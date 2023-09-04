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паломництво (44) Умань (220) хасиди (167)

В Умані на Рош га-Шана заборонять продавати алкоголь та піротехнічні засоби

Новини Цензор.НЕТ Події

хасиди

У мікрорайоні паломництва в Умані з 9 по 22 вересня запровадять кілька обмежень. Зокрема, заборонять продавати алкоголь та піротехнічні засоби.

Про це повідомляє Уманська міська рада у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні жителі та гості громади. З метою організації безпечного відзначення релігійного свята Рош га-Шана у 2023 р. в умовах воєнного стану з 09 по 22 вересня 2023 року у мікрорайоні паломництва ЗАБОРОНЕНО:

  • продаж алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів та дезінфекційних засобів) на території паломництва;
  • продаж та використання піротехнічних засобів, у тому числі салютів, феєрверків, інших вибухових речовин, що створюють шумовий ефект, а також продаж пневматичної зброї та іграшок які імітують зброю.

Усі заходи діють лише в інтересах безпеки жителів та гостей громади", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 30 тис. паломників-хасидів прагнуть приїхати до Умані на Рош га-Шана

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Все таки засцяли зупинити пейсатий безвіз
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04.09.2023 20:55
+13
та куда, шоб мамаріму і папасашу депортували, ви шо??!!
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04.09.2023 21:00
+11
А ''слабо'' заборонити кошерним потворам в'їзд на території УКРАЇНИ, мотивація 100%у нас війна.Шиди мають знати своєму це.
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04.09.2023 20:50
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Ахах ... Никто не узнает, что народ отравился метилом))
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04.09.2023 20:48 Відповісти
а что до этого пиротехнику можно было купить и использевать?
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04.09.2023 20:48 Відповісти
Так вже закупились
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04.09.2023 20:49 Відповісти
А ''слабо'' заборонити кошерним потворам в'їзд на території УКРАЇНИ, мотивація 100%у нас війна.Шиди мають знати своєму це.
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04.09.2023 20:50 Відповісти
Их война не пугает. У них тоже она тоже идет, правда в вялотекущем режиме.
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04.09.2023 21:45 Відповісти
Паломники їдуть не тільки й не стільки з Ізраїлю, вони пруться до Умані зі всього світу! Їм начхати на все вже котрий рік вони їдуть, незважаючи ні на що, залишаючи після себе гори "еверест" сміття й жаху!
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04.09.2023 22:01 Відповісти
Про пиротехнику не понял? Как можно запретить то, что давно запрещено???
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04.09.2023 20:50 Відповісти
Я пока понял одно: местные жители вымели алкоголь на год вперед!
Пусть люди заработают...
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04.09.2023 21:00 Відповісти
Все таки засцяли зупинити пейсатий безвіз
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04.09.2023 20:55 Відповісти
та куда, шоб мамаріму і папасашу депортували, ви шо??!!
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04.09.2023 21:00 Відповісти
І війна їм не перешкода. А коли туди прилетить від *уйла то здіймуть сморід що Україна не захистила
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04.09.2023 21:08 Відповісти
цього не буде, бо як і минулого року про все, хасиди домовляться з рашкою
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04.09.2023 21:19 Відповісти
Ваші слова і до бога.😀
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04.09.2023 21:27 Відповісти
все-таки не закрыли этим границу.... сс*ны.
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04.09.2023 21:10 Відповісти
Спостерігйте дуже добре, щоб Беня не пішов разом з ними кудись в їх бік.
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04.09.2023 21:13 Відповісти
днями чергова жертва на "незаконному" будівництві. Впав робітник з висоти. Охорона винесла помирати його на дорогу, типу ДТП.
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04.09.2023 21:18 Відповісти
А як же заборона на проведення масових заходів? Чи Зе-одноплемінці - обраний народ в Україні?
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04.09.2023 21:36 Відповісти
Для когось заборона, для когось - ні, як завжди.
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04.09.2023 21:42 Відповісти
А ви, що не знали, що з обранням Зеленського ми оброли всіх його одноплемінників. Це про них він казав, що всі ми президенти.
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04.09.2023 22:20 Відповісти
Я розмов було "Ми введемо візи, якщо позиція Ізраїля не зміниться, ми введемо візи". Ха-ха, й що? Зелені засцяли вводити візи?
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04.09.2023 21:55 Відповісти
У каждого таксиста в доме стоит ящиков 20-30.
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04.09.2023 21:57 Відповісти
А паломники употребляют огненную воду? Не кошерно вроде...
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04.09.2023 22:14 Відповісти
Думаете, они туда ездят молиться? Фигвам! Бухать и проституток трахать.
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04.09.2023 22:21 Відповісти
Ну честно говоря думал что молиться едут. Проделать огромный путь чтобы бухать... нафига?
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05.09.2023 08:08 Відповісти
Одно другому не мешает. Утром молятся, вечером бухают. Мне друг из Израиля рассказал.
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05.09.2023 15:02 Відповісти
Кошерно. Но не в Песах, когда хлеба и зернопродуктов не едят.
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04.09.2023 22:40 Відповісти
Пане Кохен,ви ж читаєте цей тупий срач форумчан.Їм аби випорожнитися.Попробуйте пояснити форумчанам,що не ВСІ ївреї їдуть в Умань.Тільки окремий вид хасидів.В самому Ізраїлі цих самих хасидів і ненавидять самі ізраільтяни.Ізраільські військові захищають їх,хасидів,із зброєю в руках,а хасиди їм навіть води не дають...
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04.09.2023 23:11 Відповісти
100%
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05.09.2023 09:13 Відповісти
Так я о паломниках в Умань и спрашивал. Они же огромный путь проделывают с религиозной целью. Вот и спросил, как религиозное паломничество совместимо с алкоголем
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05.09.2023 08:09 Відповісти
Паломничество? Еврейский религиозный закон запрещает оставлять семьи на праздники. Множество раввинов запрещали и запрещают ехать молиться на могилы праведных, ибо есть в этом пыль идолопоклонства. Но если очень хочется иметь праздник непослушания в жизни - то и закон - не закон...
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05.09.2023 09:11 Відповісти
Не знал, спасибо за сведения. Хотя вопрос таки остался. Они все же едут поклоняться мощам, могилам... Как ни назови - одно и то же получится. То есть цель, пусть и противоречащая основному учению, но все же религиозно-паломническая. Допустимо ли при этом употребление алкоголя? Какой то элемент загула, как по мне... Впрочем, не мне судить. У большинства православных христиан пасха - всего лишь повод выпить и пожрать
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05.09.2023 09:54 Відповісти
А вот. Прочитал. Состояние веселья у хасидов считается частью молитвенной практики. Значит пьют по канонам...
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05.09.2023 10:02 Відповісти
Наконец-то украинцы научились делать гешефты - теперь будут продавать из-под полы но в три раза дороже.
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04.09.2023 22:39 Відповісти
Так у вас же учились))
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04.09.2023 22:45 Відповісти
Нє ну ета просто халоймес какой-то... Молитва без алкоголю та піротехніки це просто знущання над почуттями віруючих!
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04.09.2023 23:11 Відповісти
Якби кацапи в ці дні фейервеки в Умані не влаштували...
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04.09.2023 23:11 Відповісти
Нормас якщо когось з них зажмурять то + до любителів Росії буде)
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05.09.2023 00:38 Відповісти
Для безпеки цих туристів Ізраїль мав би надати Залізний купол
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05.09.2023 00:52 Відповісти
 
 