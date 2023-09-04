"Говорячи про "велику Росію", я думав не стільки географічно, скільки культурно", - Папа Римський

Папа Римський Франциск заявляє, що його слова до російської молоді про "велику Росію" були невдало сформульовані, він не мав на меті виправдовувати імперіалізм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я не думав про імперіалізм, коли говорив це… Можливо, це був не найкращий спосіб висловитися, але, говорячи про "велику Росію", я думав не стільки географічно, скільки культурно", – пояснив Франциск свій виступ.

Він додав, що "це був випадковий коментар, який спав мені на думку, тому що я вивчав її (російську історію. - Ред.) в школі", пояснивши таким чином, чому він згадав Петра І та Катерину ІІ.

Папа також заявив, що не варто скасовувати російську культуру. "У Росії були темні політичні роки, але спадщина існує, вона доступна для всіх", – вважає він.

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Нагадаємо, 25 серпня Франциск виступив перед учасниками X Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі.

У своїй промові понтифік заявив: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії - великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви - нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам - дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами".

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко засудив цю заяву.