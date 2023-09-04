На антикорупційному комітеті ухвалили правку, що залишає електронні декларації чиновників закритими, - Шабунін
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Депутати ухвалили на антикорупційному комітеті правку, що залишає електронні декларації чиновників закритими. Реєстр декларацій хочуть закрити ще на рік.
Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Всупереч думці 91,7% українців, ЄС та послів G7 депутати таки зганьбилися та просто зараз ухвалили на антикорупційному комітеті правку, що лишає електронні декларації чиновників закритими.
Традиційно на комітеті відзначилися нардепи від проросійських сил (Григорій Мамка з екс ОПЗЖ), представники старих корупційних еліт (Сергій Власенко з "Батьківщини") та окремі "слуги", наприклад, сумнозвісний Максим Павлюк та його колега Галина Янченко", - написав він.
Як зазначає Шабунін, Реєстр декларацій хочуть закрити ще на рік, але окремі декларації дозволять у цей рік відкривати лише за згоди самого декларанта.
"Все це при тому, що за цей рік влада може спробувати організувати вибори. І відсутність доступу до даних про їхні статки точно стане у нагоді, аби комфортно переобратися після війни та продовжити красти.
Тим більше виключна причина для нардепів приховувати декларації від публічного доступу – це бажання приховати накрадене під час війни. Численні розслідування про майно на Печерську, в Болгарії та лакшері-відпочинок на Мальдівах – яскраве тому підтвердження", - зауважив Шабунін.
Як зазначає Шабунін, єдиний шанс для Ради зараз уникнути ганьби перед ЄС, послами G7 та, найголовніше, перед власними громадянами – проголосувати у залі за правку, яка забезпечить відкриття інформації про "воєнні" статки чиновників. Голосування має відбутися уже завтра.
Будь ласка, зачекайте...
Бо потім стає дуже не прикольно
Радіна Анастасія Олегівна - голова КомітетуЮрчишин Ярослав Романович - перший заступник голови КомітетуМошенець Олена Володимирівна - заступниця голови КомітетуКабаченко Володимир Вікторович - секретар КомітетуАнанченко Михайло Олегович - член КомітетуБурміч Анатолій Петрович - член КомітетуЖмеренецький Олексій Сергійович - член Комітету, голова підкомітету з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграціїІванісов Роман Валерійович - член Комітету, голова підкомітету з питань антикорупційної політики в економічній сферіКрасов Олексій Ігорович - член Комітету, голова підкомітету з питань протидій корупції у сфері екології та природокористуванняОдарченко Андрій Миколайович - член Комітету, голова підкомітету з питань антикорупційної політики у сфері господарських, земельних і містобудівних правовідносинСлавицька Антоніна Керимівна - членкиня КомітетуСюмар Вікторія Петрівна - член Комітету, голова підкомітету з питань дотримання законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядуванняТкаченко Олександр Михайлович - член Комітету, голова підкомітету з питань правового регулювання та аналізу діяльності спеціальних органів у сфері запобігання і протидії корупції, Голова підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільствомШинкаренко Іван Анатолійович - член Комітету, голова підкомітету з питань міжнародного партнерства та співробітництва щодо реалізації антикорупційної політики у фінансовій, агропромисловій і енергетичній сферах,
Правильно?
Злодії, корупціонери вибудовують захист.
Власне для того вони і прийшли у ВР.
Что этих нищих провели...
(А. Блок)
Отже все просто - розкрити декларації добровільно. Але якщо декларант не бажає цього - це прирівнюється до подання заяви про звільнення з держпосади/здачі депутатського мандату. Окрім того до розкриття декларації, особі забороняється приймати участь у виборах та призначати її на держпосади.
Все має бути просто - відсутність публічної декларації = неможливість перебування на будь-якій держпосаді.
Ну і через рік розкриття обов'язкове.
Президент запевнив, що держава здолає "будь-які перешкоди" для зміцнення партнерства та інтеграції.
Комітету присвоїти справжню назву - корупційний!