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обстріл (21130) Румунія (665) дрони (2507)

Голова МЗС Румунії Одобеску про загрозу від російських обстрілів: "Існує ризик нещасних випадків або інцидентів, але поки що цього не сталося"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одобеску

Коментуючи інформацію про те, що російський дрон-камікадзе Шахед впав на території Румунії, міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що через обстріли дійсно існує ризик нещасних випадків, але "поки що цього не сталося".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24.

"Звичайно, існує ризик, тому що те, що там сталося, відбувається дуже близько до наших кордонів. Звичайно, існує ризик нещасних випадків або інцидентів, але поки що цього не сталося", – зазначила глава румунського МЗС.

Вона наголосила, що своїми атаками Росія не дозволяє Україні експортувати своє зерно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час нічного обстрілу порту Рені на Одещині мешканці румунського міста Галац чули "пекельні звуки", - місцеві ЗМІ

Раніше повідомлялось, що під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту 4 вересня російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.

У Міноборони Румунії заявили, що під час атаки для їхньої країни загрози не було.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова надати фотодокази того, що російський шахед впав на території Румунії. 
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Топ коментарі
+9
Коли тобі впаде на голову тоді мабуть зрозумієш...
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04.09.2023 18:56
+8
Прилетить кацапський дрон, або ракета, влучить в багатоповерхівку. Румуни скажуть "Ой, який прикрий нещасний випадок!"
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04.09.2023 18:59
+6
Чекайте,далі буде!!!
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04.09.2023 18:55
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Чекайте,далі буде!!!
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04.09.2023 18:55 Відповісти
Коли тобі впаде на голову тоді мабуть зрозумієш...
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04.09.2023 18:56 Відповісти
Александр Чуднивец, тоді вже точно буде запізно....
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04.09.2023 19:00 Відповісти
на міжнародному рівні сказала шо румуни терпіли
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04.09.2023 18:58 Відповісти
Пропонуєш румунам оголосити війну рашці і воювати проти неї самим? Бо зрозуміло, що ніяке НАТО за румунів не впишеться.
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04.09.2023 19:39 Відповісти
От цікаве питання - а НАТО взагалі за когось колись впишеться? Здається, Польща перша зрозуміла, що ні, тому й озброюється до зубів ударними темпами.
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04.09.2023 20:04 Відповісти
Прилетить кацапський дрон, або ракета, влучить в багатоповерхівку. Румуни скажуть "Ой, який прикрий нещасний випадок!"
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04.09.2023 18:59 Відповісти
Дешева кацапсяча нафта циганам мізки затуманює...
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04.09.2023 18:59 Відповісти
У румун своєї нафти вистачає
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04.09.2023 19:14 Відповісти
Та ти шо?!
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04.09.2023 19:18 Відповісти
так ніхто не говорить стріляти в РФ. Дрони вони металево-пластикові і без росіян всередині.

Нічого страшного не станеться якщо поставити десяток другий крупнокаліберних кулеметів або людей з Стінгерами і збивати Шахеди чи ракети крилаті. Це не буде війною з Росією.
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04.09.2023 18:59 Відповісти
Когда их дети погибнут им тоже похер будет?
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04.09.2023 19:02 Відповісти
дети гибнут только там, где мудрый нарид вместо Гетьмана избирает клоуна!! вот пускай 73% и предьявляют претензии о гибели детей зелидору, а не румынам, венграм, туркам, полякам....!!
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04.09.2023 19:12 Відповісти
Ви так не переймайтеся, це тільки початок, і румунські діти теж відчують скоро рузьке мір
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04.09.2023 19:30 Відповісти
За зелідора 40-43% проголосувало. Що так вперлись в ті дебільні відсотки?? Як мантру ото повторюєте.
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04.09.2023 19:31 Відповісти
У другому турі виборів прийняло участь 49% жителів України. Із них 73% за зелика. Отже його реальний відсоток = 35,77%. По-суті тільки кожен третій...
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04.09.2023 20:26 Відповісти
Да хватит уже пиаром заниматься. Одно на уме... Носишься, со своим "Гетьманом", как кое шо с писаной торбой.
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04.09.2023 19:31 Відповісти
А кому поляки пред"явили претензії за двох загиблих селян? Ноту протесту, хоча б, кацапам направили? Посла викликали? Чи там теж 73% ?
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04.09.2023 19:35 Відповісти
і як це все скажеться на расєі ?
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04.09.2023 19:11 Відповісти
Осознано запущенная орками и направленная по территории Румынии ракета может быть несщасным случаем?
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04.09.2023 19:18 Відповісти
Запад каждый день убеждает Пуйло не идти на мирные переговоры а наоборот, давить западных лахов как сучек до последнего.
Вот сегодня Пуйло послал Эрдогана и отказался продолжать зерновую сделку а почему? А потому шо турки сыкнули ответить после блокады чёрного моря....Вова понял можна щимить дальше.
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04.09.2023 19:23 Відповісти
Якщо вас застрелять, то ми тут ні до чого
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04.09.2023 19:26 Відповісти
Антонеску дал приказ на каруцах на Кавказ, но румьіна не дурной, на каруцу і домой.
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04.09.2023 19:26 Відповісти
Сцикливая НАТА...
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04.09.2023 19:32 Відповісти
Короче не нагнетайте, готовьте мамалыгу, поводов для паники нет
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04.09.2023 19:52 Відповісти
терпилы и лошье.

Не удивлюсь если путин их начнет спецом обстреливать. А те будут утираться, как поляки, и говорить: Ну что ж, бывает. Несчастный случай. Мы не в обиде.
С*ливые мудаки.
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04.09.2023 20:20 Відповісти
Бежали робкие румыны… вместе с НАТО.
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04.09.2023 20:26 Відповісти
- Что ви, что ви, у нас фсьо харашо, жівьом душа-вдушу!
""
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04.09.2023 20:36 Відповісти
прям як москалі: авось пранєсьот
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04.09.2023 20:41 Відповісти
Ракета чи шахед на голову - нещасний випадок. Ну тепер ми хоч знаємо, як це називається дипломатичною мовою
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04.09.2023 20:53 Відповісти
Вони зрозуміють, коли їм прилетить! Нехай щастить!
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05.09.2023 00:05 Відповісти
 
 