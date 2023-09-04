Голова МЗС Румунії Одобеску про загрозу від російських обстрілів: "Існує ризик нещасних випадків або інцидентів, але поки що цього не сталося"
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Коментуючи інформацію про те, що російський дрон-камікадзе Шахед впав на території Румунії, міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що через обстріли дійсно існує ризик нещасних випадків, але "поки що цього не сталося".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24.
"Звичайно, існує ризик, тому що те, що там сталося, відбувається дуже близько до наших кордонів. Звичайно, існує ризик нещасних випадків або інцидентів, але поки що цього не сталося", – зазначила глава румунського МЗС.
Вона наголосила, що своїми атаками Росія не дозволяє Україні експортувати своє зерно.
Раніше повідомлялось, що під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту 4 вересня російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.
У Міноборони Румунії заявили, що під час атаки для їхньої країни загрози не було.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова надати фотодокази того, що російський шахед впав на території Румунії.
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Нічого страшного не станеться якщо поставити десяток другий крупнокаліберних кулеметів або людей з Стінгерами і збивати Шахеди чи ракети крилаті. Це не буде війною з Росією.
Вот сегодня Пуйло послал Эрдогана и отказался продолжать зерновую сделку а почему? А потому шо турки сыкнули ответить после блокады чёрного моря....Вова понял можна щимить дальше.
Не удивлюсь если путин их начнет спецом обстреливать. А те будут утираться, как поляки, и говорить: Ну что ж, бывает. Несчастный случай. Мы не в обиде.
С*ливые мудаки.
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