 36% збільшила свій експорт зерна. Цей експорт треба перекрити - тоді хуьло повернеться до зернової угоди і перестане бомбити зернові термінали.
Просто казковий... ну ви зрозуміли