Кулеба про скасування санкцій в обмін на повернення до "зернової угоди": Якщо піти на поступки, за місяць росіяни висунуть нові вимоги

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, ООН, яка пропонує зняти частину санкцій з РФ в обмін на повернення до "зернової угоди", не має піддаватися на шантаж росіян, інакше за місяць вони висунуть нові вимоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Кулеба наголосив, що Україна негативно реагуватиме, якщо для відновлення зернової угоди для Росії ООН домагатиметься скасування деяких санкцій.



"ООН сама по собі санкції не запроваджує, але правда в тому, що ООН підписала меморандум з РФ, і там написані якісь речі, і ООН намагається допомогти іншим суб’єктам. Але ж там маячня", - вважає Кулеба.



За його слвами, йдеться не про санкції, а про конкретні бізнес-інтереси конкретних російських чиновників, високопосадовців з найближчого кола Путіна.



"Не треба нікого дурити, що ми, роблячи це, турбуємося про африканця, який буде купувати дешевший хліб, або взагалі матиме до нього доступ. Конкретно розв'язуючи проблему "Россельхозбанку" люди допомагають людині Х в оточені Путіна відновити доступ до кешу. От і вся історія, все інше — це намагання кимось зманіпулювати", - наголосив він.

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Він також зазначив, що навіть якщо Росія повернеться до "зернової угоди", вона все одно саботуватиме процес.



"Замість десяти кораблів інспектує 2-3. Навіть, якщо вийдуть і скажуть, що ми повертаємося (до "зернової угоди". - Ред.), то всередині, можуть просто смикати за струни і гальмувати його функціонування. Саме тому Україна наполягає на тому, що потрібно розвивати альтернативний коридор", - пояснив Кулеба.



Він додав, технічна можливість для цього є, лише треба зміцнити додатково безпекову можливість.



"Ми вже показали, що це працює, ми бачимо, як з’являються країни, які виявляють інтерес до того, щоб допомогти нам в організації з функціонування цього коридору на стабільній основі", - резюмував Кулеба.

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність повернутися до "зернової угоди", але вимагає "виконання домовленостей".

Раніше повідомлялося, що Організація об’єднаних націй підготувала пакет пропозицій щодо "зернового коридору", який передбачає зняття деяких санкцій з Росії.