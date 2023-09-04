Чотирьом особам, які очолили незаконні дитячі військово-політичні рухи в окупованому Мелітополі, повідомлено про підозру. ФОТО

За процесуального керівництва Мелітопольської окружної прокуратури чотирьом громадянам України повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, "ректор" створеного окупаційною адміністрацією так званого "Мелітопольського державного університету" погодився на чергову ворожу пропозицію та очолив так званий "регіональний штаб Запорізької області всеросійського дитячо-юнацького військово-патріотичного громадського руху "Юнармія".

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"Ця організація має на меті впровадження агресивної політики рф у сферу виховання молоді, формування у підлітків позитивної мотивації до проходження військової служби у збройних силах країни-окупанта, а також укріплення авторитету окупаційної влади рф і несе загрозу для національної безпеки України. У взаємодії із представниками держави-агресора підозрюваний брав участь у розповсюдженні, популяризації вказаного руху серед української молоді на тимчасово окупованій ворогом території", - ідеться в повідомленні.

Він систематично організовував політичні заходи, розраховані на найвразливішу аудиторію – дітей. Інформацію про це поширював у соцмережах через залучені пропагандистські медіа, а також у соцмережах.

Також за його вказівкою повідомлення, фото та відео-публікації з цих заходів розміщувались на публічній сторінці в Тelegram.

Ще троє мешканців Мелітополя за власними ідеологічними мотивами стали керівниками аналогічних організацій для дітей та молоді, незаконно створених окупантами так званих "Юг молодой", "Движение первых", "Мы вместе с Россией".

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Зазначається, що підозрювані і надалі підтримують правомірність збройної агресії Російської Федерації проти України та активно забезпечують діяльність цих рухів на тимчасово захопленій території Запорізької області.









