У Миколаєві затримали чоловіка, який пропонував посадовцю 1500 дол. хабаря за відстрочку від служби (виправлено)
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Зловмисник пропонував неправомірну вигоду службовій особі територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Миколаєва за вирішення питання щодо непризову на військову службу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.
"За процесуального керівництва прокурорів Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомлено про підозру громадянину за фактом пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України)", - ідеться в повідомленні.
За даними слідства, у серпні 2023 року військовозобов’язаний громадянин запропонував надати неправомірну вигоду в сумі 1500 доларів США старшому офіцеру мобілізаційного відділення Центрального РТЦК та СП м. Миколаєва.
Погодившись на його пропозицію, за ці кошти посадова особа мала б посприяти йому в незаконному отриманні відстрочки, зокрема, анулювати документи про призов по мобілізації та ухвалити нове позитивне рішення щодо непризову його на військову службу.
Як зазначається, 31.08.2023, під час надання неправомірної вигоди в розмірі 1500 дол. США, яке відбувалось під контролем правоохоронців, військовозобов’язаного громадянина затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Редакція Цензор.НЕТ приносить свої вибачення, оскільки в початковому варіанті новини в заголовку та першому абзаці була допущена неточність щодо того, хто саме є фігурантом справи.
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