В Умані на Рош га-Шана заборонять продавати алкоголь та піротехнічні засоби
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У мікрорайоні паломництва в Умані з 9 по 22 вересня запровадять кілька обмежень. Зокрема, заборонять продавати алкоголь та піротехнічні засоби.
Про це повідомляє Уманська міська рада у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Шановні жителі та гості громади. З метою організації безпечного відзначення релігійного свята Рош га-Шана у 2023 р. в умовах воєнного стану з 09 по 22 вересня 2023 року у мікрорайоні паломництва ЗАБОРОНЕНО:
- продаж алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів та дезінфекційних засобів) на території паломництва;
- продаж та використання піротехнічних засобів, у тому числі салютів, феєрверків, інших вибухових речовин, що створюють шумовий ефект, а також продаж пневматичної зброї та іграшок які імітують зброю.
Усі заходи діють лише в інтересах безпеки жителів та гостей громади", - йдеться в повідомленні.
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