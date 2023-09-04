"Говорячи про "велику Росію", я думав не стільки географічно, скільки культурно", - Папа Римський
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Папа Римський Франциск заявляє, що його слова до російської молоді про "велику Росію" були невдало сформульовані, він не мав на меті виправдовувати імперіалізм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Я не думав про імперіалізм, коли говорив це… Можливо, це був не найкращий спосіб висловитися, але, говорячи про "велику Росію", я думав не стільки географічно, скільки культурно", – пояснив Франциск свій виступ.
Він додав, що "це був випадковий коментар, який спав мені на думку, тому що я вивчав її (російську історію. - Ред.) в школі", пояснивши таким чином, чому він згадав Петра І та Катерину ІІ.
Папа також заявив, що не варто скасовувати російську культуру. "У Росії були темні політичні роки, але спадщина існує, вона доступна для всіх", – вважає він.
Нагадаємо, 25 серпня Франциск виступив перед учасниками X Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі.
У своїй промові понтифік заявив: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії - великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви - нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам - дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами".
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко засудив цю заяву.
Будь ласка, зачекайте...
PS: Може я не прав, не буду сперечатися...
Може, це неточний переклад з викопних мов?
кстати хотелось бы узнать что по этому поводу думает мама римская, бабка римская, внучька и жучька римские
Шо, от прямо БЕЗ МАТЮКІВ?
Це як взагалі???
"...дякую вам - дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами."
https://www.youtube.com/watch?v=T8ZVBN-XOrM
На 80% це вкрадене у сусідів/підкорених народів.
На 20% це божевільно-рабська маячня на кшталт "му-му" та "ідіота".
"НЕ стоит объяснять злым умыслом то, что можно объяснить простой глупостью..."
И мне кажется эта версия более логична, чем то, что папа Римский агент ФСБ по кличке Гендальф.
Кстати, кличку его я не знаю.
Пьянство, быдлячество, петушиные понятия АУЕ?
Проглотил утюг холодный,
А потом он говорит:
- Катю, Петю - я любить....
- Алексей Толстой
"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." (They are not people, they are boors, villains, wild hordes of murderers and miscreants.)
- Михаил Булгаков
"Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость". (The most important trait of the success of the Russian people is their sadistic brutality.)
- Максим Горький
«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.)
- Иван Тургенев
«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and **********, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский
«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества»
- И.С. Шмелёв.
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/71289
https://risu.ua/yak-o-stepan-chmil-vihovuvav-maybutnogo-papu-franciska_n62164
Но и они скорее были выходцами из СССР, чем продуктом чисто РФ-оским.
Один із самих невдалих пап,які правили у Ватикані...
Так як він не сказав вище сказаного "свідомим росіянам" до яких він звертався, то його слова прямо асоціюють "велику Росію і її культурну спадщину" з нинішнім призедентом пуйлом і ФСБ.
ВАТИКАН У ВСІ ЧАСИ НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ
На кожен час вони обирають свого Папу - для добрих часів і добрих змін обирають Папою Римським Карла Войтилу (Івана Павла ІІ), для часів Гітлєра, Мусолінні і Франко Папою обирають Євгенія Пачеллі (Пія ХІІ), для зближення з кремлем обирають фаната аргентинської хунти Хорхе Бергольйо (Франциска)
І ЩЕ -
Католики Старий Світ не покидали тікаючи від Римо католицизму, це робили Протестанти Європи - пурітанє, меноніти, мєтодісти, баптісти які відплили до Америки тікаючи від переслідувань як католиків, так і протестантів які мали вплив на уряди Європи і побудували там колонії, залишились ті протестанти які домовились з Католіцизмом про життя нарізно - Лютерані і інщі.
Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь 1/4 столетия губит людей, казнит, жжет, закапывает живых в землю, заточает жену, распутничает, мужеложествует, пьянствует, сам, забавляясь, рубит головы, кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде детородных членов и подобиями Евангелий - ящиком с водкой славить Христа, т. е. ругаться над верою, коронует бл@дь свою и своего любовника, разоряет Россию и казнит сына и умирает от сифилиса, и не только не поминают его злодейств, но до сих пор не перестают восхваления доблестей этого чудовища, и нет конца всякого рода памятников ему.
Лев Толстой
Ну а нам на культуру, плевать,
Вот у руZких, такая культура,
Что ни слова, то "раз два три, пять!""
А насчет писателей, хотя гордон многим не нравится, но он хорошо сказал: не нужен мне пушкин, не нужен мне лермонтов, если они не смогли очеловечить этих людей.
На кожен час вони обирають свого Папу - для добрих часів і добрих змін обирають Папою Римським Карла Войтилу (Івана Павла ІІ), для часів Гітлєра, Мусолінні і Франко Папою обирають Євгенія Пачеллі (Пія ХІІ), для зближення з кремлем обирають фаната аргентинської хунти Хорхе Бергольйо (Франциска)
А припадочный татарин Петр - 1 приказывал всех запорожцев, кроме повинившихся, бросивших оружие и изъявивших нк коленях желание жить подобно простым крепостным кацапам -малороссам и которых никога не было на Украине, хватать и сразу казнить. Самые же земли запорожские казацкие, от реки Орели до реки Самары, приписать к оккупационному кацапскому Миргородскому полку. А небольшая часть выживших украинских казаков которые в то время не были в Сечи они были насильно депортированы кацапской простит... немкой катькой защищать дикие предкавказкие территории рубежей проклятой ужасной лапотной татаро - угро - финской московии орды на Кубань .
И тогда началось массовое заселение полностью опустевшего от украинцев козацкого края козломордой кацапской нечистью, лапотными москалями.