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Скандинавські країни висловилися проти допуску спортсменів з Білорусі та Росії до міжнародних змагань

Новини Цензор.НЕТ Спорт

олімпіада

Олімпійський та Паралімпійський комітети Північних країн та національні спортивні федерації Північного регіону зустрілися у місті Нуук, що у Гренландії.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на NV, про це повідомляє DIF.dk.

На зустрічі країни Скандинавії обговорили питання повернення представників Росії та Білорусі до змагань під нейтральним прапором. В ході обговорення ухвалено рішення, яке було оголошено на їхній останній зустрічі в лютому: не допустити спортсменів з цих двох країн до участі в міжнародних змаганнях.

"Ситуація з війною в Україні не змінилася.

Тому ми твердо стоїмо на своїй позиції - не відкривати для російських та білоруських спортсменів і чиновників шлях до участі в міжнародних спортивних змаганнях.

Зараз не найкращий час для того, щоб розглядати питання про їхнє повернення, це наша позиція.

Також читайте: МОК не допустив російських та білоруських спортсменів на Азійські ігри-2023

Ми, Олімпійські та Паралімпійські комітети й спортивні конфедерації Північних країн, користуємося цією можливістю, щоб ще раз підтвердити нашу непохитну підтримку українського народу і вимогу миру.

Олімпійські та Паралімпійські комітети й конфедерації спорту Північних країн працюватимуть разом і в тісному діалозі з відповідними зацікавленими сторонами, продовжуватимуть оцінювати та уважно стежити за ситуацією", — йдеться в заяві.

Зазначимо, що це звернення було надіслано до Міжнародного олімпійського комітету (МОК), Європейських олімпійських комітетів (ЄОК), Асоціації олімпійських комітетів (АНОК), Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) та Європейських паралімпійських комітетів (ЄПК).

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Животным там не место. Есть зоопарк - там пусть соревнуются.
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04.09.2023 22:33
+5
В запливах з крокодилами?
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04.09.2023 22:50
+5
Нiчого робити лаптємордим тварюкам посеред нормального людства
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04.09.2023 23:19
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Животным там не место. Есть зоопарк - там пусть соревнуются.
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04.09.2023 22:33 Відповісти
В запливах з крокодилами?
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04.09.2023 22:50 Відповісти
Просто-таки узяли та смачно харкнули у самісіньке вєлічіє...
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04.09.2023 23:03 Відповісти
Нiчого робити лаптємордим тварюкам посеред нормального людства
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04.09.2023 23:19 Відповісти
Они предлагают президенту МОК Баху отдать обратно, полученное им от рашистов бабло? Кощунство какое-то
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04.09.2023 23:26 Відповісти
А $ робе свої справи 🤬...
Спортсменам з рахи та білорусі дозволили змагатись у водних видах спорту
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04.09.2023 23:33 Відповісти
Водные вид спорта по-русски: взорвать гребной канал и отравить бассейн.
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05.09.2023 00:03 Відповісти
Эта гнусная и агалтелая русафобия!!!!!!
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05.09.2023 00:27 Відповісти
Дякую.
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05.09.2023 00:49 Відповісти
Свинота повинна змагатися з свинями.
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05.09.2023 04:13 Відповісти
 
 