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Новини СуспільствоВійна в Україні
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хабар (3982) Миколаїв (1337) військкомат (376)

У Миколаєві затримали чоловіка, який пропонував посадовцю 1500 дол. хабаря за відстрочку від служби (виправлено)

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

військком

Зловмисник пропонував неправомірну вигоду службовій особі територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Миколаєва за вирішення питання щодо непризову на військову службу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

"За процесуального керівництва прокурорів Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомлено про підозру громадянину за фактом пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України)", - ідеться в повідомленні. 

За даними слідства, у серпні 2023 року військовозобов’язаний громадянин запропонував надати неправомірну вигоду в сумі 1500 доларів США старшому офіцеру мобілізаційного відділення Центрального РТЦК та СП м. Миколаєва.

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Погодившись на його пропозицію, за ці кошти посадова особа мала б посприяти йому в незаконному отриманні відстрочки, зокрема, анулювати документи про призов по мобілізації та ухвалити нове позитивне рішення щодо непризову його на військову службу.

Як зазначається, 31.08.2023, під час надання неправомірної вигоди в розмірі 1500 дол. США, яке відбувалось під контролем правоохоронців, військовозобов’язаного громадянина затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Також дивіться: Керівництво військкомату на Харківщині нарахувало 700 тис. грн фіктивному працівнику. ФОТО

Редакція Цензор.НЕТ приносить свої вибачення, оскільки в початковому варіанті новини в заголовку та першому абзаці була допущена неточність щодо того, хто саме є фігурантом справи.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
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04.09.2023 19:30
+3
Главное схватили не военкома, а военнообязанного!
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04.09.2023 20:03
+2
брав зєлєнню чисто принципіально - в знак підтримки курса партії та її дорогих руководітєльйов! "поймут! отпустят!"
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04.09.2023 19:35
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Правильно схопили хабарника, якого він ціну лемпінгує, скрізь від 9
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04.09.2023 19:30 Відповісти
це відсрочка до 6 місяців без можливості покинути країну. А не білий квиток
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04.09.2023 19:37 Відповісти
Правильно, нечего цены сбивать!
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04.09.2023 22:49 Відповісти
Та нормально всё. Это акция была. Как в АТБ.
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04.09.2023 19:50 Відповісти
Повязали военнообязанного, военком в порядке. Читайте до конца или николаевские СМИ.
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04.09.2023 20:07 Відповісти
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04.09.2023 19:30 Відповісти
Дід Дон Кіхот не в'їхав, що він має справу з паяцами.
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04.09.2023 19:49 Відповісти
брав зєлєнню чисто принципіально - в знак підтримки курса партії та її дорогих руководітєльйов! "поймут! отпустят!"
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04.09.2023 19:35 Відповісти
благодетель
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04.09.2023 19:41 Відповісти
Це старі чи вже нові працівники ТЦК?
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04.09.2023 19:46 Відповісти
В местных СМИ да и здесь, конкретно написано, взяли взяткодателя, а не ТЦК-шника.
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04.09.2023 20:06 Відповісти
....Затримано офіцера мобілізаційного відділу центрального районного територіального центру комплектації...
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04.09.2023 22:22 Відповісти
Вчи, вчи все одно двійка!
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04.09.2023 19:48 Відповісти
Яка страшна хвороба....Ну що, розстрілювать чи що???
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04.09.2023 20:00 Відповісти
ТАК. ЄДИНІ ЛІКИ.
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04.09.2023 20:17 Відповісти
Главное схватили не военкома, а военнообязанного!
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04.09.2023 20:03 Відповісти
Маячня якась. Це що, така інтерпретація журналіздів? Журналізди, ви самі хоч зрозуміли кого затримали?
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04.09.2023 20:24 Відповісти
В заголовку одне, в статті інше... Виявиться, що затримали бабусю, що насінням торгувала.
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04.09.2023 20:29 Відповісти
дома чувак посидит)
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04.09.2023 20:45 Відповісти
Якби взяв не 1500, а 15000, то не взяли б. Було б з чого поділитися!
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04.09.2023 20:47 Відповісти
Ахах... Новая схема. Не хочешь служить - дай взятку - сядь на два года!!!))) За это время деньги отобьются с профитом в 💯 процентов. Ахах... Схема бомба!!!
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04.09.2023 21:03 Відповісти
А ви кажете не потрібно розстрільні статті під час війни.Щей як потрібні.
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04.09.2023 22:32 Відповісти
 
 