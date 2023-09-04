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Щотижня на Сході Росія використовує близько 400 тисяч снарядів, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти

За тиждень ворог обстрілює українські позиції по 8 тисяч разів, використовуючи близько 400 тисяч снарядів.

Про це повідомила в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Факти

"Якщо говорити загалом про схід, там справді дуже гаряче, на багатьох напрямках. Якщо ми подивимося за цифрами обстрілів за тиждень, то щотижня це приблизно 8 000 обстрілів по всій східній лінії фронту. І плюс-мінус це десь 400 тис. снарядів майже вони використовують", – зазначила Маляр.

Вона розповіла, що ще два тижні тому Куп’янський напрямок був "епіцентр", і окупанти докладали усіх зусиль для просування там, щоб прорвати оборону і дійти до Куп’янська, але ЗСУ зупинили ворога.

Читайте: Відбито атаки російських військ у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку, - Генштаб ЗСУ

"Власне, вони (окупанти, – Ред.) там, і на Куп’янському, і на Лиманському напрямках відновлюють свої війська, замінюють людей, підтягують техніку на заміну знищеної. І може здатися, що там менше обстрілів, але інтенсивність там дуже висока", – наголосила Маляр.

За її словами, на Лиманському напрямку щодня біля восьми ворожих атак відбивають українські сили.

 "Ситуація гаряча. Але росіяни все одно продовжують готуватися до чергового наступу. Тобто ось так, як хвилями воно йде, вони готуються до того, щоб там активізуватися", – пояснила Маляр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень ЗСУ ліквідували майже 8 тисяч окупантів, - Military Media Center
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Топ коментарі
+6
Що вона меле. 1 600 000 снарядів в місяць. Дурна баба.
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04.09.2023 22:24
+6
Виходить близько 60 тисяч снарядів на день - це вже давно нонсенс. Або в курки Маляр зовсім туго із математикою, або її шеф навчив її рахувати снаряди в кілограмах.
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04.09.2023 22:32
+5
Це більше мільйона в місяць. І це брєдятіна, в реалі нема і 10- ї частини цієї цифри.
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04.09.2023 22:26
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400 тисяч - це снарядний голод ? А що називається оптимістичною кількістю снарядів на фронті ?
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04.09.2023 22:06 Відповісти
Це більше мільйона в місяць. І це брєдятіна, в реалі нема і 10- ї частини цієї цифри.
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04.09.2023 22:26 Відповісти
Це щось дуже багато. Мабуть роблять на заводах нові.
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04.09.2023 22:07 Відповісти
Вона неправильно рахує (кількість обстрілів множить на 50), а оскільки вона тупа, то не може зрозуміти, що 400 тис. / 7 = 60 тис. снарядів в день. Таке було тільки влітку 22-го року, а потім уже восени-22 зменьшилося до 20 тис. за день, потім трішки підвищилося під час штурму Бахмуту, і потім помітно уменьшилося. Зараз часто дають кількість снарядів по правому берегу Дніпра - біля 500 шт. за день. Думаю, що остальні фронти (перш за все - Роботіно) дають 10-20 тис. кацапських снарядів за день, але останнє число - це моя груба оцінка
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04.09.2023 22:15 Відповісти
Тепер усім зрозуміло, яку кількість орківського різноманітного ВНПшного лайна потрібно вилучити, знешкоджити і знищіти саперам і демінерам?
І якою ціною... а ціна у сапера це життя... "вартість"- одна похибка.
Але ми непереможні!!!
Слава Україні!!!
Слава усім родам військ України!!!
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04.09.2023 22:17 Відповісти
Що вона меле. 1 600 000 снарядів в місяць. Дурна баба.
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04.09.2023 22:24 Відповісти
Виходить близько 60 тисяч снарядів на день - це вже давно нонсенс. Або в курки Маляр зовсім туго із математикою, або її шеф навчив її рахувати снаряди в кілограмах.
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04.09.2023 22:32 Відповісти
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04.09.2023 22:35 Відповісти
400 тис. снарядів на 150 км фронту від Лимана до Купянська - це по 2-3 снаряди на кожний метр фронту щотижня. Вона настільки тупа, що не може зрозуміти, що помилилася в багато-багато разів (як мінімум в 10 раз)
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04.09.2023 22:37 Відповісти
ну, вона каже загалом про обстріли, так що це може матись на увазі загалом з танковими, 120, 82 та рсзо
а раніше в оцінках фігурувала кількість крупнокаліберних, 152, 203 мм.
Так що не дойобуйтесь до цифр
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04.09.2023 22:40 Відповісти
Щоб не дой..вались,нехер бред в єфире гнать.Не понимаешь в военном деле,лучше молчи,за умную сойдёшь.
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04.09.2023 22:53 Відповісти
Так можно же считать еще и например гранаты от АГС считать, пули от КПВТ и так далее - все что больше чем 7.62 приравнять к снарядам. Так и на миллион в день можно выйти. Хотя она сама похоже не в курсе происходящего, и не понимает что 60 тысяч снарядов калибра 122 и выше у орков нет уже больше года, они конечно бы хотели - но как в том анекдоте "съесть то он съест - да кто ж ему даст?".
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04.09.2023 23:33 Відповісти
Та й з чого стріляти,дула гармат теж мають ресурс не вічний,щось тут не те
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05.09.2023 09:21 Відповісти
не розумію суті претензій.
Фіксують приблизно кількість обстрілів. Мін взагалі овердокуа, але то такий самий обстріл. Хто хоче порахувати чим саме прилітіло поміряти зі штангелем і красиво доповісти щоб ні у кого на дивані не бомбило - ну то будь-ласка.
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05.09.2023 14:37 Відповісти
Це щось забагато.
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04.09.2023 22:50 Відповісти
Останні дні працює у МО. Далі - прес-аташе в Лондоні.
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04.09.2023 23:01 Відповісти
Какой министр - такой и заместитель. Я думаю с такими заявлениями должен выходить представитель Генштаба. А этим максимум пояснить про яйца, яблоки и куртки. Хотя что тут пояснять...
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04.09.2023 23:29 Відповісти
Якщо міністр рахує яйця в кілограмах, то може і його підлегла порахувала в кілограмах снаряди?
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05.09.2023 08:14 Відповісти
 
 