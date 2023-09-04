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Через пошкодження основних мостів ворогу дедалі складніше перевозити важку техніку та боєприпаси, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чонгар

Пошкоджені ударами ЗСУ мости на окупованих територіях є основою логістичних маршрутів росіян. Ворог не може використовувати їх повноцінно, тому загарбникам дедалі складніше перевозити важку техніку, озброєння та боєприпаси.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ. 

Основні мости, які були пошкоджені і є основою ворожих транспортно-логістичних маршрутів, не можуть бути використані "на повну потужність". Тому в більшості випадків окупанти використовують трасу М-17.

Оскільки ушкодження, які їм завдані, навіть якщо "підлатані", не відповідають повністю пропускній спроможності. Зокрема, що стосується важкої техніки, озброєння і перевезення боєприпасів. Вони можуть зараз використовуватися хіба що для перевезення особового складу. Але в більшості випадків, все ж таки, використовується траса М-17", – зазначила Гуменюк.

Щодо Кримського мосту, зауважила Гуменюк, час від часу через нього відбуваються залізничні перевезення, автодорожні – надзвичайно ускладнені.

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Рузьге!
А спробуйте під мостом, га?
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04.09.2023 18:22 Відповісти
під мостом рашисти баржі понатягували від морських дронів...мабуть ще сітку натягнули
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04.09.2023 18:27 Відповісти
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04.09.2023 18:23 Відповісти
а хіба по кримському залізничному мосту не перевозяться ********** та техніка? по автодорожному завдаються удари, а по залізнодорожному ні?....щось не розумію....чи то вантажність залізнодорожного обмежена
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04.09.2023 18:26 Відповісти
Ето другоє, мі так нєдагаварівалісь, там шатлі малі курсавать.
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04.09.2023 18:52 Відповісти
попадали и по жд, но правда последствия не ясные, если они вообще были
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04.09.2023 18:53 Відповісти
Ти диви яка несподіванка. Точно тяжко? А деж був Залужний коли сдавали Південь? Невже йьому, як війсковому, не відомо, що знищення коммунікацій армії то одне з перших, чим повинен користуватись командувач. Тай ще про мінні поля забув.
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04.09.2023 18:54 Відповісти
у Залужного є начальник - Верховний головнокомандувач (Зебздюк), який навіть на Кличка справу кримінальну збирався заводити за "паніку" перед самим повномаштабним вторгненням.... там же шатли Зебздо до Крима збиралось запускать і особисто з 2019р контролювало розміновування, починаючи з підступів до Маріуполя... а тепер усіляке зебздюччя зі свого лідора намагається на Залужного стрілки перевести, до виборів готуєтесь, зебздюки?
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05.09.2023 04:25 Відповісти
Я б зробив просто - написав заяву на відстаку з поста - хай би зеленский сам керував.
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05.09.2023 08:00 Відповісти
це справа всього його життя, він не кине армію через якесь Зебздо, він не Зебзду присягу давав.... і не дай Боже, щоб Зебздюк напряму військом керував, він країною вже докерувався.
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08.09.2023 01:22 Відповісти
 
 