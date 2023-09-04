УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4005 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
11 378 180
Папа Римський (255) Росія (47244)

"Говорячи про "велику Росію", я думав не стільки географічно, скільки культурно", - Папа Римський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

папа,франциск,римський

Папа Римський Франциск заявляє, що його слова до російської молоді про "велику Росію" були невдало сформульовані, він не мав на меті виправдовувати імперіалізм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я не думав про імперіалізм, коли говорив це… Можливо, це був не найкращий спосіб висловитися, але, говорячи про "велику Росію", я думав не стільки географічно, скільки культурно", – пояснив Франциск свій виступ.

Він додав, що "це був випадковий коментар, який спав мені на думку, тому що я вивчав її (російську історію. - Ред.) в школі", пояснивши таким чином, чому він згадав Петра І та Катерину ІІ.

Папа також заявив, що не варто скасовувати російську культуру. "У Росії були темні політичні роки, але спадщина існує, вона доступна для всіх", – вважає він. 

Читайте: Представника Ватикану викликали до МЗС Литви через проросійські заяви Папи

Нагадаємо, 25 серпня Франциск виступив перед учасниками X Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі.

У своїй промові понтифік заявив: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії - великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви - нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам - дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами".

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко засудив цю заяву.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+50
да уже все понятно, заткни уже свою продажную пасть
показати весь коментар
04.09.2023 19:45
+36
Папа руський- йди «культурно»

за руським кораблем.
показати весь коментар
04.09.2023 19:50
+31
Щодо російської культури:
Генерал Слепцов о войне на Кавказе, 1844 год:
«Какое имеют право эти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов….»

Венюков, «Кавказские воспоминания» : «Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аулы были выжжены целыми сотнями, посевы вытравливались конями или даже вытаптывались солдатами. Аулы абадзехов на Фарсе горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30. Переселение шло чрезвычайно успешно...».

Николай I - графу Паскевичу (1829 год, после окончания русско-турецкой войны): «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - истребление непокорных народов Кавказа».

Пушкин, 1829 год, «Путешествие в Арзрум»:
«Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».

Генерал Цицианов, 1804 год, «Владельцам Кабардинским...»: «Не мутная вода потечет в ваших реках, а красная, ваших семейств кровью выкрашенная».

Фонвилль: «Со всех мест, последовательно занимаемых русскими, бежали жители аулов, и их голодные партии проходили страну в разных направлениях, рассеивая на пути своем больных и умиравших; иногда целые толпы переселенцев замерзали или заносились снежными буранами, и мы часто замечали, проезжая, их кровавые следы. Волки и медведи разгребали снег и пожирали человеческие трупы».
показати весь коментар
04.09.2023 19:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Говорячи про Чінгізхана також про культуру думав.
показати весь коментар
04.09.2023 20:26 Відповісти
Здається мені, що Чінгісхана таки була і культура і честь, він прорубив вікно с Азії до Європи, а со свинопсів здирав не "дань" а контрибуції, за грабіж караванів! А касабстан, це раби, досі під куркою-мутантом...
PS: Може я не прав, не буду сперечатися...
показати весь коментар
04.09.2023 22:23 Відповісти
Ви - нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам - дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами" Джерело: https://censor.net/ua/n3441388

Може, це неточний переклад з викопних мов?
показати весь коментар
04.09.2023 20:28 Відповісти
тупейшая попытка отмазаться.типа, я говорил хорошее про сталина и чикатилло не столько о них, сколько про их детство, когда им было по месяцу от роду.... в них же было шота харошее тогда.

кстати хотелось бы узнать что по этому поводу думает мама римская, бабка римская, внучька и жучька римские
показати весь коментар
04.09.2023 20:28 Відповісти
а какая у папы сексуальная ориентация ?
показати весь коментар
04.09.2023 20:30 Відповісти
все священники Римо Католической Церкви, и папа римский соотвественно тоже, принимая священический сан, принмают обет безбрачия (воздержания), или целибат. по этому обету они всю жизнь воздерживаются от брака и половой жизни. Секс вне брака в христансве это грех. Ну а какая у него ориентация хто ево знает
показати весь коментар
04.09.2023 20:36 Відповісти
Думати "культурно" про ******* росію?
Шо, от прямо БЕЗ МАТЮКІВ?
Це як взагалі???
показати весь коментар
04.09.2023 20:33 Відповісти
та да. вспоминется песня из винипуха: "... в голове моей опилки..."
показати весь коментар
04.09.2023 20:38 Відповісти
Папа-пригожин -спільник терористів кацапів - не засуджує срашу за вбивства дітей, цивільних , полонених, не закликає звільнити окуповані території і припинити війну, а захоплено співає про якусь велику культуру і історію кацапів. Це повний розумовий і моральний відстій, нема любові до людей і святості ніякої не спостерігається. Це ганьба католицької церкви, врата авторитету
показати весь коментар
04.09.2023 20:33 Відповісти
Можна відкинути усю імперську історію, абсолютно достатньо подяки цим потворам за те, що вони витворяють сьогодні:

"...дякую вам - дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами."
показати весь коментар
04.09.2023 20:34 Відповісти
скоріш за все дупою думав
показати весь коментар
04.09.2023 20:34 Відповісти
Мдаа, кацапська культурааа. Хм, вони два слова без мата не складуть. Хіба може саме це і мав на увазі ''понтіак''.
показати весь коментар
04.09.2023 20:35 Відповісти
У мокшанців культура відсутня апріорі. У них суцільний плагіат.
показати весь коментар
04.09.2023 20:35 Відповісти
Пушкін - такий самий фашист і ксенофоб, як і будь-який пропагандист Кремля - Вахтанґ Кебуладзе
https://www.youtube.com/watch?v=T8ZVBN-XOrM
показати весь коментар
04.09.2023 20:40 Відповісти
Знову двійка. Краще жувати , ніж говорити.
показати весь коментар
04.09.2023 20:40 Відповісти
Когда уже этот старый идиот уйдет на пенсию.
показати весь коментар
04.09.2023 20:45 Відповісти
Когда уйдет - будет работать в газпроме.
показати весь коментар
04.09.2023 21:08 Відповісти
Він вже давно перестав мислити. Що підсунули в пісюльці,- те й злетіло з пельки.
показати весь коментар
04.09.2023 20:45 Відповісти
Ще більш груба помилка! Культура і Кацапія не вживаються на одній території.
показати весь коментар
04.09.2023 20:48 Відповісти
"рашистська культура"?!!
На 80% це вкрадене у сусідів/підкорених народів.
На 20% це божевільно-рабська маячня на кшталт "му-му" та "ідіота".
показати весь коментар
04.09.2023 20:48 Відповісти
Із "ВЕЛИКОГО" там був лише ПРУТЕНЬ КОНЯ, який мав цю Катерину ... Геть слаба на передок ця була московська цариця, коні її гібали....
показати весь коментар
04.09.2023 20:49 Відповісти
Він тупий чи прикидаєтся яка культура в кацапів ? може те що два слова не звяже без мата ,чи пянство повсюди ? ту "великую русскую культуру"побачили українці : зруйновані і розграбовані міста і села ,мародерство ,пянство, вбивства ,брехня ...
показати весь коментар
04.09.2023 20:50 Відповісти
Відробляє газпромовські бабосики
показати весь коментар
04.09.2023 21:28 Відповісти
Папа уже не тот... (ну это я чтобы не выражаться не цензурно).
показати весь коментар
04.09.2023 21:00 Відповісти
А они всё никак не поймут, что той России уже сто лет как нет, всех нафиг расстреляли, сгноили в Гулаге и выдавили за кордон. Всё понимаешь серебряный век поэзии епрст. Папа хоть в курсе, что россияне сделали с царем-батюшкой последним Николашей и его семьей?
показати весь коментар
04.09.2023 21:01 Відповісти
Неужели вы думаете, что в такую влиятельную католическую организацию росия не внедрила своих агентов. Не думайте, что он это сказал по глупости своей. Все он знает, все он понимает. Поступила вказивка от куратора - вот он и сказал. Для справки: СССР курировал и финансировал все террористические организации мира.
показати весь коментар
04.09.2023 21:24 Відповісти
Я думаю, что один очень умный человек очень правильно сказал:
"НЕ стоит объяснять злым умыслом то, что можно объяснить простой глупостью..."
И мне кажется эта версия более логична, чем то, что папа Римский агент ФСБ по кличке Гендальф.
показати весь коментар
05.09.2023 00:35 Відповісти
Почему глава РПЦ может быть агентом ФСБ, а глава католической церкви не может им быть? Чтобы понимать не надо быть политиком, это подсказывает простая логика. Вербовать священников довольно просто - засняли с мальчиком и шантажируешь.
Кстати, кличку его я не знаю.
показати весь коментар
05.09.2023 10:11 Відповісти
даже вы можете быть агентом ФСБ, весь вопрос здесь в вероятности. В случае Папы Римского она ничтожна. Примерно равна вероятности того, что вы тоже агент.
показати весь коментар
05.09.2023 14:49 Відповісти
А какова вероятность, что глава РПЦ агент ФСБ? Хотя этот вопрос наверное не коректный - он не агент, он служащий ФСБ.
показати весь коментар
05.09.2023 21:34 Відповісти
А на расее есть культура?🧐
Пьянство, быдлячество, петушиные понятия АУЕ?
показати весь коментар
04.09.2023 21:01 Відповісти
Папа московський, іди на ..й!
показати весь коментар
04.09.2023 21:06 Відповісти
Папа Римский был голодный
Проглотил утюг холодный,
А потом он говорит:
- Катю, Петю - я любить....
показати весь коментар
04.09.2023 21:09 Відповісти
Якби я не знав, що це говорить Папа, то подумав би що це звернення путіна.
показати весь коментар
04.09.2023 21:10 Відповісти
та ти взагалі не думав, максимум думав про те, якого хлопчика ***** тобі видасть зі свого бункеру
показати весь коментар
04.09.2023 21:14 Відповісти
Путин отказался возвращаться в «зерновую сделку», которая позволила вывезти из украинских портов более 30 млн тонн продовольствия, а Эрдоган не дал «зеленого света» проекту «газового хаба» в Турции, который отчаянно нужен «Газпрому», потерявшему европейский рынок.
показати весь коментар
04.09.2023 21:17 Відповісти
Да уж лучше-бы римский Папик имел ввиду географическое вяличие Мордора. Хотя-бы знание географии продемонстрировал. А так - полным кретином себя показал !
показати весь коментар
04.09.2023 21:18 Відповісти
Банк Ватикана-горит путинскими деньгами)
показати весь коментар
04.09.2023 21:22 Відповісти
«Московия - русь тайги, монгольская, дикая, звериная». (Muscovy - the Russia of taiga, Mongolic, wild, bestial.)

- Алексей Толстой



"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." (They are not people, they are boors, villains, wild hordes of murderers and miscreants.)

- Михаил Булгаков



"Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость". (The most important trait of the success of the Russian people is their sadistic brutality.)

- Максим Горький



«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.)

- Иван Тургенев

«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and **********, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский

«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества»

- И.С. Шмелёв.
показати весь коментар
04.09.2023 21:27 Відповісти
Господи, виклич його на роз'яснювальну бесіду.
показати весь коментар
04.09.2023 21:29 Відповісти
Новообраний Папа Римський Франциск є вихованцем українського священика Степана Чміля.
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/71289
https://risu.ua/yak-o-stepan-chmil-vihovuvav-maybutnogo-papu-franciska_n62164
показати весь коментар
04.09.2023 21:31 Відповісти
погано той Чміль виховував.
показати весь коментар
04.09.2023 21:46 Відповісти
Ми українцi ніколи не за будемо про спадщину. Не забудем і не пробачим вас - нащадкiв Росії i ваших святих, правителів, "великої" Росії катiв Петра I, Катерини II. Столицю Гетьманської України Батурин було взято просто величезною ордою москалів кацапів окупантів, i віддано їм на розграбування. Те, що кацапи - ординці не могли взяти із собою, стало здобиччю вогню, який спалив все місто. Фортифікації були знищені вщент, а десятки тисяч слов'ян українців жителів міста всі як один загинули, пiд найжорстокішими тортурами кацапів окупантів: одних москалі - кацапи посадили на кілок, інших повісили, колесували або четвертували..... Окупанти монголоїднi москалi пiддавали слов'ян Українців такими муками, одна думка про які наводить жах це здирання шкіри живцем, повішення на нутрощах... Ось так прищеплювали люті москалі окупанти любов Українського народу до царського самодержавства (тоді царя татарина Петра - 1 ) личакових кацапів.
показати весь коментар
04.09.2023 21:33 Відповісти
Глупо объединять под названием "Россия" три абсолютно разные страны - Российскую империю, СССР и РФ. Тем более, что определение "великая культура" можно использовать только в отношении одной из них и это точно не РФ.
показати весь коментар
04.09.2023 21:35 Відповісти
Причем заметь, каждая из вышеуказанных тобой стран фактически является "убийцей" предыдущей ) Ну и да совершенно верно, ничего великого в РФ создать не успели. Был там период полусвободы и полсотни талантливых людей появились в музыке и литературе в основном.
Но и они скорее были выходцами из СССР, чем продуктом чисто РФ-оским.
показати весь коментар
05.09.2023 00:39 Відповісти
Наче поважна постать цей папа...але думає схоже не головою а дупою...
Один із самих невдалих пап,які правили у Ватикані...
показати весь коментар
04.09.2023 21:37 Відповісти
Він не сказав що спадчина чи культура Росії може зберегтись тільки за умови капітуляції у війні проти України, виплати репарацій, приходу до влади сильного, прозахідного лідера який видасть на суд до Гааги усіх воєних злочинців, нацистів, пропагандонів, які мають бути осуженні за законами цивілізованого світу (якщо звісно росіяни себе такими вважають).
Так як він не сказав вище сказаного "свідомим росіянам" до яких він звертався, то його слова прямо асоціюють "велику Росію і її культурну спадщину" з нинішнім призедентом пуйлом і ФСБ.
показати весь коментар
04.09.2023 21:38 Відповісти
Совсем плох старик. Ну посудите сами, присвоил себе статус главного и прямого посредника между людьми и Творцов, погряз в роскоши и призывает остальных к смирению, оправдывает Парашу с её военными преступлениями и т.д. в том же духе. Тут в пору психиатрам заинтересоваться. В Ватикане есть хороший психиатр? Нет? Искать надо, искать.
показати весь коментар
04.09.2023 21:39 Відповісти
Думал? Нет - читал из ФСБшной методички.
показати весь коментар
04.09.2023 21:42 Відповісти
як би у кацабів була б культура не було б бучі маріуполя так що папа московський 3нову бреше кіколи не було у кацабів культури і не буде
показати весь коментар
04.09.2023 21:43 Відповісти
Старий вже вижив з розуму. Пора міняти...
показати весь коментар
04.09.2023 21:44 Відповісти
********** жополиз и проститктка,ненавижу его! папа....дьявол его сынок!лишний раз доказывает что все папы были за 2000 лет педофилами,********,инцестниками и кончеными иудами!а рашка в их банках отмывает своё кровавое бабло!
показати весь коментар
04.09.2023 21:44 Відповісти
папа а як же вівці з ними не церемоняться
показати весь коментар
04.09.2023 21:48 Відповісти
Папа, про культуру москалів ти розкажи нашим собакам, будки яких вони покрали.
показати весь коментар
04.09.2023 21:49 Відповісти
Я поважаю католиків. Вони перші з християн піддали сумніву роль Церкви у спілкуванні Людини з Богом. Мали проблеми з цієї причини. А активні покинули Європу і ризикуючи життям подались до Нового світу. Після цього бунту Папи начебто передивились свої постулати. А Папа Павло з Польщі начебто довів всьому світу, що католицизм пережив важкі часи. І ось приїхав з Латинської Америки. "Демократія" ! У папстві демократія ! Не знаю щодо демократії, але маразм нинішнього Папи - свідоцтво що Латина далека від проблем Європи та основної маси католиків. "вЯлікая рАсєя" !? А чого не велика La Cosa Nostra або велика Якудза ? Коли це вбивць величали ВЕЛИКИМИ? рФ - це країна вбивць. Її визнали країни світу як країна-спонсор організованної злочинності на рівні з Аль-Каїдою. Папа здурів ? Лікуватись треба.
показати весь коментар
04.09.2023 22:04 Відповісти
Повторююсь:

ВАТИКАН У ВСІ ЧАСИ НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ
 На кожен час вони обирають свого Папу - для добрих часів і добрих змін обирають Папою Римським Карла Войтилу (Івана Павла ІІ), для часів Гітлєра, Мусолінні і Франко Папою обирають Євгенія Пачеллі (Пія ХІІ), для зближення з кремлем обирають фаната аргентинської хунти Хорхе Бергольйо (Франциска)

І ЩЕ -
Католики Старий Світ не покидали тікаючи від Римо католицизму, це робили Протестанти Європи - пурітанє, меноніти, мєтодісти, баптісти які відплили до Америки тікаючи від переслідувань як католиків, так і протестантів які мали вплив на уряди Європи і побудували там колонії, залишились ті протестанти які домовились з Католіцизмом про життя нарізно - Лютерані і інщі.
показати весь коментар
05.09.2023 02:11 Відповісти
Це ще гірше. Географічно росія дійсно велика, навіть, найбільша. Ніхто і не заперечую.
показати весь коментар
04.09.2023 22:14 Відповісти
Велич держави не визначається її розмірами.
показати весь коментар
04.09.2023 22:35 Відповісти
С Петра I начинаются особенно поразительные и особенно близкие и понятные нам ужасы русской истории.

Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь 1/4 столетия губит людей, казнит, жжет, закапывает живых в землю, заточает жену, распутничает, мужеложествует, пьянствует, сам, забавляясь, рубит головы, кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде детородных членов и подобиями Евангелий - ящиком с водкой славить Христа, т. е. ругаться над верою, коронует бл@дь свою и своего любовника, разоряет Россию и казнит сына и умирает от сифилиса, и не только не поминают его злодейств, но до сих пор не перестают восхваления доблестей этого чудовища, и нет конца всякого рода памятников ему.

Лев Толстой
показати весь коментар
04.09.2023 22:18 Відповісти
"Говорят, за границей культура!
Ну а нам на культуру, плевать,
Вот у руZких, такая культура,
Что ни слова, то "раз два три, пять!""
показати весь коментар
04.09.2023 22:38 Відповісти
Старий дурень нагородив цілу купу дурниць, а тепер виправдовується.
показати весь коментар
04.09.2023 22:41 Відповісти
Краще б він мав на увазі географічно, аніж "культурно".
показати весь коментар
04.09.2023 22:53 Відповісти
Тепер і за сто років не відмажешся, лицемірний козел!
показати весь коментар
04.09.2023 23:30 Відповісти
Дивився у неділю, як Святослав йому сраку вилизував. Було настільки гидотно, що навіть "5 канал" трансляцію переключив на ПЦУ.
показати весь коментар
05.09.2023 00:03 Відповісти
Чмо...де ти знайшло культуру?
показати весь коментар
05.09.2023 00:08 Відповісти
Не анально, а орально. Мудак, прости Господи.
показати весь коментар
05.09.2023 00:11 Відповісти
Петр и екатерина это культура?
А насчет писателей, хотя гордон многим не нравится, но он хорошо сказал: не нужен мне пушкин, не нужен мне лермонтов, если они не смогли очеловечить этих людей.
показати весь коментар
05.09.2023 00:22 Відповісти
Ни одного по настоящему святого в московитов не было и не могло быть.
показати весь коментар
05.09.2023 00:31 Відповісти
Схоже, папіка пора міняти. Бо цей вже поламався - чортзна-що патякає.
показати весь коментар
05.09.2023 00:39 Відповісти
Як і для людей з догматичним мисленням,думати - не його сильна сторона.
показати весь коментар
05.09.2023 01:01 Відповісти
Мовчав би вже. Твоя справа підсовувати руки для цілування твоїм фанатам.
показати весь коментар
05.09.2023 01:27 Відповісти
ВАТИКАН У ВСІ ЧАСИ НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ
 На кожен час вони обирають свого Папу - для добрих часів і добрих змін обирають Папою Римським Карла Войтилу (Івана Павла ІІ), для часів Гітлєра, Мусолінні і Франко Папою обирають Євгенія Пачеллі (Пія ХІІ), для зближення з кремлем обирають фаната аргентинської хунти Хорхе Бергольйо (Франциска)
показати весь коментар
05.09.2023 02:00 Відповісти
Наследие. Устилая горами трупов дохлой кацапской падали Украинская Запорожская Сечь пала она была взята просто огромными озверелыми ордами лапотных москалей -кацапов оккупантов которые десятикратно превышали своими лапотными стрельцами и ордынцами храбрых Украинских славян казаков. Сечь полностью была вырезана а потом сожжена. А оставшихся после сражения храбрых украинских тяжело раненных казаков кровавые монголоидные москали оккупанты всех повесили и на плотах и спустили по Днепру на устрашение Украинскому народу. Вот как писал очевидец казак Стефаненко, московское войско, товариществу нашему головы обдирали, шеи на плахах рубили, вешали на плотах и иные тиранские смерти задавали, каких и в поганстве за древних мучителей не водилось - мертвых из гробов многих не только из товарищества, но и из монахов откапывали, и с праха головы им отнимали, шкуры сдирали и вешали.
А припадочный татарин Петр - 1 приказывал всех запорожцев, кроме повинившихся, бросивших оружие и изъявивших нк коленях желание жить подобно простым крепостным кацапам -малороссам и которых никога не было на Украине, хватать и сразу казнить. Самые же земли запорожские казацкие, от реки Орели до реки Самары, приписать к оккупационному кацапскому Миргородскому полку. А небольшая часть выживших украинских казаков которые в то время не были в Сечи они были насильно депортированы кацапской простит... немкой катькой защищать дикие предкавказкие территории рубежей проклятой ужасной лапотной татаро - угро - финской московии орды на Кубань .
И тогда началось массовое заселение полностью опустевшего от украинцев козацкого края козломордой кацапской нечистью, лапотными москалями.
показати весь коментар
05.09.2023 04:37 Відповісти
Не вмієш висловлюватися, мовчи!
показати весь коментар
05.09.2023 04:58 Відповісти
Иногдв лучше молчать,чем говорить.
показати весь коментар
05.09.2023 06:05 Відповісти
Папа думал о ,, культурном,, величии России. Русская культура это культура непонятно какого народа , полиэтничной массы тюрков и ассимилированных народов , без русской территории, русской территории, русского языка , как следствие русской национальности. Это дикари , живущие по законам е13 века , это Орда , она просто трансформировалась в нечто более худшее. Это вовсе времена моря крови, сотни миллионов трупов - генетический уровень убийц, ущербная структура ДНК. Дедушка в полном маразме.
показати весь коментар
05.09.2023 07:45 Відповісти
показати весь коментар
06.09.2023 08:31 Відповісти
Ця смердюча істота - то є справжній сатана у рясі, який відвертає людей від Святої Церкви ...!
показати весь коментар
10.09.2023 06:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 