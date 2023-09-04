Упродовж дня росіяни обстріляли 9 громад на Сумщині: поранено 2 людей, пошкоджено 13 приватних будинків і залізничне полотно

Протягом 4 вересня окупанти здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 119 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська, Дружбівська, Свеська, Зноб-Новгородська, Есманська, Новослобідська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі ОВА.

У повідомленні зазначається:

"- Дружбівська громада: ворог бив з артилерії (РСЗВ) (20 вибухів), унаслідок чого отримала поранення 1 цивільна особа, пошкоджено 12 приватних будинків, 5 гаражів, товарний вагон на залізничній станції, контактні мережі залізничних колій.

- Свеська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).

- Середино-Будська громада: росіяни вдарили з мінометів (13 вибухів), унаслідок чого пошкоджено приватний будинок та дві квартири у багатоквартирному будинку. Також здійснено артилерійський обстріл (РСЗВ) (35 вибухів). Унаслідок чого пошкоджено адміністративне приміщення, 2 автомобілі, залізничне полотно, поранено 1 цивільну особу.

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- Есманська громада: зафіксовано мінометний обстріл (7 вибухів), унаслідок чого пошкоджено складське приміщення агропідприємства.

- Зноб-Новгородська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади. Також був артобстріл (9 вибухів).

- Новослобідська громада: здійснено артилерійський обстріл (1 вибух).

- Краснопільська громада: був обстріл з мінометів (6 вибухів).

- Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (8 вибухів).

- Білопільська громада: зафіксовано 10 вибухів з мінометів і танковий обстріл (2 вибухи). Внаслідок танкового обстрілу пошкоджено лінію електропередач".

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