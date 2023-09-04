УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3957 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні
1 844 6
діти (4406) Мелітополь (737) колабораціонізм (941) Офіс Генпрокурора (2351)

Чотирьом особам, які очолили незаконні дитячі військово-політичні рухи в окупованому Мелітополі, повідомлено про підозру. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

колаборанти

За процесуального керівництва Мелітопольської окружної прокуратури чотирьом громадянам України повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, "ректор" створеного окупаційною адміністрацією так званого "Мелітопольського державного університету" погодився на чергову ворожу пропозицію та очолив так званий "регіональний штаб Запорізької області всеросійського дитячо-юнацького військово-патріотичного громадського руху "Юнармія".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Активісти "Жовтої стрічки" у Мелітополі закликають ігнорувати "вибори" на окупованих територіях: Ніхто не підтримує Росію. ФОТОрепортаж

"Ця організація має на меті впровадження агресивної політики рф у сферу виховання молоді, формування у підлітків позитивної мотивації до проходження військової служби у збройних силах країни-окупанта, а також укріплення авторитету окупаційної влади рф і несе загрозу для національної безпеки України. У взаємодії із представниками держави-агресора підозрюваний брав участь у розповсюдженні, популяризації вказаного руху серед української молоді на тимчасово окупованій ворогом території", - ідеться в повідомленні.

Він систематично організовував політичні заходи, розраховані на найвразливішу аудиторію – дітей. Інформацію про це поширював у соцмережах через залучені пропагандистські медіа, а також у соцмережах.

Також за його вказівкою повідомлення, фото та відео-публікації з цих заходів розміщувались на публічній сторінці в Тelegram.

Ще троє мешканців Мелітополя за власними ідеологічними мотивами стали керівниками аналогічних організацій для дітей та молоді, незаконно створених окупантами так званих "Юг молодой", "Движение первых", "Мы вместе с Россией".

Також читайте: Росіяни облаштували під польовий шпиталь територію санаторію окупованого Мелітополя, - Генштаб

Чотирьом особам, які очолили незаконні дитячі військово-політичні рухи в окупованому Мелітополі, повідомлено про підозру 01

Зазначається, що підозрювані і надалі підтримують правомірність збройної агресії Російської Федерації проти України та активно забезпечують діяльність цих рухів на тимчасово захопленій території Запорізької області.

Чотирьом особам, які очолили незаконні дитячі військово-політичні рухи в окупованому Мелітополі, повідомлено про підозру 02
Чотирьом особам, які очолили незаконні дитячі військово-політичні рухи в окупованому Мелітополі, повідомлено про підозру 03
Чотирьом особам, які очолили незаконні дитячі військово-політичні рухи в окупованому Мелітополі, повідомлено про підозру 04

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Після звільнення міста від кацапської чуми на гіляку запроданеців !!!
показати весь коментар
04.09.2023 18:08 Відповісти
як повідомлено? прокурор особисто вручив?
може, висунуте, все такі?
показати весь коментар
04.09.2023 18:11 Відповісти
ІБД від "кривоохоронної" системи України.
Гора народила мишу...
Імпотенти державного управління. Український народ дещо підзаї...ався вас, дармоїдів, годувати.
показати весь коментар
04.09.2023 18:23 Відповісти
Ці "діти" через декілька місяців будуть вбивати наших військових. Це яничари, які не знють свого коріння і це наслідки виховання в родині і в школі. Ось і "какая разница какую назву имеет улица и кому на ней памятник".
показати весь коментар
04.09.2023 18:46 Відповісти
Рожи чому замалювали? Хай бачуть всі.
показати весь коментар
04.09.2023 20:29 Відповісти
Это последствия деятельности зелёной банды , летавшей тайно в Оман , договариваться ПААСЕРЕДИНЕ ! Подручные , назначенные лично Зеленским , обеспечили террористам , беспрепятственный прорыв за несколько часов и оккупацию Юга ! Баканов лично давал указания не сопротивляться РАШИСТСКИМ УБИЙЦАМ ! Все СБУ СДРЫСТНУЛО БЕЗ ЕДИНОГО ВЫСТРЕЛА ИЗ МЕЛИТОПОЛЯ и Бердянска !
показати весь коментар
04.09.2023 23:38 Відповісти
 
 