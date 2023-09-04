Залужний призначив начальником Львівського ТЦК Героя України та бойового полковника Дениса Чаюка
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Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужнийпризначив головою Львівського обласного територіального центру комплектування (військкомату) полковника Дениса Чаюка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ТЦК.
"Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України генералом Валерієм ЗАЛУЖНИМ було призначено начальником Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки - полковника Дениса ЧАЮКА", - ідеться в повідомленні.
Він був заступником командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Пройшов шлях від лейтенанта до полковника, воював ще на Донбасі від початку війни 2014 року, брав участь у боях за Луганський аеропорт і Дебальцеве.
Початок повномасштабної війни РФ проти України Чаюк зустрів у Дніпропетровській області. Чаюк зазнав поранення під час боїв у Запорізькій області в березні минулого року від ворожої гранати.
Уже 25 квітня того ж року президент Володимир Зеленський присвоїв Чаюку звання Героя України.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у четвер, 17 серпня, ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про звільнення керівників обласних ТЦК і призначення на їхнє місце бойових офіцерів.
Будь ласка, зачекайте...
Скажу більше, якщо не буде брати, то його звільнять, бо "не справиться", привід знайдуть. Голови ТЦК заносять нашому герою Сирському, не занесе - посаду не втримає, це просто.
Він же не лікар. Адже придатність/непридатність визначають лікарі.
Тож цар таки теж злий, не лише бояри.
«Початок повномасштабної війни РФ проти України Чаюк зустрів у Дніпропетровській області. Чаюк зазнав поранення під час боїв у Запорізькій області в березні минулого року від ворожої гранати.»
Джерело: https://censor.net/ua/n3441408
Только тот народ считаешь, что виновата власть. А с твоей точки зрения виноват народ.
И возникает классическое, что первично курица или яйцо...
Между тем, как вполне очевидно, что проблемы с мобилизацией общества в любой стране в любой войне возникает ровно потому, что правители-власть-чиновники НЕ могут Вдохновить большие народные массы на борьбу, лишения и жертвы. Замотивировать так сказать.
Часть народа мотивируется сами (те самые добровольцы), но это всегда 5-10 процентов, но другим требуется дополнительные мотив, стимул, а главное доверие к власти, которая ведёт его (народ) на борьбу. Иначе... будет вот так, как у нас.
Замена начальников областных тцк (десяток людей) с оставлением на местах всех районных военкомов (почти тысяча людей) приведёт только к Одному эффекту. А именно к максимальному ужесточению мобилизационного процесса. Более ни к чему.
Багато цікавого дізнаєтесь. І по закупкам, і ремонту доріг на окупованих за мільйони, і про мобілізацію. В Труха-Жесть сьогодні цікаве відео зі шмарою, донькою чернігівського воєнкома, як вона важко працює в США на OnlyFans) І ганяє на приватних гвинтокрилах та шикарних яхтах. В Тіктоці наші військові інколи викладають правдиві відео. Насправді у нас все дуже погано, це не поодинокі випадки, це жахлива, гнила система. Як воно все працює? По інерції і на гроші Заходу. Є окремі підрозділи з вмотивованих добровольців, є ті хто донатить, причому не тільки люди а й компаніі, є волонтери, є окремі притомні люди навіть в наскрізь корумпованому СБУ. Але цих людей все менше і вони втомлюються, не знаю на скільки їх вистачить.
Плюс ще невідомо, скільки Україна протримається. Судячи з істерії влади, залишилося недовго. Лохі (патріоти) закінчилися від слова геть, тепер уже на фронт нікого не затягнеш. Платити нам АДЕКВАТНО ризику життям (не ці копійки, типу 100 тис. гривневих фантиків) ніхто не збирається. Я би пішов під гарантію оплати хоча би 100 тис. доларів США та у випадку смерті чи каліцтво - мільйонів 10 доларів компенсації, причому компенсація має бути перерахована заздалегідь на рахунок умовного депозиту до банку в США, Німеччині чи Швейцарії. Тоді сенс є - ризикнеш життям, але, якщо виживеш, то тобі ЄС не треба буде, ти й так круто будеш жити.
А "за спасибі" хай лохі воюють.